Danas se u središnjici HDZ-a održala sjednica šireg Predsjedništva stranke nakon koje je izjavu dao predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

Plenković je rekao da su se posebno osvrnuli na situaciju s poplavama. Zahvalio se svima koji su pomogli i učinili maksimalne napore da se štete ograniče koliko je to moguće.

Govorili su i o nezaposlenosti. "Hrvatska bilježi apsolutno rekordnu zaposlenost, manje od 100.000 ljudi je nezaposlenosti. To su važne političke poruke koje nam daju razloga za optimizam."

10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika

Na sastanku se razgovaralo i o novom krugu porezne reforme koji će biti predstavljen u srijedu. Sutra će reforma biti predstavljena koalicijskim partnerima. Također će prezentirati i prijedlog izmjena Zakona o izbornim jedinicama.

"Ostajemo na razini 10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika i gdje će odstupanja biti unutar +/- 2,5 do 3% i na taj mislim da će izbori proći u najboljem demokratskom redu", rekao je Plenković.

Rekao je da nisu prekrajali izborne jedinice. "Došlo je do modifikacija koje ćemo predstaviti sutra. Vjerujem da će Sabor usvojiti Zakon na vrijeme. Mi mijenjamo ono što moramo mijenjati."

'Moramo omogućiti rast plaća, pogotovo onima koji imaju najmanje'

Što se tiče porezne reforme rekao je da se čeka srijedu.

"Bit je da omogućimo rast plaća, pogotovo onima koji imaju najmanje plaće. To je broj jedan, broj dva je da još jednom otklonim sve te teze koje ne znam tko i kako plasira u javnom prostoru o tome da se nešto oduzima jedinicama lokalne samouprave, osobito da se oduzima velikim gradovima. To je neka teza koja je izmišljena, a neki je toliko ponavljaju da dio ljudi možda misli da je istina. To je neistina", rekao je Plenković. Dodao je i da je "skroz izmišljena teza da mi ugrožavamo mirovinski sustav".

"Mi već sada doplaćujemo dio mirovina iz poreza na prihod. Podsjećam, da bismo povećali plaće onima koji imaju manja primanja, mi drugih prostora nemamo. Osim da poslodavci povećaju plaće", rekao je.