PLENKOVIĆ O POPUŠTANJU MJERA: ‘Nećemo oklijevati u popuštanju mjera ako trendovi budu dobri’; Pozvao građane na strpljenje i oprez

‘Želimo proći kroz ovih nekoliko tjedana zime i onda tijekom proljeća uz procjepljivanje, odgovornost građana i mjere koje poduzimamo omogućiti normalizaciju života i gospodarstva, pa i turističke sezone’, poručio je premijer Plenković na 42. sjednici Vlade

Premijer Andrej Plenković pozvao je u četvrtak na strpljenje i oprez oko normalizacije života i gospodarstva, poručivši da neće oklijevati u popuštanju mjera ako trendovi budu dobri, no kritizirao je one koji su nedavno pritiskali Vladu na zatvaranje, a sada žele otvaranje svega.

“Želimo proći kroz ovih nekoliko tjedana zime i onda tijekom proljeća uz procjepljivanje, odgovornost građana i mjere koje poduzimamo omogućiti normalizaciju života i gospodarstva, pa i turističke sezone”, rekao je Plenković na sjednici Vlade. Uz puno razumijevanje frustracija i nezadovoljstva, pozivam da izdržimo i zajednički krenemo u normalizaciju života. Zato smo stavili 15. veljače kao novo prolazno vrijeme, ako trendovi budu dobri nešto ćemo učiniti, nećemo oklijevati, istaknuo je.

Prosvjed poduzetnika

Pritom se osvrnuo na jučerašnji prosvjed Glasa poduzetnika, koji je na glavnom zagrebačkom trgu okupio više tisuća ugostitelja i poduzetnika, podsjetivši kako su brojne zemlje EU-a pooštrile mjere, a Hrvatska je u poziciji da može postupno ići u popuštanje određenih mjera, poput povratka učenika u školu.

Prosvjedi, demonstracije i izražavanje stavova koji nisu na tragu onoga što radi Vlada u demokraciji su sasvim normalni, a Vlada nema nikakav problem problem s time. No, isti akteri koji su nedavno pritiskali Vladu na zatvaranje, sada mahom žele otvaranje svega. “E to tako ne ide, ne zato što mi ne bi htjeli, nego zato što to nije realno”, poručio je Plenković.

Autocesta Zagreb-Sisak

Govoreći o odluci Vlade o završetku izgradnje autoceste Zagreb – Sisak, dionice od Lekenika do čvora Sisak, i izgradnji brze ceste do središta grada, Plenković je najavio da bi taj projekt, koji će raditi HAC, trebao biti završen u sljedeće dvije do dvije i pol godine.

Najavio je kako će se u Hrvatskom saboru sutra glasati o izmjenama Zakona o obnovi, što će omogućiti brže djelovanje na terenu.

Jutros je održan sastanak Vladine radne skupine pod vodstvom ministrice regionalnog razvoja Nataše Tramišak i ministra gospodarstva Tomislava Ćorića. U nju su uključeni svi čelnici lokalne samouprave u Sisačko-moslovačkoj županiji zajedno sa saborskim zastupnicima 6. izborne jedinice i stručnjacima.

Na sastanku je predstavljen hodogram aktivnosti kako pripremiti program gospodarske i demografske revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, rekao je Plenković.

