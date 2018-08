PLENKOVIĆ O PONOVNOM POKRETANJU POSTUPKA PROTIV MARIĆA: ‘Ne vidim što je sporno’

‘Kad je riječ o ministru Mariću, teorije o nekakvom sukobu interesa nema, ne vidim što bi to bilo sporno. Povjerenstvo će to razmatarati, ali ne vidim iz svega ovoga da ima bilo čega novoga i spornoga’, kazao je Plenković

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Berlinu odluku Povjerenstva za sukob interesa o ponovnom pokretanju postupka protiv ministra Zdravka Marića ističući kako ni on ni Vlada nisu namjerno dezinformirali javnost, Sabor i Povjerenstvo kad su sastanci o Agrokoru u pitanju.

POVJERENSTVO ZA SUKOB INTERESA ODLUČILO: ‘Obnavljamo postupak protiv Zdravka Marića zbog Agrokora’

“Cijela ta tema u trenutku kad kreće kriza zahtijevala je jako puno sastanaka i konzultacija, a što se mene tiče, nebitno je piše li u nekom dokumentu da su održana dva ili tri sastanka. Bitno je temeljito stjecanje uvida u problem i savjetovanje stručnjaka kako to riješiti. Kad je riječ o ministru Mariću, teorije o nekakvom sukobu interesa nema, ne vidim što bi to bilo sporno. Povjerenstvo će to razmatarati, ali ne vidim iz svega ovoga da ima bilo čega novoga i spornoga”, rekao je Plenković za N1.

Na pitanje je li on na sastanke sa skupinom Borg zvao Danijela Klobučara, Plenković je odgovorio potvrdno. “Jesam, tu nema nikakve mistifikacije. Imamo skupinu, ne kako je vi zovete, nego grupu ljudi koja je imala posebna znanja koja drugi u okviru državne uprave nisu imali, i tu se nalazi odvjetnik kojeg sam ja osobno pozvao jer ga poznajem”, rekao je Plenković.

Također je negirao navode da su honorari radnoj skupini bili planirani. “To je za mene prva vijest, vi ste motor generiranja ove teme u medijima, ne znam tko je to rekao, to je politika Mosta, koja je delegirala ljude i kasnije se ili oni odriču Mosta ili on njih, to dovoljno govori o ozbiljnosti tadašnjega člana parlamentarne većine”, rekao je Plenković.