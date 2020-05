PLENKOVIĆ O PARLAMENTARNIM IZBORIMA: Kazao je da HDZ-u odgovara svaki datum, a poslao je i poruku Penavi

‘Kakvi su planovi gradonačelnika Vukovara, ja ne znam. On me o tome nije obavijestio, obično u takvim situacijama ako netko ima planove, red je da o tome nešto kaže’, poručio je šef HDZ-a gradonačelniku Vukovara

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak kako njegovoj stranci odgovara i 28. lipnja i 5. srpnja koji se spominju kao mogući datumi izbora, dodavši i kako će se, bez obzira na datum, prilagoditi i angažirati da građanima pokažu postignuća aktualne Vlade.

“Koji god datum bio, mi ćemo se naravno prilagoditi i maksimalno angažirati da prikažemo postignuća ove Vlade i planove za budućnost”, rekao je Plenković na konferenciji za medije u povodu objavljivanja Javnog poziva za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan.

Razgovarao s Milanovićem prošloga tjedna

Hrvatska zavrjeđuje, kaže, da u ovoj fazi nužnog velikog gospodarskog oporavka na čelu budu pouzdani, ozbiljni i odgovorni ljudi koji su pokazali da se znaju snalaziti i s kriznim upravljanjem i izvući zemlju na put zdravog gospodarskog rasta. Plenković je potvrdio da je razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem prošli tjedan, nakon što je parlamentarna većina postigla konsenzus o raspuštanju Sabora.

“Ako želi dodatne konzultacije oko najprimjerenijeg termina, ja sam naravno spreman razgovarati. Nakon tog poziva nismo se čuli. Mi smo načelno ostavili predsjedniku prostor, kako mu i Ustav daje, da bira datum između tih 30 i 60 dana”, rekao je.

‘DIP treba konzultirati HZJZ oko preporuka’

Upitan kako će predizborna kampanja izgledati s obzirom na okolnosti koronavirusa, odgovorio je da će kampanja biti primjerena epidemiološkoj situaciji i budućim preporukama. Dodao je da Državno izborno povjerenstvo treba konzultirati HZJZ oko preporuka. Podsjetio je na povoljnu epidemiološku situaciju te poručio da ne vidi veći problem da se izbori održe jer Hrvatska nije jedina zemlja koja će ići na izbore u lipnju.

Na pitanje koliko HDZ misli potrošiti u kampanji, odgovorio je da su okviri financiranja kampanje ukupno 15 milijuna kuna, ali da u ovom trenutku ne može precizno reći koliko će se točno sredstava potrošiti.

Upitan kako komentira sklapanje raznih saveza u Slavoniji i predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru koji je rekao da mu prelazi sve više nezadovoljnih HDZ-ovaca, odgovorio je da ne zna koji su to nezadovoljni članovi te da imaju komunikaciju sa svim županijskim organizacijama u Slavoniji.

‘Ako Penava ima neke planove, red je da nešto kaže’

Vezano za vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu za kojeg se nagađa da prelazi u Domovinski pokret, Plenković je rekao da ne zna što će napraviti jer se nisu čuli.

“Vlada je pomogla Vukovaru kao ne znam koja Vlada do sada, u svim segmentima, svjesno, namjerno, to ćemo nastojati raditi i u budućnosti. Kakvi su planovi gradonačelnika Vukovara, ja ne znam. On me o tome nije obavijestio, obično u takvim situacijama ako netko ima planove, red je da o tome nešto kaže”, poručio je premijer.

Na HDZ-ovim listama i kandidati koji nisu iz HDZ-a?

Upitan je li postignut kakav dogovor s pojedincima izvan HDZ-a da budu na njihovoj listi, rekao je da će u pojedinim izbornim jedinicama biti kandidati i koji nisu isključivo iz HDZ-a, po modelu sličnom kao 2016. godine.

“To ću vam reći kada te dogovore postignemo tako da su sasvim fiksni. Bit će ljudi koji se slažu i dijele vrijednosti koje mi dijelimo, koji žele boljitak i napredak zemlje. Mislim da će to biti dobra i kvalitetna kombinacija te će doći do sinergijskog efekta na izborima”, ocijenio je Plenković.

