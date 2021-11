Premijer Andrej Plenković u petak je boravio u Rijeci gdje je održano potpisivanje koncesijskog ugovora za Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal između Lučke uprave Rijeka i konzorcija APM TERMINALS/ENNA LOGIC. Tom je prilikom dao izjavu za medije na kojoj se prije svega osvrnuo na epidemiološku situaciju u zemlji i nove mjere.

Naglasio je da je jedina prava učinkovita zaštita od koronavirusa cijepljenje.

"Hrvatska je nabavila više nego dovoljno doza cjepiva za sve svoje građane. Nažalost, od tog trenutka, prošlo je skoro pet mjeseci, mi idemo puževim korakom. To nije normalno, to moram reći, to je neobjašnjivo, da imamo pandemiju koja traje dvije godine, umrlo je više od pet milijuna ljudi, da imamo situaciju da jedan dio sugrađana ne shvaća opasnost od covida", kazao je, dodajući da je velik broj necijepljenih "ono što određuje dinamiku četvrtog vala pandemije".

'Četvrti val će uzeti danak...'

"Rekli smo koliko je cijepljenje važno, ovo sad imamo jer dio ljudi nije to akceptirao", poručio je. "Je li to jer vjeruju nebulozama na društvenim mrežama, je li zbog društvenog ozračja nepovjerenja prema institucijama. To nije normalno, četvrti val će uzeti danak što dio ljudi ne želi cjepivo. Zato smo danas krenuli putem širenja primjene covid-potvrda", dodao je Plenković.

Upitan o istupima člana Znanstvenog savjeta Gordana Lauca, premijer je kazao da "Znanstveni savjet postoji kao savjet mene, kao predsjednika Vlade". "Ti ljudi su tamo dobrovoljno i besplatno, oni nemaju nikakvu ovlast ni autoritet da govore u ime Vlade", poručio je. "Je li on izabran možda, je li išao na izbore? Slušajte one koji imaju mandat da govore", dodao je.

Plenković je zatim, upitan treba li poduzeti nešto više od ovoga što se dosad napravilo, ponovio da smo nabavili cjepivo. "Imamo problem koji je globalan, znanstvenici su u rekordno kratkom vremenu pronašli cjepiva, cijeli svijet se cijepi, ovo je pitanje cijele zajednice", rekao je premijer i potom nabrajao sve zasluge Vlade tijekom razdoblja pandemije. "Ne može nitko reći da nije bilo točno tako kako smo rekli. We told you so", rekao je.

"Mi živimo u demokratskom društvu. Ako nakon skoro dvije godine pandemije nije jasno da postoji bolest od koje se umire, ako se ne zaštitite cjepivom i držite mjera, onda to više nije problem upravljača nego onoga tko ne želi čuti", jasno će premijer.

"Mi doniramo cjepivo, ima zemalja koje vape za cjepivom, a mi ga imamo u izobilju. Imat ćemo ga i dogodine. Vlada je svoju zadaću ispunila", rekao je, dodajući da će se razmisliti do prilagođavanju mjera nakon 4. siječnja.

O sukobu ministra i predsjednika

Osvrnuo se i na sukob između predsjednika Milanovića i ministra Banožića. "Mi se zalažemo, koliko god je to moguće, za civilizacijski višu razinu diskursa političara u javnosti. Ako je to moguće. Ako su napadi takvi da se ta razina spušta, onda ćemo na to odgovoriti", kazao je.

"Postignuća o tome što je tko dao za HV su jasna", rekao je Plenković nabrajajući da je njegova Vlada odlučila o kupnji Rafalea, vratila vojsku u mnoge gradove, popravila materijalno stanje u vojsci, itd. "To je sve bura u čaši vode, on je sam sebe jučer demantirao, rekao je da neće činiti to što je napisao, što i ovako i onako ne bi mogao", rekao je.

Dodao je da nije stigao iz Glasgowa pratiti "što je ovaj sve nalupetao u Vukovaru".

Plenković je spomenuo i Milanovićeve izjave da je korona karijes te da ne vidi smisao nošenja maski i poručio da "umjesto da pridonosi borbi protiv koronavirusa, svojim porukama zbunjuje građane".

"On govori o HDZ-u kao nacističkoj stranci, ja nisam čuo da je itko to registirao ni reagirao. To je sramotno, ispod svake razine. Ne samo da je uvredljivo, bezobrazno, lažno, vrlo neugodno prema ministru Banožiću i članovima HDZ-a i hrvatskoj javnosti… Nije dovoljno da u ovoj godini krši Zakon o sudovima, Zakon o državnim blagdanima, obrani, nego HDZ, stranku koja je dobila povjerenje građana na izborima, naziva nacističkom strankom…", rekao je Plenković.