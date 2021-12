Premijer Andrej Plenković danas je u Bjelovaru predsjedao sastankom Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova u RH i Hrvatske zajednice općina. Nakon sastanka dao je izjavu za medije.

"Donijeli smo odluku da ćemo osigurati sredstva za one koji se žele vratiti u Hrvatsku, dakle za one koji su iskoristili svoju slobodu kretanja i otišli u neku drugu članicu EU", rekao je Plenković.

O odluci Ustavnog suda

Komentirao je odluku Ustavnog suda o covid potvrdama. "Primio sam informaciju da je Ustavni sud donio odluku o covid potvrdama. Sve što mi poduzimamo je u skladu sa zakonima, uvijek i isključivo je vođeno logikom zaštite zdravlja ljudi, sve te odluke se nediskriminatorne i razmjerne ugrozi", rekao je Plenković.

"Ne znam što bi to vladu ili Stožer nagnalo da donosi odluke koje bi kasnije imale problem na Ustavnom sudu", kazao je.

"Nisam stigao pročitati odluku, to je sad ovaj čas objavljeno. Mislim da su oni danas odlučivali o primjeni covid potvrda u zdravstvu i socijali, to nema veze s ovim drugim temama", dodao je.

"Vlada će se očitovati i o zahtjevu Ustavnog suda za ocjenu ustavnosti uvođenja covid potvrda u javne i državne institucije", dodao je.

Komentirao je navode da su Most i predsjednik Milanović dali do znanja kakvu će Ustavni sud donijeti odluku o covid potvrdama. "Imate dva aktera - jedan je antimasker a drugi je antivakser. Imate njihovu simbiozu, što je od njih za očekivati. Čudo je tih vidovitih", rekao je o izjavama mostovaca i predsjednika Milanovića o referendumu.

'Moramo biti oprezni'

Govorio je potom o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

"Što se tiče novih okolnosti globalno, a to je pojava novog soja omikrona - vidimo u nekim zemljama da imamo eksploziju zaraze, trebamo ozbiljno pratiti situaciju. Moramo se cijepiti, primiti booster dozu i pridržavati se epidemioloških mjera", naglasio je.

"Mjere su bile produžene, čekaju se informacije iz Stožera za sve daljnje korake", kazao je dodajući da u ovom trenutku nema "novih saznanja koja bi bila alarmantna, ali moramo biti oprezni".

Komentirao je mogućnost produljenja radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme Božića i Nove godine. "Postoji neka inicijativa da se s obzirom na uobičajene aktivnosti koje se događaju na Badnjak, Božić ili Novu godinu, da se tu pusti još dva sata da ugostiteljski objekti rade, što nije puno, a akomodiralo bi situaciju koja je neizbježna", kazao je Plenković.

Plenković je kazao da je Hrvatska u zadnje dvije godine bila suočena s velikom krizom koja je imala "reperkusije na tržištu rada". "Nismo zahvalni onome tko kaže da je korona karijes. Ovaj referendum vraća se na pitanje od prije godinu i pol. Borimo se za ekonomski rast, zaštitu građana, super turističku sezonu, rast BDP-a, a netko drugi bavi se zapinjanjem nogu, kora od banane i vođenjem nekih grupa", prokomentirao je premijer.

'Sve su maske pale'

"Ovo je prvi put da na funkciji predsjednika imamo nekog u funkciji oporbe. Na to smo se navikli. Valjda nije dobro ulovio što bi mu trebala biti zadaća", kazao je Plenković o Milanoviću.

"Covid je sve razotkrio u Hrvatskoj; znamo svi tko je tko, sve su maske pale. Sve vidimo sad, nema više varanja", nastavio je Plenković. "To su bitne situacije za hrvatsku političku scenu dogoročno i ta razlika između odgovornih, ozbiljnih, racionalnih i onih koji su isključivo destruktivni je enormna, To ljudi vide. Meni se ljudi javljaju da ovo nije normalno, ovo je prešlo sve granice. To se događa u krizama, sve se razotkrije", rekao je Plenković.