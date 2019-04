PLENKOVIĆ O ODGODI ROČIŠTA ZA ULJANIK: ‘Mislim da je to logično s obzirom na to da se očekuje dolazak kineske tvrtke’

Na pitanje što misli o tvrdnji sindikalnog povjerenika u Uljaniku Borisa Cerovca da će Vlada biti krivac budu li građani morali platiti jamstva za jaružalo, jer se tri puta oglušili na njegov poziv za sastanak, Plenković je kazao da je država isplatila 3,2 milijarde državnih jamstava za Uljanik

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je ocijenio logičnim odgodu ročišta za Uljanik Brodogradilište, s obzirom da se očekuje dolazak predstavnika kineske tvrtke China Shipbuilding Industry Corporation.

“Mislim da je to logično s obzirom na to da se očekuje dolazak kineske tvrtke, to je sasvim normalno”, komentirao je premijer u izjavi novinarima današnju odluku Trgovačkog suda u Pazinu nakon saborskog aktualnog prijepodneva.

Na pitanje što misli o tvrdnji sindikalnog povjerenika u Uljaniku Borisa Cerovca da će Vlada biti krivac budu li građani morali platiti jamstva za jaružalo, jer se tri puta oglušili na njegov poziv za sastanak, Plenković je kazao da je država isplatila 3,2 milijarde državnih jamstava za Uljanik.

‘Napravili smo sve što smo mogli’

“Ne razumijem, tko je dao prošle godine 716 milijuna kuna za plaće u Uljaniku i 3. maju, Cerovcu i svima drugima? Isplatili smo zakonski sve što možemo. Napravili smo sve što smo mogli. Imamo prigodu vidjeti što će odlučiti kineska kompanija, koja je jedna od najvećih na svijetu i dolazi isključivo zato jer sam s premijerom Lijem razgovarao o toj temi. Što se tiče plaćanja jamstava, mi činimo ono što možemo, bez obzira na to tko je ta jamstava davao, inače bi nam suficit bio četiri milijarde kuna“, uzvratio je premijer na sindikalne kritike.

Na novinarsko pitanje odgađa li se stečaj Uljanika zbog europskih izbora, da premijer i Vlada ne bi ispali ‘grobari’ hrvatske brodogradnje, Plenković je uzvratio: “Možete zaključivati što hoćete, mediji su slobodni.”

Osvrnuo se i na saborski ‘aktualac’, rekavši da rasprava „nije osobito kreativna, s puno vrijeđanja, bacanja blata, difamacija na osobnoj razini, ali naučeni smo na to“.

„Ljudi vide razliku i zato je ovo korisno da bi se vidjelo tko je tko“, naglasio je.

Pitanje Milijana Brkića

Na pitanje o sjednici užeg Predsjedništva HDZ-a na kojoj „nije bilo velike polemike o Milijanu Brkiću i nitko ga nije ništa pitao“, Plenković je kazao novinarima da nisu baš dobro informirani.

“Niste bili tamo, a ja sam vodio sastanak. Izvori vam nisu pretjerano pouzdani. Ja sam temeljito komentirao njegov nastup i zaključili smo da sve treba do kraja rasvijetliti i da postoje tijela koja moraju raditi svoj posao”.

Upitan koliko sada vjeruje svom zamjeniku u stranci, Plenković je kratko odgovorio: “To je nebitno.”