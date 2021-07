Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjetu je Čakovcu gdje je, među ostalim, ponovno komentirao cijepljenje.

Na pitanje razmišlja li se o tome da cijepljenje za neke, poput zdravstvenih djelatnika, ipak bude obvezno, premijer je odgovorio da za sve sigurno neće biti obvezno.

Obvezno cijepljenje u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi?

"Prvi cilj je da na različite načine pa i intenzivnijom raspravom u javnosti, potaknemo na cijepljenje. Na razini EU-a je 50 posto cijepljeno s dvije doze, mi smo na nešto više od 46 posto cijepljenih prvom dozom. Što se tiče sektora koji su posebno indicirani su zdravstvo - koje je najbitnije, a liječnici su na 80 posto, što je jako dobro, onda imamo sustav socijalne skrbi i treći segment, a to je školstvo i obrazovanje. Ako se bude išlo prema određenim mjerama, u ta tri sektora će se ići s obavezom cijepljenja", kazao je Plenković.

'Postoje mehanizmi kako da se potakne cijepljenje'

Govoreći o covid-potvrdama, Plenković je rekao da one ne podrazumijevaju obvezno cijepljenje već omogućavaju lakše kretanje.

"Postoje mehanizmi kako da se potakne cijepljenje. Postoji set mjera i dobro je da smo uvjetovali potpore. Ako je država dužna brinuti se za zdravlje, onda su i akteri u tom društvu, građani koji imaju prava i obaveze, dužni tome pridonijeti. Ovakvu situaciju kriznu upravljanja nismo imali u zadnjih stotinu godina", rekao je Plenković.

Rekao je i da ne očekuje bunt sindikata i poslodavaca kada je riječ o uvjetovanju potpora poduzetnicima cijepljenjem zaposlenika.

"Najlakše je reći: mi ne bismo, ali bismo potpore. Treba biti fer u ovoj priči", poručio je.

'V. Britanija je imala 15 puta restriktivnije mjere'

Plenković je upitan i za moguće popuštanje mjera kakvo će biti provedeno u Velikoj Britaniji. Kazao je kako je to nerealno jer su u Velikoj Britaniji mjere bile 15 puta restriktivnije nego o Hrvatskoj.

"Tamo su ljudi bili zatvoreni po šest mjeseci. U Francuskoj niste mogli ići kilometar od kuće. Zamislite da smo to napravili? To bi nastalo opće oduševljenje. Osim toga, Velika Britanija je imala dogovor s AstraZenecom o isporuci cjepiva, imali su ga prije EU-a. Meni nije problem da imam 70 posto cijepljenog odraslog stanovništva da kažem - okej, to je to. Onda bismo odmah uveli tu raspravu: mi smo vam dali cjepivo, zdravstveni sustav će izdržati, onaj tko se razboli bit će na vlastitu odgovornost", rekao je Plenković.

"Meni je primarni interes da Hrvatska ne dođe u crveno. Ljudi će biti pozvani da se vrate nazad. Lani smo to imali sredinom kolovoza i želim to izbjeći", dodao je.

'Dio ljudi se informira na nekredibilnim izvorima'

Rekao je i da ne vjeruje medijskim tezama o odgovornosti Nacionalnog stožera za neuspješnu kampanju cijepljenja.

"Zanemarite da postoji Vlada, postoje mediji i može se informirati najneupućeniji građanin Hrvatske o pandemiji. Dio ljudi se informira na nekredibilnim izvorima, to je činjenica. Nema nikoga u Hrvatskoj tko nije čuo da postoji covid i da ljudi od njega umiru", odgovorio je.

Upitan o tome je li zadovoljan radom ministra zdravstva Vilija Beroša, kazao je da je zdravstvo najkompleksniji resor te da je "posao oko epidemije solidno odrađen, zajedničkim snagama".