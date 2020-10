PLENKOVIĆ O NAPADU NA MARKOVOM TRGU: ‘Tu ima elemenata terorističkog napada. Nije on ovdje došao slučajno…’

Premijer Andrej Plenković je na konferenciji za medije koja je uslijedila nakon sjednice Vlade govorio o napadu na Markovom trgu u kojem je ranjen jedan policajac, a napadač počinio samoubojstvo.

“Pucano je na tri policijska službenika, srećom, ranjen je samo jedan. On je dobro, oporavlja se”, kazao je premijer.

Htio bih još malo detaljnije objasniti javnosti”, započeo je premijer.

“Nažalost, po nama tu ima elemenata terorističkog napada. Istraga traje. Nije on ovdje došao slučajno u vrijeme kada počinje radno vrijeme vlade i to pritom iz Kutine sa automatskim oružjem”, rekao je Plenković.

“Ovo je događaj koji je prešao granicu i zato su postavljene neke druge sigurnosne opcje. Da je bio drugi dan, da je bio četvrtak svi vi ste mogli biti ovdje”, kazao je novinarima.

‘Moramo se zapitati’

Dodaje da je sreća u nesreći što se radilo o amaterskom pokušaju. “Siguran sam da će službe ispitati koji su razlozi da jedan mlad čovjek dođe u poziciju napraviti nešto ovako. Moramo se zapitati kako je došlo do ovakve radikalizacije. Ovo je sigurno uvjetovano informacijama pod kojima je on bio, izvorima kojima se napajao da napravi ovo. Vidjet ćemo tko je odgovoran, ali moramo se zapitati tko su akteri pa i u politici koji potiču netrpeljivost koji su čak nakon ovoga spremni davati izjave poput Penave i Krišto koje su neprihvatljive”, kaže premijer.

Obratio se i medijima. “To je i dio odgovornosti na dio medijskih aktera. Ne mislim na vas nego na one koji potiču netrpeljivost i mržnju. Mi vodimo politiku uključivosti i ima onih aktera na političkoj sceni koji se s tim ne slažu. Naša utakmica se odigrala 5. srpnja i građani su tada jasno rekli kome žele dati povjerenje, HDZ-u i partnerima, ne nekome drugome, krajnje desno ili krajnje lijevo i to su činjenice o kojima isto možemo danas govoriti.

Apeliram na sve aktere, pa i medijske, komentatore, sve kuće, da podignemo razinu odgovronosti, podržavanja i uvažavanja, jer samo tako možemo stvarati kulturu koja neće dovesti do ponašanja kakvo smo vidjeli u ponedjeljak. Onaj koji nema dovoljno iskustva možda nema dovoljno informacija i dolazi u situaciju da radi stvari koje smo vidjeli i u ponedjeljak. Ja taj čin osuđujem i smatram da se moramo pozabaviti ovim fenomenom na društvu, ozbiljnije i detaljnije nego do sada”, kaže.

O aferi Janaf

“Tijela istrage svoj posao rade neovisno. Otkako je krenula ova istraga čuli smo izjave da bi premijer trebao biti obavještavan o nekim sumnjama za kaznena djela i da bi onda valjda temeljem svoje diskrecije trebao znati tko s kim ruča i večera u lockdownu ili van njega. Tu mislim na predjesnika republike.

E vidite, to je izvitoperen način gledanja na rad institucija i politike pa u cijelosti suprotan onome što radi naša Vlada, obrazac koji je protuzakonit, da budem jasan. Ne mogu se načuditi inicijativi oporbe za istražnm povjerenstvom. Stvarati politički instrument, jer povjerenstva to jesu, ne bi li svoje političke ambicije ponovno ostvarivali nakon izbora, prikazivali vladu i HDZ kao nekog obilježenog korupcijom, ja to čitam kao političku inicijativu, politički instrument za sljedećih šest mjeseci i to jest tako, da nema dilema”, kaže Plenković.