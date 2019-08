PLENKOVIĆ O NAPADIMA KRAJ KNINA: Treba poduzeti sve da se počinitelji otkriju, kazne i sankcioniraju

‘Pogledao sam sva tri incidenta koja su spomenuta, i Supetar, i Viškovo i ovo jučer u Kninu. Ja osobno i Vlada vrlo smo oštro i momentalno osudili sve te incidente’

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da je napad na pripadnike srpske nacionalnosti u Uzdolju i Đevrskama očito bio čin s predumišljajem pa treba poduzeti sve da se počinitelji otkriju, kazne i sankcioniraju.

Plenković je to rekao odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama koalicijskog partnera i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je najavio da će se nakon nedavnih napada na Srbe obratiti međunarodnim institucijama zbog kršenja manjinskih prava i sloboda u Hrvatskoj te je poručio kako “više nikoga ništa neće moliti ni tražiti”.

Skupina maskiranih osoba je 21. kolovoza u Uzdolju i Đevrskama upala u kafiće i fizički napala osobe srpske nacionalnosti koje su gledale prijenos utakmice Crvene zvezde, pri čemu je bilo ozlijeđenih osoba. Pupovac je također pobrojao 12 slučajeva napada na pripadnike srpske nacionalnosti, spomenuvši i nedavne incidente u Supetru i Viškovu.

“Pogledao sam sva tri incidenta koja su spomenuta, i Supetar, i Viškovo i ovo jučer u Kninu. Ja osobno i Vlada vrlo smo oštro i momentalno osudili sve te incidente. I dalje mislim da ono što radimo kao Vlada, gdje su ne samo SDSS nego i svi zastupnici manjina u Hrvatskom saboru dio parlamentarne većine, i to na našu inicijativu… To je jako važno da ponovno spomenemo, u trenutku kada to možda nije ni bilo nužno za formiranje Vlade, želio sam da manjine budu dio parlamentarne većine”, kazao je Plenković.

Kao zemlja koja je riješila sva svoja strateška ključna pitanja, poput slobode, demokracije, reintegracije okupiranog teritorija, mira, pozicioniranja u NATO i EU, funkcioniranja institucija, mi moramo djelovati kao sampouzdan narod koji cijeni postojanje manjina u svojoj zemlji i štiti njihova prava, dodao je. Upravo jučer je bila točka na Vladi koja se odnosila na operativne programe za manjine, riječ je o natječajima Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede. “Toliko je tih aktivnosti, ministar Božinović na prošloj Vladi podnio je izviješće koliko sredstava ide. Mislim da moramo naći smireni osjećaj incidenata, koje treba politički osuditi,” rekao je.

Razgovor s ministrom unutarnjih poslova i šefom SOA-e

Najavio je da će danas, “nakon jutrošnjeg mog sastanka s potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova, te šefom Sigurnosno obavještajne agencije, ravnatelj policije otići prema Kninu.”

“Želimo da se svi resursi hrvatske policije angažiraju i da se napadači otkriju. To je očito bio čin s predumišljajem, koliko sam do sada prikupio informacija, i smatram da treba poduzeti sve da se ti počinitelji otkriju, kazne i sankcioniraju”, naglasio je Plenković.

Na navode novinara da je Pupovac spomenuo “podgrijavanje s državnog vrha”, kao i “nedjelovanje Vlade, da nisu uspjeli u suzbijanju govora mržnje, pogotovo prema Srbima” te na novinarsku tvrdnju da “primjer nije jasno osudio incident, kazavši da je to bio odvojeni incident, što nije bio”, Plenković je rekao da je to “i jučer i sada jasno osudio”. Na to je novinar ocijenio kako to nije dovoljno već je Plenković odmah trebao otići na mjesto događaja, pozvati ministra i riješiti stvari koje su eskalirale. “A što biste vi meni trebali raditi protokol, donositi političke procjene i odluke? Ne.”, uzvratio je Plenković.

‘Ja ću određivati na koji način ćemo reagirati na određene stvari’

“Kada se dogodi ovakvo djelo, koje je očito djelo za koje će oni koji su ga počinili odgovarati, prije svega na njega trebaju reagirati institucije države koje su za to zadužene. Ja kao predsjednik Vlade moram najprije imati činjenice, kompletno i jasno verificirane, politički sam osudio, nema nikavih dilema, kao i u ranijim slučajevima, i ja ću biti taj koji će određivati na koji način ćemo reagirati na određene stvari. To neće sigurno diktirati ni mediji niti neki drugi partneri”.

Na opetovanu tvrdnju novinara da je “nije dovoljno osudio i da je mlako reagirao”, predsjednik Vlade je odgovorio “to možete kao gotovo aktivist komentirati, a ne kao novinar, a ako želite to tako stavljati, onda je to vaš politički stav”.

“Ja vam kao političar i predsjednik Vlade vrlo jasno govorim da sam vrlo decidirano, vrlo odlučno i jasno osudio taj incident, prema tome to je sada stvar ukusa da li ćete vi nešto kvalificirati ovako ili onako”, kaže Plenković.

Na još jednu tvrdnju novinara kako je “u opisu posla novinara da bude aktivist za ljudska prava na razini medija, da je riječ o ljudskim pravima” Plenković je odvratio: “Dobro da vi kažete da ste aktivist, meni je to drago”. Na pitanje hoće li doći u Knin, Plenković je odgovorio kako će sigurno doći i da je u Kninu bio više puta.

Gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić rekao je da na području Vrbovskoga živi 35 posto Srba i da su odnosi dobri, a pojedinačni incidenti su svugdje mogući. Plenković je u petak posjetio drvoprerađivačku tvrtku Cedar u Vrbovskom te je obišao gradilište primarnog pogona, koji je najveći i najmoderniji pogon za obradu tvrdog drva u Europi, kontejnerski terminal sa željezničkim industrijskim kolosijekom i druge pogone te tvrtke.

