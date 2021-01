PLENKOVIĆ O NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI: ‘Radi se o kvalitetnom dokumentu, s ponosom ga predstavljam’

‘Ovaj dokument je vrlo kvalitetan koji s ponosom predstavljam, dokument koji se radio na temelju stručnog i resornog inputa i temelju javnog savjetovanja’, rekao je premijer Plenković o Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. i preporučio zastupnicima da temeljito pročitaju dokument

Premijer Andrej Plenković istaknuo je u srijedu u Saboru da je Nacionalna razvojna strategija do 2030. kvalitetan dokument koji s ponosom predstavlja, odbacujući kritike oporbe da je neambiciozna i bez jasne slike prioriteta.

Planković je odbacio tvrdnje da strategija sadrži samo fraze te kritičarima poručio da “s nepodnošljivom lakoćom” diskreditiraju višegodišnji rad stručnjaka. “Ovaj dokument je vrlo kvalitetan koji s ponosom predstavljam, dokument koji se radio na temelju stručnog i resornog inputa i temelju javnog savjetovanja”, kazao je i preporučio zastupnicima da ga temeljito pročitaju.

OPORBA: Strategija razvoja je popis lijepih želja; HDZ: Realna je i ambiciozna

Grbin o strategiji kao dokumentu prepunom klišeja i fraza

SDP-ovi zastupnici u raspravi su ocijenili da strategija ima puno lijepih želja, a malo konkretnih rješenja, da ne nudi jasnu sliku prioriteta Hrvatske, kao i da je rađena netransparentno i da se ne zna tko ju je pisao. “Dobili smo dokument prepun klišeja i fraza…dobili smo dokument koji osim forme Hrvatskoj ne donosi ništa”, kazao je Peđa Grbin (SDP).

Hrvoje Zekanović (HRAST) ocijenio je da je strategija na razini srednjoškolskog eseja, a Katarina Peović (RF) da je u nekim dijelovima monstruozna, primjerice u dijelu koji se odnosi na umirovljenike. Nikola Grmoja (Most) upozorio je da je od 153 stranica strategije smo pola stranice posvećeno borbi protiv korupcije.

Tomislav Tomašević (Možemo) drži da je trebala biti ambicioznija, posebice u dijelu koji se odnosi na smanjenje stakleničkih plinova, dok je njegova kolegica Sandra Benčić ocijenila da je puna “bedastoća i toka nesvijesti”. “Ovo nije nacionalna nego HDZ-ova strategija”, ustvrdila je Dalija Orešković (Centar).

PLENKOVIĆ PREDSTAVIO NAJVAŽNIJI STRATEŠKI DOKUMENT HRVATSKE: ‘Naša vizija stane u jednu rečenicu’

32 milijuna kuna Svjetskoj banci

Oporba je kritizirala i plaćanje 32 milijuna kuna Svjetskoj banci u procesu izrade Nacionalne strategije.

Plenković je pojasnio da je Svjetska banka radila podloge za strategiju, 16 strateških dokumenata po pojedinim sektorima koji su koštali 32 milijuna kuna i financirani su iz operativnog programa za konkurentnost i koheziju u omjeru 85 posto EU, a 15 posto država. Ističe da je autorstvo strategije vladino, a ne nekog vanjskog suradnika.

Plenković je pritom podsjetio na troškove strategije za sektor prometa koja je plaćena 91 milijun kuna, tri puta manje od Nacionalne strategije, a bačena je i nije realizirana a radio ju je tadašnji ministar Siniša Hajdaš Dončić (SDP). “Vjerujem da će ovih 32 milijuna kuna biti manja drama”, rekao je.

“To što smo surađivali sa Svjetskom bankom ne znači da putem Svjetske banke nisu sudjelovali i hrvatski stručnjaci”, odgovorio je premijer Boži Petrovu (Most) kojeg je zanimalo jesu li hrvatski stručnjaci mogli napisati taj dokument .

Na upit Romane Nikolić (SDP) potvrdio je da je bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić bila uključena u izradu strategije. “Dalić je bila angažirana od Svjetske banke, ona ima više nego sve potrebne kvalifikacije da kao stručnjak, ekonomist i konzultant doprinese ovakvom dokumentu i ne vidim u tome nikakav problem”, kazao je premijer.

Mostov Miro Bulj u sabornicu je donio bocu s onečišćenom vodom iz rijeke Cetine kako bi upozorio na zagađenje, na što ga je Plenković uputio da se obrati ministru održivog razvoja Tomislavu Ćoriću. “Vi u tradicionalnoj maniri uručivanja, bilo papira, aviona ili boca, možete uručiti ministru tu bocu. Sigurno će on to uzeti sa sobom i misliti na Vas dok je bude gledao”, kazao je Plenković.

Na optužbe Nikole Grmoje (Most) da podržava korupciju Plenković mu je odgovorio da se sjeća pregovora o koaliciji HDZ-a i Mosta kada je Most govorio o vertikalama. “To je taj Most pun integriteta koji bi htio da mu se da vertikala u nekom sektoru”, zaključio je Plenković.

[VIDEO] BULJ DONIO FEKALIJE U SABOR; Plenković mu rekao: ‘Uručite to Ćoriću, sigurno će misliti na vas dok je bude gledao’