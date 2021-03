PLENKOVIĆ O MILANOVIĆU: ‘To je nenormalno i iskompleksirano ponašanje. Još čekam da mi čestita na pobjedi…’

‘Teško je bilo izgubiti, i stalno ponavljati te frustracije godinama. U tome je bit, tu treba tražiti korijene takvog ponašanja. Što se tiče ljubomornosti, on bi htio da su ovlasti predsjednika veće nego što jesu, a kad je bio premijer, pitao se je li ta funkcija uopće potrebna, kazao je Plenković

Andrej Plenković obratio se u Karlovcu novinarima nakon obilježavanja 30. obljetnice akcije ‘Plitvice’ i pogibije Josipa Jovića, prvog hrvatskog redarstvenika poginulog u Domovinskom ratu.

Upitan je zašto on i predsjednik Milanović nisu zajednički položili vijence. “Moram priznati da sam to prvi put to čuo sad kad sam bio ovdje, mislim da vam je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Božinović odgovorio na to pitanje. Koliko ja znam, a provjerio sam sa svojim uredom, nikada nije bilo ni predviđeno nikakvo zajedničko polaganje, niti je nas kao ured Vlade to pitao”, rekao je Plenković.

MILANOVIĆ UMIRE OD SMIJEHA: Razmjena s N1 televizijom: ‘Ja sam agitirao za vas, nisu vas ugasili? Meni su morali spojiti na stablo preko puta…’

‘Veledrogerije su snažne, ne vidim da je netko gladan kruha’

Komentirao je i dugove veledrogerijama. “Ja mislim da će se naći rješenje. Već sam odgovarao na to sva puta. Svaki put dolazimo u istu situaciju pa se stvara veliki pritisak kada veledrogerije angažiraju PR agencije, a onda zovu i medije da se to pitanje postavi sto puta. Mi smo ove godine, odnosno prije tri mjeseca dali milijardu i 350 milijuna kuna, još 300 i nešto milijuna kuna za ljekarne. Ministar Marić i ministar Beroš vode o tome računa, naći će rješenje. Troškovi u u zdravstvu uslijed Covid krize i prije nje su veliki. Ministar Beroš ima zadaću da razgovara s njima, koliko znam, razgovori su u tijeku, ne znam jesu li završili prema tome referirajte se na izjave ministra Beroša i predstavnika veledrogerija”, rekao je dodao kako su veledrogerije snažne te da ne vidi da je netko gladan kruha.

Premijer je kazao i kako nije primijetio ijedan slučaj da je nekome od pacijenata falilo lijekova. “Ako se nekom dogodila situacija da je falio lijek duže od jedan dan, ja bih volio to znati”, rekao je Plenković.

MILANOVIĆ NA PLITVICAMA: ‘Pitajte Plenkovića zašto nije bio zajednički protokol; Valjda da se međedi ne zaraze koronom’

O reformi zdravstva

Odgovorio je i na pitanje što je s reformom zdravstva. “Reforma zdravstva traje, siguran sam da ste pratili koliki je broj zakona u području zdravstva izmijenjen, koliko se nastoji učiniti dostupnijim za zdravstvene usluge, koliko se radi na fukncionalnom povezivanju zdravstvenih usluga, znamo koliko imamo stanovnika i zdravstvenih ustanova, a isto tako znamo koliko svaka lokalna ustanova želi baš da ima svoju bolnicu ili barem dio zdravstvene usluge neposredno u blizini građana koji žive. Mislim da je situacija trenutno realna, a da je hoćemo unaprijediti, hoćemo”, rekao je Plenković.

O novim mjerama

Osvrnuo se na nove mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa u RH. “Nije na meni da podržavam ili ne određene mjere u pojedinim županijama. Nošenje maske je svakako korisno, ako je puno ljudi blizu, dugo vremena, negdje gdje je glasna muzika, mislim da smo tu abecedu prošli prije godinu dana”, kazao je.

Što se tiče odluke Državnog sudbenog vijeća oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda, Plenković je rekao kako Vlada s time nema nikakve veze.

“Ne znam koje će odluke donositi. Još jedna nužna informacija za hrvatsku javnost, DSV sastavljeno je od sudaca i profesora prava… Ja nemam uvid u to kako ti ljudi odlučuju, razmišljaju. Rekli smo da je pravosuđe neovisno. Ne znam što će DSV odlučiti, suca Turudića sam sreo jednom, dvaput u životu. Previše je povezivanja s HDZ-om. To nije dobro”, izjavio je premijer.

‘Milanović je iskompleksiran’

Osvrnuo se i na predsjednika Milanovića. “Nas nije nitko pitao hoće li biti zajednički protokol. Koliko sam shvatio, sad je iskoristio ovo kao da mi nismo htjeli zajednički protokol. U cijelom kontekstu oko Vrhovnog suda, trebao je doći na veliku konferenciju o potresu prije 10 dana…možda on otkazuje. Ja sam došao na Plitvice kao što sam došao. Sve što gledamo je nenormalno, imamo ponašanje koje je nenormalno. Zašto je iskompleksirano? Imamo nekoga tko ničim izazvan govori koliko je dobio glasova. Neka se prisjeti izbora 2016., porazio sam ga na parlamentarnim izborima, nakon čega je dao ostavku na čelo predsjednika SDP-a, možda je dobio milijun glasova. Tko je pozivao na veliku koaliciju 2011.”, rekao je te dodao da još čeka predsjednika da mu čestita na pobjedi.

‘Silovanje procedure’

“Teško je bilo izgubiti, i stalno ponavljati te frustracije godinama. U tome je bit, tu treba tražiti korijene takvog ponašanja. Što se tiče ljubomornosti, on bi htio da su ovlasti predsjednika veće nego što jesu, a kad je bio premijer, pitao se je li ta funkcija uopće potrebna. Nije se htio kandidirati za premijera, sad neka uživa u ovlastima koje ima sukladno Ustavu. ‘Catch’ broj tri su laži, a odnose se na cijeli proces predlaganja kandidata za predsjednika/cu Vrhovnog suda. Zbog njegovih propusta svi svjedočimo silovanju procedure”, rekao je Plenković i dodao da je cijeli smisao Zakona o sudovima da proces bude transparentan.

Dodao je i da razumije da je SDP frustriran jer je izgubio izbore pa poručio da “opet probaju 2024.”

“Čujem da je danas bilo i prostih riječi. To nije razina kulture i komunikacije dostojne predsjednika Republike. Jako je važno da o tome vodimo računa. To nije dobro i zdravo za hrvatsko društvo”, zaključio je Plenković.