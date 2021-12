Predsjednik Vlade Andrej Plenković u službenom je posjetu Ukrajini. Danas će u Lavovu na Ukrajinskom katoličkom sveučilištu održati predavanje "Budućnost Europe". Prethodno je dao izjavu hrvatskim novinarima, a prokomentirao je i aktualne izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Plenković je podsjetio da je Ukrajina bila prva članica UN-a koja je priznala Hrvatsku, a o aktualnoj trgovinskoj razmjeni Ukrajine i Hrvatske kazao je da se posljednjih godina udvostručila.

"Očekujem da dva temeljna politička prioriteta za Ukrajinu, a to su mirna reintegracija okupiranih područja i europski put, nastavimo podržavati i kao država i vlada i kao cijeli sustav jer Hrvatska ima jedinstveno iskustvo. Nema nijedne druge članice EU-a koja je imala okupirana područja pa ih je mirno reintegrirala", kazao je Plenković.

'Milanović je briljantan ovih dana'

Novinari su Plenkoviću kazali kako je Milanović njegov posjet Ukrajini nazvao "šarlatanskim".

"Ako je to izjavio, onda je to još jedna uspješnica. Vidim da je u top formi, briljantan je ovih dana tako da će sigurno naši ukrajinski prijatelji biti oduševljeni takvom izjavom hrvatskog predsjednika. Pronosi slavu hrvatskoj vanjskoj politici, to je pravi put, čestitam mu i predlažem da samo tim putem nastavi", kazao je Plenković dodavši da s Rusijom postoje politički dijalog i gospodarska suradnja, da ruska poduzeća posluju u Hrvatskoj, a hrvatska u Rusiji.

"Mi znamo njihove pozicije, imamo naš odnos i s Ukrajinom. Ne znam čemu takve konstatacije, valjda je opet bilo jugo u Zagrebu", dodao je Plenković komentirajući Milanovićevu izjavu.

Ustvrdio je da su izjave predsjednika Milanovića štetne. Plenković je potvrdio da će sljedećeg tjedna ići u posjet Bosni i Hercegovini.