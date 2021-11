Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je 43. međunarodni sajam knjige Interliber na Zagrebačkom velesajmu, a našao je vremena i da odgovori na pitanja novinara, piše RTL. Nakon što im je otkrio da trenutno čita knjigu bivšeg britanskog veleposlanika u SAD-u te da se sprema pročitati biografije Dantea i Nietzschea, osvrnuo se i na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića te na jučerašnji prosvjed protivnika covid-potvrda u Zagrebu.

'Tko ima puno vremena, bavi se nebitnim stvarima'

Komentirajući izjavu predsjednika Milanovića da je ministar obrane Mario Banožić "korumpirani ludonja i slučaj za OLAF", Plenković je rekao: "To morate pitati njega. Nekad ljudi najčešće kada govore o drugima govore o sebi. A onaj tko ima puno vremena, a malo ovlasti, bavi se nebitnim stvarima. Banožić mu je već jučer jako argumentirano odgovorio. Milanović optužuje biskupe da su počinili kazneno djelo, a onda demagoški čitamo da se on s njima slaže, a zapravo ne. To je suptilna, politikanska igrica koju mi vidimo. Ne znam da li javnost to vidi",

Dodao je i da je za vrijeme dok je Milanović bio premijer kreditni rejting Hrvatske pet puta išao dolje.

"Nećemo valjda sad odbaciti sve što je dobro i brinuti se za lapsuse. Brinemo se za cjelinu, nismo za triviju", poručio je.

'Ostavki neće biti, a ni mi nismo Mengele'

Komentirajući prosvjede protivnika covid-mjera i cijepljenja, rekao je da svatko ima pravo prosvjedovati.

''Nisam primijetio da itko traži neku vrstu susreta s nama. Stavlja nas se u isti koš s Mengeleom, poziva na izbore i ostavke. Toga neće biti, a sigurno nismo ni Mengele. Sve što radimo, radimo u interesu građana", istaknuo je Plenković.

Ispričao je anagdotu iz Beča jučer gdje mu je jedna mlada žena iz Azerbajdžana zahvalila riječima: "Bez vas ja danas ne bi bila ovdje." Naime, ona je u Hrvatsku došla na besplatno cijepljenje.

"Ako ljudi iz drugih država su u stanju doći i investirati u trošak da dođu u Hrvatsku i cijepe se ovdje na Velesajmu, onda nema razloga da to ne rade i naši ljud", dodao je.

'Možete biti živi i zdravi ili umrijeti od korone'

Kazao je kako ne bi bilo dobro da bude još veći broj preminulih pa da se ljudi cijepe iz straha.

''Mi ne možemo uvesti obavezno cijepljenje, ali cijepljenje ne može biti lakše i jednostavnije. Možete birati hoćete li biti živi i zdravi ili vjerovati da nema korone i umrijeti", poručio je.

Kazao je da može razumjeti i poštovati da se netko ne želi cijepiti iz zdravstvenih razloga, ali da ne može vjerovati da netko i dalje negira koronu ili da postoje neke "zločeste vlade koje nemaju što drugo raditi".