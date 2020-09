PLENKOVIĆ O MILANOVIĆU: ‘Da sam ja izgovorio ono što je on izgovorio, garantiram da bi se digla revolucija’

Gostujući u HRT-ovom Dnevniku, premijer se između svih društveno-političkih tema najviše zadržao na korupciji i aferi Janaf

Premijer Andrej Plenković gostovao je u Dnevniku HRT-a te se pritom dotaknuo mnogih trenutno aktualnih društveno-političkih zbivanja. Osvrćući se na aferu Janaf, ponovio je kako je politika Vlade nulta tolerancija na korupciju te da u potpunosti podržava rad pravosudnih tijela u raskrinkavanju koruptivnih radnji.

“Ono što je izrazito važno, a to sam rekao na sjednici Vlade, nije dobro kada se neki politički akteri, pa i vrlo važne institucije poput predsjednika ili dio komentatora u javnosti, čudi što Vlada i pravosudna tijela i policija postupaju prema zakonu. Jučer smo čuli od više pravnih stručnjaka da su izvidi tajni, onda za to znaju samo oni koji su ovlašteni imati ta saznanja. Naš je cilj da se korupcija prevenira, a može se prevenirati ako svi jako dobro shvate da nema zaštićenih, bez obzira na političku pripadnost, ime i prezime ili dužnost koju obnašaju”, poručio je premijer pa potom prokomentirao curenje informacija. “To nije dobro, dogodilo se nekoliko puta u mandatu naše prošle Vlade. Tu je slučaj Varga pa slučaj Rimac, tajming je bio zanimljiv. Jedan da nismo uspjeli shvatiti tko su nalogodavci u slučaju Varga, drugi da su mjere pukle baš državnoj tajnici iz moje Vlade par tjedana pred parlamentarne izbore. Ona tijela koja se time bave moraju naći odgovore na to tko pušta informacije”, istaknuo je.

Revolucija na Markovu trgu

Dijametralno je to suprotan stav od onoga predsjednika Republike Zorana Milanovića koji tvrdi da je znao za postupke i prije uhićenja. Plenković svoj odnos s predsjednikom, unatoč tome, ne naziva svađom.

“Ima samo različitog poimanja trodiobe vlasti, poštivanja ili nepoštivanja zakona. Državom upravlja Vlada. Ona tijela koja smo ustrojili da se bave tim temama, oni rade svoj posao. To ne radi predsjednik Vlade, a još manje predsjednik države. Je li on u svojoj praksi kada je bio na dužnosti koju ja obnašam sada, ima druge obrasce ponašanja, to su pitanja koja otvaraju nove dimenzije metodologije rada. To nije posao izvršne vlasti i politike. Davno smo napustili vremena kada je politika davala naloge, toga nema u demokracijama. Čini mi se da mnogi politički akteri, a i promatrači te komentatori nisu shvatili do kraja dubinu, korjenitu promjenu politike koju vodimo mi kao Vlada, kada je riječ o stavu i vrlo čvrstoj borbi protiv korupcije.

Ja sam izabran od jedne političke opcije, a on je na nekim drugim izborima dobio podršku nekog drugog kruga građana. Po Ustavu mi moramo surađivati, ima krupnih tema oko kojih se razilazimo. Ja nikada ne bih odšetao s komemoracije dok se svira hrvatska himna, ne bih ignorirao poziv Hrvatskog sabora na konstituirajuću sjednicu. Ne bi mi palo napamet da se ponašam na način da kažem da je skandalozno što ja nešto znam, a ja to po zakonu ne trebam znati. Ja bih isto tako mogao reći da je skandalozno da netko tko je predsjednik države napadne sud, napadne DORH i napadne policiju. U našem političkom sustavu, da sam ja kao predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a izgovorio istovjetne formulacije, garantiram da bi se digla revolucija na Trgu svetog Marka brojnih aktera koji bi rekli da je to nečuveno i da što sam se ja usudio izgovoriti prema pravosudnim tijelima”, rezonirao je premijer.

‘Nema imena i prezimena’

Odbacio je tezu da se korupcija veže samo uz imena direktora strateški važnih tvrtki ili političara. Poručio je kako bi Vlada mogla razmisliti o ponovnom uvođenju sigurnosne provjere državnih dužnosnika, ali tvrdi da to i dalje nije jamstvo da se korupcija negdje neće dogoditi.

“Nema imena i prezimena. To je individualna odgovornost ljudi koji ako se odluče raditi nešto što je van okvira zakona, oni moraju za to odgovarati. Moj je stav jasan, nulta tolerancija, neovisno tko iz koje stranke dolazi. Bilo je tu male neke konfuzije. Ja sam mislio na provedeni natječaj, nije bilo sigurnosne procjene pri imenovanju čelnika Janafa prije pet, šest mjeseci. Možemo i o tome razmisliti, ali niti tada nemate jamstvo. U konačnici te stvari događaju kada netko dođe u priliku da je na dužnosti da tako nešto može napraviti”, smatra premijer.

O ekonomiji, Stožeru, vizama…

Odmaknuvši se od korupcije, Plenković je ponovio kako su Vladini ciljevi u oom mandatu perspektivna budućnost, ekonomska suverenost, osnaživanje institucija i porezno rasterećenje. Dodao je kako je država u ovoj krizi otpornija te je zadržala reputaciju na financijskim tržištima. Osvrnuo se i na odluku Ustavnog suda da odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite o neradnoj nedjelji proglasi neustavnom. “Odabrana je nedjelja jer tada obitelji uglavnom idu u kupovinu te je tako zajedno u situaciji da se izloži koronavirusu”, poručio je i dodao kako ne očekuje tužbe zbog nerada nedjeljom.

U hrvatsku sljedećega tjedna dolazi američki državni tajnik Mike Pompeo, a jedna od tema njegovog razgovora s premijerom moglo bi biti i ukidanje viza za hrvatske državljane. Plenković je iznio i svoje procjene, kada bi Hrvati mogli putovati u SAD bez viza.

“Veselimo se tom susretu u petak, jedna od tema će biti i pitanje viza. Mislim da smo na jako dobrom putu da broj odbijenih zahtjeva bude ispod tri posto te se nadam da bi do proljeća iduće godine one mogle biti ukinute, koliko ja razumijem američke procedure. U svakom slučaju je važno da ispunimo kriterij i riješimo to do 30. rujna. Razgovarat ćemo i o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, situaciji u regiji, odnosima SAD-EU, drugim globalnim temama kao i Hrvatima koji žive u SAD-u kao poveznici za gospodarsku suradnju”, zaključio je premijer.

