Premijer Andrej Plenković je danas u Bruxellesu gdje je komentirao brojne aktualne političke teme, prenosi Večernji list.

"Imali smo sastanak o stanju u Ukrajini. Imali smo briefing francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je posjetio i Ukrajinu i Rusiju. Pozicija je vrlo jedinstvena. Prvo očuvati jedinstvo Europske unije i NATO-a. Dva, stajat ćemo uz Ukrajinu. Učinit ćemo sve da diplomatskim putem dođe do deeskalacije, rekao je premijer.

Rekao je da se očekuje odluka o Schengenu očekujemo sredinom godine, ali se dotaknuo i stanja u Bosni i Hercegovini.

"Bolje odgoditi izbore u BiH nego da se ide po aktualnom zakonu. To bi bilo katastrofalno. Treba postići konsenzus", rekao je Plenković i istaknuo da je potrebna simplifikacija.

Rok je sada dovoljan?

"Svi dolaze s nekom pozicijom. Mi mislimo da je ova dobra i prava. Ako imamo situaciju da njihovo vijeće ministara, ako parlament i domovi se ne sastaju znači da ovo što imamo danas ima element disfunkcionalnosti. Nećemo gurnuti glavu u pijesak i držati status quo. Pozivam još jednom na nastavak pregovora. Ako dobro funkcionira Federacija, lakše će se pričati s drugim entitetom", dodao je.

Komentirao je produženje roka za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti.

"Hrvatska je doživjela dva velika potresa u kratkom roku i sve to u kontekstu COVID-19. Tražili smo da se taj rok pomakne i predsjednica Komisije i svi ostali su razumjeli tu situaciju. Politička odluka je donesena, preostaju tehnički aspekti. Obnova mora ići bolje. Od danas je do kraja roka je 16-17 mjeseci je dovoljno da se sredstva iskoriste", rekao je.

"Dva su temeljna razloga spore obnove. Riječ je o progresivnoj šteti i izvanrednim okolnostima. Ne sjećam se da je niti jedna druga država članica imala potres glavnog grada. Samo je viša sila razlog za sporost obnove", smatra Plenković.

'Milanović je poput pijanca'

Dotaknuo se i dvije godine mandata predsjednika Zorana Milanovića.

"Vanjska - štetno, izolirano Unutarnja - toksično, komunikacija do razine verbalnog divljaštva, a politička kultura na razini pijanca u birtiji. Njegov atak Bauk rekao da smo svi iz HDZ-a razbojnici. Puljak je nešto prebacivala u Saboru i nek' se drži radionica. Oni veze nemaju s Centrom. Ta cijela ekipa je prevara birača", rekao je premijer u svom stilu.

"Hajdemo se vratiti na Milanovića. On je rekao da je Zvonko prekršio zakon. Koji zakon? On je danas trebao reći da je Peđa Grbin bandit koji koristi naknade na koje nema pravo. Na hrvatskoj političkoj sceni imate one koji rade i oni koji ne", dodao je.