Nastavlja se sukob između predsjednika Republike i premijera oko izbora novog ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije.

Nakon sinoćnjeg obraćanja predsjednika Milanovića, obratio se premijer Plenković.

Uvodno je rekao da nikada više sredstava nije izdvojeno za ulaganje u obrazovnu infrastrukturu kako bi učenici nakon 2027. bili u jednosmjenskoj nastavi.

"Samo radi usporedbe, ovih 1,5 milijarda eura je 50% više nego što je bilo za obnovu Zagreba i Banovine, samo da razumijemo razmjere investicije", kazao je premijer naglasivši da je to trebala biti jedina tema, ali se osvrnuo na izjave predsjednika.

"Najprije o formi obraćanja koja nije nebitna. Pitao sam se je li jučer izbio rat, je li izbila neka nove epidemija, je li možda se dogodio neki veliki potres, poplava, požar, strašna nesreća u Hrvatskoj, a da mi u Vladi to nismo čuli. Provjerao sam je li neki blagdan. Ništa od onoga što je uobičajeno za formu obraćanja putem čitanja s blesimetra u nekoliko minuta. Forma neuobičajena i nova od strane institucije, da komunicira na ovaj način", kazao je Plenković ocijenivši da se time izbjegao rizik prisutstva nekih novinara ili odgovaranja na moguća pitanja.

'Ja sam ispriku jasno markirao...'

"Umjesto isprike koju sam jasno markirao kao preduvjet za daljnje razgovore, s obzirom na sve što je predsjednik republike, političar Milanović, izgovorio na račun vlade, HDZ-a, mene osobno, članova obitelji brojnih aktera u hrvatskom društvu, važno je da shvatimo politički kontekst. Ovo nije normalna politička situacija kroz koju Hrvatska prolazi", kazao je.

"Iz principijelnih razloga stavljam čvrstu poziciju da to nije normalno i da postoje ljudi koji će pristati na političku nekulturu i divljaštvo", dodao je.

"Pristajanje na dijalog, kao da ničeg ovog nema, ne dolazi u obzir", kazao je dalje Plenković. "Toga nema, onda izravnih kontakata nema."

Kazao je da će se vratiti na komunikaciju putem suradnika, te da ona postoji.

Prijetnja hrvatskim časnicima

"Umjesto isprike, slušali smo jučer lažne teze o kršenju ustava i cilju HDZ-a da zarobi hrvatske institucije, da želi stranačku kontrolu VSOA-e. Nakon toga smo čuli i prijetnju časnicima hrvatske vojske - pazite dobro ako vas kontaktira ministar obrane ili potpredsjednik vlade za nacionalu sigurnost i ministar branitelja i pita da li biste slučajno htjeli biti kandidat za neku dužnost za koju se očekuje supotpis predsjednika vlade i republike.

Ako slučajno pristanete, a došli ste od strane vlade, bit ćete diskvalificirani ako prvo ne dođete meni. U suprotnom ću vas umiroviti - to je ono što se dogodilo jučer", kazao je Plenković te poručio časnicima da 'ne padnu u situaciju impresioniranosti ovakvih nečuvenih prijetnji od strane vrhovnog zapovjednika' samo zato jer ih ministar obrane, nadležan za to, predlaže za neku dužnost.

O kršenju Ustava

"O kršenju ustava. Usuglasili smo se da gospodin Kinder ne može obavljati više dužnost. Ali smo znali da kada je istekla dužnost gospodinu Komljenu, nismo mogli imenovati zamjenika jer smo shvatili da se ne želi imenovati zamjenik stoga smo rekli da Kinder ostaje dok se ne postigne suglasje. Predložen je Mijo Validžić kojeg je Milanović imenovao kao šefa obavještajne uprave HV-a. Dakl,e najbliža funkcija onome što bi trebala biti dužnost čelnika VSOA-e", kazao je Plenković.

"I takav prijedlog, s obzirom da Milanović ignorira minista obrane koji bi mu trebao biti glavni sugovornik...pa ne može se ponoviti scenarij da Kotromanović ode kod Kolinde...mi takav institucionalni luksuz nemamo jer zbog ovih vrijeđanja, divljaštva, nismo u poziciji da imamo normalnu redovitu komunikaciju koja bi podrazumijevala susrete. Želimo jasnu ispriku. Vlada je putem ministra obrane predsjedniku predložila Validžića. Stigao je neki dopis, koji nije potpisao on, njegovog savjetnila Lozančića koji kaže - trebali bi to sve u paketu, a ovaj prijedlog ne razmatramo. Dakle, nije se usudio reći 'Ja odbijam'. Dakle, nikakvog kršenja ustava od strane vlade nema", kazao je Plenković.

O stavljaju obavještajnih službi pod kontrolu starnke rekao je da to ne stoji.

O sastanku s Lozančićem

"Plaši se hrvatska javnost da bi HDZ zlorabio obavještajne agencije. Možda se vraćamo u godine kada je gospodin Linić optužio njega da ga prati policija. To je kredibilitet onoga tko je iznio ove teze u eter. Imao je prije godinu dana izrazito proruske stavove i antieuropske stavove. Taj čovjek nije htio da se ukrajinski časnici obrazuju u Hrvatskoj", podsjetio je Plenković.

Podsjetio je da je Lozančić 30. lipnja uputio Tomi Medvedu dopis s ciljem da ukoliko ne bude dogovora o imenovanju čelnika VSOA-e, nađe rješenje za minimalne aktivnosti, da služba funkcionira: plaće, troškovi, tehnikalije.

"Potpredsjednik Medved 4. srpnja odgovara Lozančiću, molim vas predložite kako da to riješimo. Medved i Banožić, kad nisu čuli ništa konkretno, sugeriraju tehničko rješenje, ne v.d. nego da netko od ljudi u VSOA-i može potpisivati minimalne tehničke stvari ako 11. srpnja predsjednik republike nije rekao, Validžić bi mogao raditi taj posao", nastavio je Plenković.

'Je li to da dugoročna priprema?'

Dan nakon toga, Milanović saziva lažnu poslanicu i da smo se mi dugo pripremali za to, a predložili smo kandiata za nasljednika Kindera prije pet mjeseci.

"Je li to ta dugoročna rovovska priprema?", upitao je.

"Ovdje je riječ o čistom zlorabljenju funkcije. Predsjednik nije šef oporbe. Cijeli njegov mandat prolazi u tome da napada vladu i glumi šefa oporbe. Da stvara ozračje da bi se oporba trebala okupiti oko njegovih kritika da bi napadala vladu. To je jedina politička poruka koja se može iščitati iz 'blesimetar poslanice' kada nije biti blagdan niti kriza.

Pozivam ga da razmotri prijedlog ministra Banožića, u čijem je sastavu VSOA, da razmotri prijedlog. Ako ima problem s kandidatom, ja bih to volio čuti", kazao je premijer te pozvao Milanovića da umjesto 'lažnih poslanica' uzme u razmatranje u iduća tri četiri dana kandidata koji je predložen s puno pažnje i s ciljem da Kinder dobije kvalitetnog nasljednika.

Ovlast Medvedu da pregovara s Pantovčakom umjesto Banožića

"Niti u zadnjoj primisli mene, bilo koga u Vladi, HDZ-u i ljudi koji se bave sigurnosnim pitanjima, ne postoji trunke želje, volje, vremena da bi se bavili kršenjem Ustava, nedajbože porobljavanja institucija. Taj politički narativ koji je on iznio je netočan i jučer je praktički zlorabio svoju ulogu predsjednika u analizi poruka koje je jučer uputio.

U ovom trenutku je sastanak savjeta za koordinaciju obavještajnih agencija. Ja predlažem sad javno da ovlastim Tomu Medveda, on neka odredi koga god želi s njegove strane, da razmotre taj prijedlog, dajem koncesiju s punim ovlastima. Jer je to ono što treba činiti ministar obrane. Ovlašćujem Medvede da vodi pregovore oko čelnika VSOA-e i ako to nije prihvatljivo, da se dogovori pravni način kako tehnički usuglasiti rješenje za kada Kideru istekne mandat. Dakle, dvije političke geste", kazao je Plenković.

Na pitanje, je li prijedlog ministra Banožića da agenciju vodi Baričević, rekao je da postoji inicijativa gospodina Lozančića.

"Svjedočimo najgrubljim diskvalifikacijama koje nikada prije hrvatska politička scena, prije njegove pojave, nije vidjela. Mi na to nećemo pristati", kazao je Plenković.

"Jer ako krene s vrha, a on kao izabran neposredno ima legitimitet, što mislite što će onda prepisivati neki drugi? Dio promatrača navija za to, njima je to cool i fora, onda danas plaču. Mi smo otvoreni za delegiranje, poruka broj dva, ako se to ne dogodi, delegiram Medveda da se nađe tehničko rješenje", kazao je Plenković te dodao da nema tehničko rješenje, ali mora biti netko tko je iz sustava VOA-e ako nema dogovora o čelnoj osobi.

Diplomati? Milanović uveo neku posebnu praksu

Zatražio je novinare da ne iznose imena, kako ih Milanović ne bi umirovio.

Podsjetio je i na popis za diplomate te da podjela oko imenovanja diplomata nije bila u vrijeme prethodnih predsjednika već da je Milanović uveo 'neku posebnu praksu'.

"Vlada je prijedlog dala. To nije bilo niti razmatramo", kazao je Plenković. "Ako ne želi razmatrati...mi smo učinili što se oko nas očekuje", kazao je premijer na kritiku da nema pomaka ako nitko ne uzmakne.

Na komentar, da Milanović ima problema s procedurom a ne s imenima, te gdje je pronašao uporište da ministar obrane imenuje v.d. Plenkoviće je kazao da je teza o imenovanju v.d.-a lažna.

"Nemam blesimetar nego pres konferenciju pa ću uzeti vremena da odgovorim. Gospodin Lozančić je poslao dopis 30. lipnja Medvedu i rekao, ukoliko ne bude dogovora, predlažem da razmotrimo minimalno tehničko funkcioniranje VSOA-e. Medved predlaže da se nađu i da Lozančić predloži rješenje. Zatim, 5. srpnja Lozančić nije došao s rješenjem, a gospodin Medved je moguće tehničko rješenje predložio kao opciju, a ne kao nešto da se krši ustav i ne poštuje predsjednik", pojasnio je Plenković.

