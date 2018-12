PLENKOVIĆ O MILAKOVIĆEVOM ISTUPU: ‘Hrvatska nije zemlja u kojoj se zabranjuju sloboda govora i političke stranke’

Hrvatska nije zemlja u kojoj se zabranjuje sloboda govora niti se zabranjuju političke stranke, tvrdi Andrej Plenković

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je danas da Hrvatska nije zemlja u kojoj se zabranjuje sloboda govora niti se zabranjuju političke stranke, istaknuvši kako nije dobro sve što bi danas podizalo tenzije između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj.

“Sve drugo što bi danas, 2018. godine, podizalo tenzije između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj nije dobro. Moja je zadaća kao predsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a da takve situacije izbjegavamo, da ih zaustavljamo na samom početku i da gradimo suživot svih koji žive u Republici Hrvatskoj. Na tome ću ustrajati, neovisno o bilo kakvim inicijativama sa lokalne razine”, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora HDZ-a.

Oštra reakcija vijećnika HDZ-a na Milakovićev istup

Klub vijećnika HDZ-a u utorak je, naime, oštro reagirao na istup zamjenika vukovarskog gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđana Milakovića i vijećnika Demokratskog saveza Srba (DSS) Borislava Nikolića na sjednici vukovarskog Gradskog vijeća, priopćivši da će poduzeti sve pravne radnje kako bi se zabranilo djelovanje DSS-a i sudjelovanje ekstremih pojedinaca u obnašanju vlasti koji su u svojim izjavama pokušali izjednačiti žrtvu i velikosrpskog agresora, provocirati i ponižavali žrtve iz Domovinskog rata, te manipulirati povijesnim činjenicama o najvećem zločinu počinjenom u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

Na upite novinara premijer Plenković je rekao kako Hrvatska nije zemlja u kojoj se zabranjuje sloboda govora niti se zabranjuju političke stranke.

Intenzivnije se radi na procesuiranju ratnih zločina

Također Plenković je ponovno istaknuo kako je procesuiranje ratnih zločina i utvrđivanje istine ono iza čega čvrsto stoje, i što se treba dogoditi. Oni koji to rade, policija i DORH, rade intenzivnije nego ranije, dodao je.

“Tu zadaću moraju obaviti i oni i sud”, poručio je Plenković. Premijer je istaknuo kako je mirna reintegracija Hrvatskog podunavlja bila ključna ostavština prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Ocijenio je to jedinstvenim poduhvatom koji treba njegovati i graditi te graditi pomirbu i suživot na temelju istine, uz pijetet prema žrtvama, a kažnjavati počinitelja ratnih zločina.

Afera SMS

Predsjednik HDZ-a, upitan hoće li pozvati svog zamjenika Milijana Brkića da javnosti pruži odgovore vezane uz SMS aferu, ponovio je kako im je cilj da se ta afera rasvijetli do kraja. Naglasio je kako proces rasvjetljavanja činjenica i onoga što se zbilo, provode za to nadležna tijela – policija i DORH, a ne politička stranka.

“Mi kao politička stranka možemo o toj temi razgovarati tek ako pouzdano znamo da je došlo do nekakvih radnji koje bi bile u suprotnosti sa zakonom. Prije toga, dok nemamo čistu situaciju, misli da bi bilo neodgovorno se drugačije ponašati”, istaknuo je premijer Plenković. Ponovio je da je o tome s Brkićem razgovarao kada je ta afera počela, a sada to drugo rade nadležna tijela.

Premijer je istaknuo kako osobno ne želi nikada prejudicirati neku situaciju, bez da nije siguran. Smatra i da to nije baš benigna situacija.

Istanbulska konvencija nije bila izdaja birača

Na pitanje vidi li u budućnosti neke zakonske prijedloge koji bi mogli, kao kod izglasavanja Istanbulske konvencije, dovesti do “otkazivanja poslušnosti HDZ-ovih saborskih zastupnika”, Plenković je ponovio da su Istanbulsku konvenciju ratificirali jer je to bio dio njihova izbornog programa. Negirao je da je to bila izdaja birača.

Vezano uz slučaj Darka Kovačevića zvanog Daruvarac koji je u Zadru brutalno pretukao mladu djevojku, a prije nekoliko dana pušten je iz istražnog pritvora, premijer smatra kako neke odredbe te konvencije mogu pomoći i biti smjernica za usklađivanje hrvatskog procesnog zakonodavstva s Konvencijom, te mogu biti i jedan od elemenata promjene procesnog zakona.

Govoreći o činjenici da je nekoliko HDZ-ovih zastupnika glasovalo drugačije, Plenković je rekao kako je to jedna od svjetonazorskih tema u kojima je bio veliki pritisak, kao što je bilo i u drugim zemljama.

HDZ se osjeća da je na pravom putu

“Bez obzira da li će nekad biti neko glasovanje i da će netko od zastupnika glasovati drugačije, nije to nikakav dramatičan problem. Bitno je ono što se usvojilo i donijelo. Stranka je rejtingom na oko 29 posto i nakon dvije godine mandata možemo biti više nego zadovoljni u usporedbi s nekima drugima. Osjećamo se dobro, konsolidirano i na pravom putu”, naglasio je.

Govoreći o današnjoj sjednici Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora HDZ-a, Plenković je rekao da su na njima podnijeli izvješće o radu stranke i financijskom izvješću te ključne dokumente za plan rada u idućoj godini. Predsjednik Vlade i HDZ-a naglasio je da je HDZ financijski konsolidiran te nema nikakvih kreditnih obaveza niti prema dobavljačima.