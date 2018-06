PLENKOVIĆ O KOLINDINIM KRITIKAMA VLADI: ‘Ima demokratsko pravo iznijeti svoj stav, ali ja sam uvjeren da Vlada vodi zemlju u pravom smjeru’

Andrej Plenković kaže da ga kritike predsjednice nisu zasmetale, a dodaje da “živimo u demokratskom društvu u kojemu svatko ima pravo pridonijeti svojim stavom, pa i predsjednica”.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak, odgovarajući na oštre kritike koje je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uputila Vladi na obilježavanju Dana poduzetnika, da je to njezino demokratsko pravo, no on je osobno tisuću posto uvjeren da njegova Vlada vodi zemlju u pravom smjeru.

Predsjednica Grabar- Kitarović u svom je govoru uputila kritike zbog izostanka reformi, propuštenih idealnih godina, nesistematičnosti, taktiziranja, populizma i političkog klijentelizma, no premijer je rekao kako nije stekao dojam da su kritike bile usmjerene na njega osobno. “Nisam ja to tako vidio. Ako je netko cijepljen od populizma, onda sam to ja. Ne znam što je mislila. To pitajte nju”, odgovorio je Plenković na novinarski upit o tome je li kritike doživio osobno. Kritike predsjednice nisu ga, kaže, zasmetale, jer “živimo u demokratskom društvu u kojemu svatko ima pravo pridonijeti svojim stavom, pa i predsjednica”.

Istaknuo je da hrvatska ima Vladu koja je, što se tiče kompetencija, vrlo snažna, a što se tiče smjera zemlje – tisuću posto je uvjeren da je Vlada vodi u pravom smjeru. Na tom je tragu ponovio da je Vlada u proteklih 20-ak mjeseci napravila niz dobrih poteza, od poreznog rasterećenja do stvaranja boljeg poslovnog okvira i klime, gospodarskog rasta, veće zaposlenosti do sprečavanja totalne gospodarske katastrofe zbog propasti Agrkora donošenjem Zakona o izvanrednoj upravi. “To je ono što radi Vlada i što ćemo nastaviti. Tko hoće iznositi svoje stavove, ima pravo, uključujući i predsjednicu”, rekao je premijer.

Istaknuo je da osigurava političku stabilnost te da sve što radi gura društvo naprijed – u srce europskog projekta, tješnju integraciju prema većim plaćama i kvalitetnijem životu hrvatskih ljudi. “Ne može se gledati društvenu klimu izolirano kroz perspektivu gospodarske i financijske optike, već ju treba staviti u politički kontekst”, rekao je Plenković. Na kritike zbog zaostajanja Hrvatske za zemljama srednje i istočne Europe objasnio je da “nosimo svojevrsni kofer iz 90-ih”, a sada nastojimo ubrzano nadomjestiti taj raskorak. Na primjedbu da je predsjednica ponovila teze Davora Ive Stiera sa zadnjeg sabora HDZ-a, Plenković je odgovorio kako je to “neka njihova retorika”.

Za mjere demografske politike, koje predstavila Grabar-Kitarović, rekao je da su tek danas došle u Vladu pa ih nije stigao detaljno pogledati. “Pogledat ćemo ih, a pod uvjetom da budu financijski realni, rado ćemo neke od tih prijedloga usvojiti”, kazao je. Plenković je istaknuo da je demografija problem ne samo Hrvatske nego i drugih sličnih država, te podsjetio da se za Hrvate prije pet godina otvorilo EU-ovo tržište rada, što su neki iskoristili i preselili u EU. “To su normalni trendovi dijela populacije koja se kreće u EU. To se događalo i u Češkoj i Poljskoj”, rekao je Plenković.