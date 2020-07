PLENKOVIĆ O EUROPSKIM MILIJARDAMA ZA OPORAVAK NAKON KORONA KRIZE: ‘Nikad nije više novca bilo na stolu’

Sastanak čelnika zemalja članica EU traje već četvrti dan, no dogovora o sedmogodišnjem proračunu i fondu za oporavak još nema

Užurbano je vrijeme za novog-starog hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Cijelu je noć proveo na pregovorima na Europskom vijeću u Bruxellesu da bi se ujutro vratio u Hrvatsku gdje ga čeka zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a kojem će predstaviti sastav svoje nove vlade, a da bi potom odmah odjurio na nastavak pregovora u Bruxellesu, javlja RTL.

Pred Banskim dvorima daje izjavu o pregovorima.

“Nakon teških pregovora i kompromisa krećemo se, moja je ocjena, prema dogovoru. on podrazumijeva određene kompromise, ali važno je da građanima pošaljemo poruke svim građanima i gospodarstvima, te poruku financijskim tržištima. Svi očekuju signal sa sastanka Europskog vijeća. Nikad nije bilo toliko novca na stolu i različite zemlje se različito odnose na tu situaciju”, kazao je Plenković.

”Važno je da unija i države članice pošalju snažnu poruku građanima i gospodarstvima. Poduzetnicima koji očekuju signale u ovako specifično doba”, dodao je Plenković.

”Cilj koji sam postavio da ta sredstva budu na razini od 20 milijardi eura plus. S obzirom na zadnje razgovore vidjet ćemo koliki će to biti plus. Naša je želja da u idućih 7 godina na raspolaganju Hrvatska ima 20 milijardi eura za ekonomski oporavak, regionalni razvoj, gospodarstvo, očuvanje radnih mjesta, za teme digitalizacije i zelenog plana”, pojasnio je premijer.

Sastanak čelnika zemalja članica EU traje već četvrti dan, no dogovora o sedmogodišnjem proračunu i fondu za oporavak još nema. Nastavak sastanka je zakazan za 16 sati, pa će Plenković na njega očito malo kasniti.

Štedljive zemlje

Prokomentirao je i stav takozvanih ”štedljivijih” zemalja.

”Smatram da je stvar konceptualna. Cijeli instrument EU iduće generacije, nastao je kao logičan ishod promišljanja stručnjaka. Europska komisija je izašla s tim prijedlogom na temelju naloga Europskoga vijeća. Sve poteškoće možemo riješiti samo jednim robusnim odgovorom, a on podrazumijeva mobiliziranje određenih broja sredstava. Način na koji bi se našla ta sredstva je da povrh onoga što uplaćujemo u proračun, koncipiramo jedan način da se EK zaduži po najpovoljnijim kamatama i onda ta sredstva kanaliziramo ili putem bespovratnih sredstava ili putem zajmova državama članicama. One na taj način financiraju svoje reforme i programe obnove. Nekoliko država koje nazivamo ”škrtcima”, njihova je logika konceptualna. Oni smatraju ako netko zapadne u neke gospodarske probleme da se treba zadužiti. Ne da dobije nekakav poklon. Njihova je logika da sve ide kroz zajmove.”, rekao je Plenković.

Plenković je prokomentirao i to predsjednika Zoran Milanović neće doći na konstituirajuću sjednicu Sabora.

”Znam što je sigurno. Hrvatski Sabor će se konstituirati. Vrlo je neuobičajeno. Meni je to bila nova vijest. Zašto on ne želi doći morate pitati njega. Primjerice, kada je bila njegova inauguracija mi smo dobili poziv i odazvali smo se, jer smatramo da poštujemo hrvatske institucije. Poštujemo simbole države. Takva je bila naša odluka, zašto on to ne želi, to meni zbilja nije jasno”, kazao je Plenković.