PLENKOVIĆ O COVID PUTOVNICAMA: ‘Naći ćemo aranžmane da susjedi dolaze i prije uvođenja digitalne potvrde’

Digitalne potvrde trebale bi biti usvojene od 1. srpnja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u Bruxellesu te je tom prilikom dao izjavu za medije. Govorilo se o distribuciji cjepiva i tzv. covid putovnicama koje trebaju olakšati kretanje ljudi ovog ljeta.

Digitalne potvrde trebale bi biti usvojene od 1. srpnja, a Plenković je komentirao što s građanima koji putuju u razdoblju od 1. lipnja do 1. srpnja.

BOŽINOVIĆ OBJAVIO: Mjere će vrijediti do kraja svibnja, a onda kreću popuštanja. Uvode se Covid putovnice

Hrvatska može donirati cjepiva ako bude viška

“Digitalna covid potvrda nije potvrda s kojom prelazite granicu nego u kojoj se jasno može vidjeti da ste preboljeli covid ili ste testirani ili cijepljeni. To omogućava brži protok i sigurniji ulazak ljudi u neku zemlju. Nama je u interesu da naše susjedne zemlje, njihovi građani mogu doći u Hrvatsku i mi ćemo naći aranžmane kako da dolaze u Hrvatsku i ranije”, kazao je Plenković.

“Mislim da još uvijek postoji jako veliki interes hrvatskih građana za cijepljenje. Naša ambicije je da do 30. lipnja dođemo do 1,65 ili 1,7 milijuna ljudi, ovom dinamikom je to realno. To je dohvatljivo, na dobrom smo putu, količina ima dovoljno”, kazao je.

Istaknuo je da ako bude viška cjepiva, Hrvatska ga može donirati. “Hrvatska ima tu vrstu odgovornosti.”

SVE JE SPREMNO ZA COVID PUTOVNICE, A SPREMAJU SE I JOŠ NEKE PROMJENE: ‘Neće kraj svakog restorana ili kluba stajati inspektor, ali…’

Želimo ispuniti sve kriterije za eurozonu

Plenković je kazao da se razgovaralo i o cijepljenju maloljetnih osoba. “Rade se ispitivanja o cijepljenju maloljetnika, osoba koje danas nisu ciljna skupina.”

Govoreći o članstvu u Schengen i eurozoni, kazao je da je senzibilizirao sugovornike te da je Hrvatska na dobrom tragu.

“Želimo ispuniti sve kriterije za eurozonu i ostvariti taj cilj, 2022. bi bilo sjajno za Schengen, ako može i prije mi bi bili zadovoljni. Što se tiče eurozone, učinit ćemo sve da to bude što prije, što skorije”, rekao je.

HRVATSKA USKORO UVODI TZV. COVID-PUTOVNICE: Božinović objasnio kako će funkcionirati i tko će ih sve moći dobiti