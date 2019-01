PLENKOVIĆ O BANDIĆEVIM ‘UCJENAMA’: ‘Nisam dobio dojam da je pristup tih pet ideja vezan za dilemu – novi izbori ili pet projekata’

Plenković će razgovarati a zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem o pet kapitalnih projekata

Premijer Andrej Plenković, u razgovoru za N1 televiziju, najavio je da će razgovarati sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem o pet kapitalnih projekata kojima “ucjenjuje” Vladu te je komentirao zadnje incidente u Saboru i Vukovaru.

Na pitanje je li sklon projektima Milana Bandića, Plenković je rekao da to nisu nove ideje te da o tome razgovaraju.

“Što se tiče pet projekata, nisu to neke nove ideje, mi o tome razgovaramo. Imunološki je dvije godine zajednički projekt Vlade i Grada Zagreba, bolnica Blato također. Ideja tramvajske linije od grada do zračne luke također nije nova, ideja o novim tramvajima nije korisna samo na Zagreb, nego i za hrvatsko gospodarstvo.

A što se tiče Zagreba na Savi, to je najveći projekt, na duljem štapu, možemo i o tome razgovarati. Nisam dobio dojam da je pristup tih pet ideja vezan za dilemu – novi izbori ili pet projekata”, rekao je te nadodao da će Vlada podržati sve što je dobro za razvoj Zagreba.

Ne očekuje da će Bandić postavljati uvjete

Na pitanje što će se dogoditi ako Milan Bandić počne uvjetovati, Plenković je uvjereno rekao da neće te da novinar “nastoji nametnuti temu koja ne postoji”.

“Ne vidim poveznicu izmedu ovih projekata i izvanrednih izbora. Dosta je dalek put između toga”, nadodao je.

Sagledavanje saborskih incidenata u širem kontekstu

Komentirao je prošlotjedne verbalne sukobe u Saboru koji su umalo prerasli u fizički obračun, rekavši da situaciju treba sagledati u širem kontekstu.

“Temu treba sagledati u širom kontekstu. Postoji više aktera koji žele nametnuti temu odnosa izmedu Hrvatske i Srbije, odnosa izmedu Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj, kao ključnu temu – i to na jedan polariziran način.

Toga moramo biti svjesni. Kada imate aktere koji bi blokirali pregovore Srbije o pristupanju na poglavlju koje se odnosi na pitanje statistike, ekonomske i monetarne unije – imamo posla s ljudima koji se ne razumiju u temu.

A istovremeno koriste temu da bi pojačali spiralu mržnje. Pritom optužuju ministricu vanjskih poslova za rad u interesu Srbije, predsjednika Vlade za sustavan rad u interesu Srbije – to su stvari protiv kojih se ne prelazi, to sam jasno artikulirao u Saboru.”

Mediji trebaju bolje kontekstualizirati

Plenković je poručio medijima da bolje kontekstualiziraju situaciju.

“Napravite zgodnu dinamiku uvreda koje idu tijekom aktualnog sata prema Vladi, pa onda gledajte kumulativno tko što govori. Ako hoćete da vam evociram broj uvreda, kleveta i laži koje idu prema meni zadnje dvije, dvije i pol godine, to bi bio jako dugi popis, za razliku od mene koji nikada ne posežem za tim”, rekao je.

Penava treba biti gradnačelnih svih građana grada

Rekao je da je s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom razgovarao vezano za incident sa spornom snimkom učenika koji sjede tijekom sviranja hrvatske himne. Smatra da Penava treba biti gradonačelnik svih građana Vukovara, da je na izborima dobio potporu i srpske manjine te da oni koji su na vlasti ne smiju pridonositi dizanju tenzija.

“Isto tako, mi kao Vlada i kao država, moramo ići naprijed na temelju onih temeljnih postavki o kojima sam govorio, a to su istina, pronalazak odgovornih za ratne zločine, poštovanje simbola hrvatske države – zastave, himne, grba, dakle, investicija u obrazovanje mladih ljudi koji iskazuju respekt prema državi čiji su državljani.

Činim sve da smanjim tenzije u hrvatskom društvu, to radim s punim uvjerenjem da je to jedini put naprijed. Ali, naravno, procese koji se odnose na ratne zločine – riješiti do kraja”, rekao je Plenković, nadodavši još jednom da od Penave očekuje snižavanje tenzija.