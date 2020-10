‘Ako smo disciplinirani, epidemija će biti manja’

Premijer Andrej Plenković je povodom blagdana Svih Svetih položio vijence te zapalio svijeće na zagrebačkom groblju Mirogoj. Potom je dao izjave novinarima. Rekao je da vjeruje da će blagdan proći primjereno i uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Osvrnuo se Plenković i na odlazak na groblje s predsjednikom Zoranom Milanovićem pa je rekao da su planirali ići danas i da su imali plan, no da će se preko medija teško dogovoratati. Premijer se osvrnuo i na situaciju s koronavirusom pa rekao da je Vlada ne proljeće identificirala KB Dubrava kao bolnicu koja će pomoći.

“Oni kvalitetno zbrinjavaju sve pacijente. Cijeli zdravstveni sustav je unatoč velikim naporima u stanju obavljati i ostale funkcije”, rekao je Plenković pa prokomentirao i događanja u Vukovaru idućih dana: “Kao i svih godina bit ćemo u Vukovaru 18. studenog koji je postao neradni dan. Drago mi je da je jučer dovršen i otvoren Vodotoranj, simbol obrane Vukovara. Sigurno će biti epidemioloških mjera, organizacija tog događaja je suradnja između Vlade i Grada, dogovorit ćemo sve.”

‘Nismo govorili o policijskom satu’

Odgovarajući na pitanje hoće li se uvoditi strože mjere nakon Svih svetih, Plenković kaže da su mjere proporcionalne dinamici širenja epidemije. Ponovno je naglasio da se ne govori o policijskom satu.

Nitko od nas nije govorio o policijskom satu. Ne znam kako je ta tema jako isturena u javnosti. Imali smo sastanak na koaliciji, jedan od naših koalicijskih partnera je govorio u jednom trenutku o tome zbog sličnih mjera koje poduzimaju druge zemlje. Ključ borbe je odgovornost svakog pojedinca. Ako smo disciplinirani, epidemija će biti manja. Nemam vremena komentirati Milanovićeve izjave…

Trenutno je jesenski val robustan i snažan kako smo i najavili u proljeće, na njega nas je upućivao niz zaključaka i prethodnih pandemija. Mi smo to očekivali, zato smo htjeli da izbori budu kada je epidemija u najnižem stupnju da možemo učiniti sve za stabilnost države. Svaka zemlja prati što se dešava u drugoj zemlji, situacija je ozbiljna i svaka zemlja sama određuje koji stupanj restriktivnih mjera određuje”, veli Plenković.

O prvih sto dana Vlade

“Sto dana Vlade pokazalo je da smo napravili sve što smo rekli u programu. Dobro je da nova sjednica Sabora počinje s aktualnim satom na tu temu. Imamo u utorak, srijedu i četvrtak dinamičnu aktivnost u Saboru i to se poklapa sa 100 dana. Prvo je uvjerljiva potpora birača na izborima 5. srpnja, samo 18 dana za formiranje parlamentarne većine, konstituiranje Sabora, upućivanje u raspravu Zakona o obnovu Zagreba.

Nakon toga ranija sjednica Sabora, konsenzusom je usvojen Zakon o obnovi Zagreba, nakon toga cijela aktivnost koja se odnosila na pripreme rebalansa proračuna, proračuna za 2021. s projekcijama do 2023., priprema Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, plus snažne poruke pomirdbe i suživota ne samo nastavkom suradnjom s nacionalnim manjinama nego i gestama koje smo imali u Kninu, Gruborima, Varivodama. Ova Vlada gleda kako pomiriti sve što je ostalo turbulentno u biću hrvatskog naroda i okrenuti se budućnosti. Doživjeli smo napad na Banske dvore koji po meni ima sva obilježja terorizma.

Borit ćemo se protiv radikalizacije, nasilnog ekstremizma pa i terorizma, to se dogodilo, to je fenomen s kojim se moramo ozbiljno pozabaviti i gledati kako druge kulture reagiraju an slične događaje. To bi bilo dobro za našu demokraciju. Naravno, beskompromisna borba protiv korupcije, nije bitno tko je pripadnik koje stranke, tu nema protekcije. To su čvrsti temelji drugoga mandata , a pritom smo na Europskom vijeću u srpnju osigurali 12,9 milijardi eura za idućih 7 godina, 10,6 milijardi za instrument EU iduće generacije i 68 milijuna eura za obnovu Zagreba od potresa. Imamo 24 milijarde iz EU za oporavak”, rekao je Andrej Plenković pred novinarima.

