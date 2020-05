PLENKOVIĆ NIKAD TVRĐE O MILANOVIĆU: Napao ‘Milanovićeve trbuhozborce u medijima’ i napokon objasnio što je ‘tvrda kohabitacija’

Andrej Plenković: ‘Moj je dojam identičan kao i zadnjih 5-6 godina. Predsjednik Republike nastavlja iznositi laži i neistine’

Premijer Andrej Plenković, tijekom današnjeg obraćanja javnosti u kojemu je izjavio da je prihvatio ostavku Damira Krstičevića, osvrnuo se i na današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića. Kaže da je kratko pročitao što je sve izgovorio te da je njegov dojam isti kao zadnjih pet godina. Plenković tvrdi da Milanović nastavlja iznositi laži i neistine.

“Moj je dojam identičan kao i zadnjih 5-6 godina. Predsjednik Republike nastavlja iznositi laži i neistine. Prvo, ja sam njegova oca jedanput sreo i to bez njega, slučajno u centru grada. On se meni došao javiti, nikada u svom životu nisam spominjao njegova oca niti sam imao razloga to činiti niti je to u moj habitusu. Ali on je imao potrebu spominjati moju majku, usred kampanje u kojoj je poražen. To moramo imati na umu.

On jest, što osobno što kroz svoje trbuhozborce iz redova medija, to postaje njegova konstanta i politika. I kad sam rekao da očekujem tvrdu kohabitaciju, mislio sam na to. Ovo me danas ne iznenađuje. Ako netko na sastanku s braniteljima posprdno govori o mojoj majci koja je ugledni kardiolog o kojoj ja nikad nisam čuo da je itko imao primjedbu, e vidite to je ogromna razlika. To je razlika u karakteru, normalnosti, pristojnosti, kućnom odgoju i samom tkivu svakog od nas kao čovjeka pa i političara. Ovo što vidite o meni, to ljudi vide. To je ključna razlika”, rekao je Plenković.

MILANOVIĆ ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Neka prestane zapomagati’; Spominjao njegovu majku, svog oca, polusvijet i Tuđmana

Razlike u karakteru

Plenković kaže da je taj sastanak s braniteljima sam sazvao, da nije ni znao za to te da je govorio posprdno o njegovoj majci. “To je razlika u karakteru, pristojnosti, kućnom odgoju, to je razlika u samom tkivu u nama kao ljudima i političarima. To je on, ovo sam ja. Vidim da je on ponovo otvorio temu Jasenovca i Okučana.

Idemo biti skroz precizni, on je bio u Račanovoj vladi pomoćnik ministra vanjskih poslova. U toj istoj vladi njegov kolega u ministarstvu pravosuđa daje suglasnost za registraciju jedne udruge HOS-a u Zagrebu u čijem grbu stoji sporni pozdrav. Dakle, SDP-ova vlada, njihov ministar, u toj vladi kao pomoćnik bio je i Milanović. To nema veze s HDZ-om. Nakon toga postaje premijer s komotnom većinom, mogao je promijeniti i zabraniti što hoće. Jeste li vidjeli da je tu temu dizao, problematizirao? Ta ista zastava HOS-a mu ide ispred očiju na mimohodu”, rekao je Plenković.

“On ničim izazvan u Jasenovcu kaže da ploču s imenima poginulih branitelja treba negdje baciti. Ti su ljudi izgubili život u Domovinskom ratu. Ja nikada ne bih mogao izgovoriti rečenicu u kojoj kažem da ćemo baciti ploču na kojoj su imena hrvatskih branitelja”, kaže Plenković. “Za razliku od njega i svih bivših vlada, ja imam osjećaj za tu ogromnu situaciju teškog povijesnog nasljeđa koja postoji u svim našim obiteljima. To su traume koje traju generacijama”, dodao je Plenković vezano za povjerenstvo za suočavanje s prošlošću.

DAMIR KRSTIČEVIĆ VIŠE NIJE MINISTAR OBRANE: Plenković prihvatio ostavku: ‘Jako ga je to osobno pogodilo, računam na njega, ali uzima pauzu’