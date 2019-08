PLENKOVIĆ: ‘Nepristojno je govoriti o diskriminaciji Istre’; O Škorinoj najavi: ‘Nema se tu što komentirati, gubitak vremena’

Po pitanju Uljanika kazao je kako je on uvijek za dijalog

Premijer Andrej Plenković u nedjelju je odbacio tvrdnje da postoji nikakva diskriminacija prema Istri, upitavši se kako netko, kada vidi sve realizirane projekte na tom području, može tvrditi da Vlada diskriminira Istru. “Nema govora o diskriminaciji Istre. Tu se dovršavaju brojni projekti u turizmu, u infratsrukturi, svako ministarstvo angažirano je oko toga pa govoriti o diskriminaciji Istre bilo bi ne samo faktički netočno, nego i nepristojno”, uzvratio je premijer na novinarsko pitanje kako komentira tvrdnju pulskog gradonačelnika da je Vlada diskriminirala Istru i Pulu po pitanju Uljanika.

Govoreći o budućnosti Uljanika, kazao je kako je on uvijek za dijalog te je u tom kontekstu još jednom podsjetio kako je Vlada isplatila 4,5 milijarde kuna za jamstva Uljanika. “Žao mi je što novac nije išao radnicima nego bankama, ali smo napravili što smo mogli. Dali smo dodatno jamstvo, platili sve plaće praktički jedanaest mjeseci Uljaniku i 3. maju. Situacija je tava da je Uljanik u stečaju, a što se tiče 3. maja mislim da smo našli rješenje koje će omogućiti na jedan financijski neutralan način da se dovrše brodovi, u međuvremenu naprave iskoraci oko restrukturiranja i vlasničke strukture, a u tom procesu može sudjelovati i Uljanik”, naglasio je premijer.

Poručio je i kako će Vlada pronaći rješenje i za dovršetak Opće bolnice u Puli. “Razgovaramo i naći ćemo rješenje kao što smo našli i za bolnicu u Rijeci. Bolnica u Puli je bitna i riješit će se do kraja. Politika naše Vlade je vrlo kvalitetno, iskreno i otvoreno partnerstvo i dijalog sa svim županijama, gradovima i općinama. To svi znaju”, naveo je premijer. Upitan za kritike oko kurikularne reforme, kazao je kako kritika uvijek mora biti, ali i da kritika nekada dovodi do korekcije.

Nije htio komentirati Škoru

“Mislim da smo tijekom prošle godine, uz snažan angažman ekspertne radne skupine koju je vodio moj savjetnik Radovan Fuchs, uz angažman stručnjaka, ministarstva, posebnog stručnog povjerenstva na čijem je čelu bio akademik Kusić, napravili velike iskorake”, izjavio je Plenković dodavši kako su sve promjene napravljene konsenzualno. Kao primjer naveo je kurikulume iz Hrvatskog jezika i Povijesti “koji su usvojeni suglasjem”, što su, smatra, “nove kvalitete za budućnost našeg obrazovanja”.

“Obrazovna reforma jedna je od najbitnijih strukturnih reformi ako mislimo uloviti korak s četvrtom industrijskom revolucijom, prilagođavati se na način kao što su ovi sjajni poduzetnici iz Infobipa u Vodnjanu ovdje u blizini, prilagodili i i našli globalnu nišu da naprave proizvode koje zapošljavaju, zarađuju, stvaraju nove vrijednosti, onda radimo dobro. Dakle to je bit obrazovne refome” – poručio je premijer Plenković.

Na pitanje kako komentira činjenicu što je HNS najavio svog kandidata na predsjedničkim izborima Plenković je istaknuo kako imaju pravo na to, jer su i oni politička stranka. “Neovisno o tome što su dio naše koalicije, to ne znači da ne trebaju imati svog vlastitog kandidata, ta pravo imati svog predsjedničkog kandidata, nigdje to ne piše, u nikakvom dogovoru”, poručio je Plenković .

Nije htio komentirati najavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da namjerava prekinuti praksu ljetovanja u državnim rezidencijama, istaknuvši “kako nema razloga to komentirati, te kako je to gubljenje vremena”.