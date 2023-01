Održana je još jedna sjednica Vlade na kojoj je utvrđeno da će oni koji nisu vratili cijene na onakve kakve su bile 31. prosinca, snositi novčane kazne, no za početak je premijer zahvalio bivšim ministrima u Vladi.

"Želim zahvaliti ministrici Tramišak i ministru Paladinu koji su dali doprinos našoj Vladi. Isto tako, idućeg tjedna ćemo pred odborima predstaviti nove ministre Branka Bačića koji će imati ulogu i potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva, a Šime Erlić bit će novi ministar regionalnog razvoja i fondovima Europske unije", rekao je na početku sjednice premijer Andrej Plenković i dodao da je "cilj da se ubrza obnova nakon potresa i da ovo bude godina u kojoj ćemo napraviti velike pomake u tom procesu koji će nažalost trajati godinama."

O podizanju cijena: 'Oni koji ih nisu vratili, snosit će kazne'

Plenković je na početku ovoga tjedna pozvao gospodarske subjekte koji su podignuli cijene zbog uvođenja eura da do petka vrate cijene na razine prije uvođenja eura. Poručio je da u protivnom Vlada neće oklijevati u reakciji, navevši mogućnost vraćanja cijena na neko ranije razdoblje, ukidanje subvencija i dizanje poreza.

"Danas smo na sjednici Vlade predvidjeli posebnu točku vezanu za vraćanje cijena. Vlada je prošloga tjedana usvojila zaključak gdje smo poslali sve Uprave da pošalju svoje službe na teren. Cilj je bio da se vidi tko je neopravdano dizao cijene nakon uvođenja eura i tako nanijeli štetu gospodarstvu dodatno povećavajući ionako visoku stopu inflacije. Kod onih poslovnih objekata kod kojih se utvrdi da su neopravdano dizali cijene i koji nisu vratili cijene na one kakve su bile 31. prosinca, za njih će slijediti novčane kazne . Nakon naše opomene moramo reći kako je dosta objekata vratilo cijene na onakve kakve su bile 31. prosinca."

"Bitno je da sve nadležne službe i dalje primaju velik broj pritužbi građana. U ovom vremenu kriza važna je jedna velika društvena odgovornost."

Poznata je i visina novčane kazne

Zatim se obratila pomoćnica glavnog državnog inspektorata, Vedrana Filipović-Grčić.

"U 178 objekata uočeno je poskupljenje, odnosno da su od 1. siječnja neopravdano povisili svoje cijene, bilo proizvoda, bilo usluga. Još su 103 inspekcije u tijeku. 33 posto objekata je stoga neopravdano podigao cijene. Obavljeno je ukupno 398 inspekcijskih nadzora: 154 inspekcijska nadzora obavljena su na pružatelju usluga, 173 u trgovini, a 71 u trgovini na malo - pekarskim proizvodima."

"Kroz naše nadzorne aktivnosti primijetili smo da je kod frizerskih usluga došlo do porasta od 20 posto, dok je u pojedinim inspekcijskim nadzorima došlo čak i do 50 posto poskupljenja. Bitno je istaknuto da je u trgovini malo - pekarskim proizvodima to povećanje je izrazito oko 15 posto, a u pojedinim je i dosta izraženo: od 15 pa do 30 posto."

"Što se kazna tiče, ta visina je propisana do 26.544 eura za pravnu osobu, dok je za fizičku osobu trgovca ta kazna propisana do najviše 1990.84 eura.

Porasle i cijene cigareta

Zatim se obratio ravnatelj Porezne uprave, Božidar Kutleša.

"Redovito će se dogovarati zajednički nadzori. 9. siječnja smo započeli naše nadzorne aktivnosti na području cijele RH. Porezna uprava je do sada provela 163 nadzora, a u dvije trećine slučajeva su utvrđene nepravilnosti. Tjedno ćemo imati minimalno 200 nadzora."

Obratio se i Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave.

"Obrađeno je cijelo hrvatsko tržište duhanskih proizvoda. Generalno se može zaključiti da su cijene cigareta neopravdano porasle, i to za otprilike 1.17 posto. Kod nadzora cijena naftnih derivata je također utvrđeno neopravdano dizanje cijena prvih dana uvođenja eura."

Ograničavanje cijena za devet namirnica

Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je kako će se mijenjati ograničene cijene za devet proizvoda. Podsjetio je na početku da je Vlada u rujnu prošle godine donijela odluku da se cijene tih proizvoda ograniče za skoro 30 posto.

"Ovom odlukom predlaže se da cijena ulja i mljevenog mesa smanji za dvije kune, a šećera i svinjske lopatice da se poveća za dvije kune", rekao je Filipović.

Podsjetimo, među devet proizvoda s ograničenom cijenom su ulje, glatko i oštro brašno, šećer, svinjsko meso (svinjski vrat s kosti i svinjska lopatica bez kosti), pileće i miješano mljeveno meso i mlijeko.

Cijena suncokretovog ulja, koja je trenutno bilo ograničena do 15,99 kuna, tj 2,12 eura, sada ne smije prelaziti 1,86 eura. Najviša maloprodajna cijena bijelog kristalnog šećera po kilogramu do sada nije smjela prelaziti cijenu od 7,99 kuna, tj 1,06 eura, a novom odlukom se utvrđuje da ne smije prelaziti 1,33 eura.

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste, u ovom segmentu se povećava s 1 na najviše pet posto. Najviša maloprodajna cijena za svinjsku lopaticu bez kostiju do sada nije smjela prelaziti cijenu od 24,99 kuna (3,32 eura) po kilogramu, a sada se povećava na 3,58 eura. A najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram, koja do sada nije smjela prelaziti cijenu od 32,99 kuna (4,38 eura), sada se smanjuje na 4,11 eura.

Ograničenje će trajati do 31. ožujka.