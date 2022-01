Premijer Andrej Plenković obratio se medijima u središnjici HDZ-a gdje je održana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Na početku je istaknuo da su teme sastanka bile covid-19, rast cijena plina, događanja u Saboru i aktualna situacija u Hrvatskoj.

“Proširit ćemo vaučere. I za struju i za plin. Da se proširi naknada. Da svi oni koji su u teškoj situaciji lakše riješe pitanje režija”, rekao je Plenković.

'Milanović poput ruskog dužnosnika'

Dotaknuo se i izjava predsjednika Zorana Milanovića o povlačenju vojske iz Ukrajine u slučaju eskalacije.

“Koliko sam ja uspio vidjeti, u tom nekakvu napadu šećera, što je on tu sve izgovorio? Ja sam mislio da je to neki briefing i da je to neki ruski dužnosnik. U Ukrajini naših vojnika nema pa ne znam na koje on to vojnike misli”, rekao je Plenković i dodao da su to nestvarne izjave.

“Ja se u ime vlade ispričavam Ukrajincima, oni su trenutno okupirani. On kaže da su korumpirani, ta izjava nema nikakve veze s Vladom”, rekao je.

“Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti, sprečavanje sukoba, podrška cjelovitosti Ukrajine. To je naša temeljna pozicija. I doprinos s iskustvom Hrvatske iz procesa mirne reintegracije i reintegraciji okupiranih područja Ukrajine”, rekao je Plenković.

Otvoren za kritike

“Vjerojatno je imao tiradu uvreda s nizom epiteta s kojima već dvije godine zagađuje prostor pa onda to mnogi prepisuju. On zagađuje, drugi misle da je to normalno. Što se tiče ovoga u Zadru, naravno da nisam imao nikakve veze. Dapače, taj stariji gospodin, drugi je mojih godina, pozivam ih da dođu na kavu u Banske dvore. Ako će tada misliti i ovo što misle, ja ću to poštovati. Ja sam otvoren za kritike i napade, demokrat sam. Nikad mi nije palo napamet da tražim sudsku zadovoljštinu protiv nekog medija ili novinara. To neću ni činiti, pa tako neću ni protiv građana”, rekao je.

“To što se našla klika koja će ovo koristiti protiv mene, to je već politički sport, ping pong, vrlo zlonamjerni nastupi”, dodao je.

Istaknuo je da misli da ne bi zbog takvih stvari trebalo privoditi ljude.

“Mislim da je normalno da se vidi s policijom koji su razlozi. Ja možda ne znam sve što oni znaju. Kad se ispita sve, onda neka javnost sama procijeni”, rekao je premijer.

Dotaknuo se i afere Frka

Komentirao je Plenković i aferu Frka pozivajući da ga se kazneno prijavi.

"Ako znate za neko kazneno djelo, a ne prijavite ga, onda sami to činite. Pozivam Milanovića da to prijavi, da prijavi Frku-Petešića. Pa da vidimo je li postoji kazneno djelo ili je to bahata politička igra. Po toj logici možemo reći da svi političari uključujući njega parazitiraju", rekao je.

"To je jedna sramota, ova haranga je jedna od najgorih harangi do sada. On ima pravo na taj stan po svim kriterijima, ništa nije utjecao, ali, eto, treba malo blata baciti", dodao je.

Upitan je o lažnom prijavljivanju Frke Petešića na Dugi Otok.

"On je Hrvat rođen u Parizu. On nema nekretninu ni u Francuskoj ni u Hrvatskoj. On samo ima kuću u Salima na Dugom otoku. On je po povratku na dužnost, bio je veleposlanik u Maroku, poslao ga je Milanović tamo, od tamo se vratio", rekao je.

"On se imenovanjem za šefa mog ureda transformira. On više nije službenik nego državni dužnosnik. On je stekao pravo na to. Dužnosnički mandat ima svoj privremeni karakter. Sukladno tome njegovo boravište je privremeno. Njegovo prebivalište je odabrao tamo gdje njegova obitelj ima vlasništvo", rekao je.

"Ja sam siguran da je on najviše dana kad je dolazio iz Francuske proveo na Dugom otoku. On sve ove godine plaća porez i 18 posto zagrebačkog prireza. On svaki dan radi najmanje duplo više od Milanovića, ako ne i više", tvrdi premijer.

Skup referendum

Rekao je da bi referendum koštao oko 120 milijuna kuna.

"Najveći je tu trošak što iza toga stoji stranka. Što je glavna tema referenduma? Glavna tema je da se ljudi ne cijepe. Jeste li čuli ikoga od njih da je rekao da se cijepio?", pita se Plenković.

"Oni u velikoj pandemiji rade inicijativu bez ikakvog smisla. Ne znam kako bi ovo netko mogao proglasiti u skladu s Ustavom", rekao je.

"Ta inicijativa je kompletno promašena", zaključuje,