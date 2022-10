Premijer Andrej Plenković otvorio je Sjednicu Sabora i odmah komentirao izbore u BiH.

"Čestitamo svima koji su izišli na izbore. Smatramo da je još jednom nažalost došlo do preglašavanja Hrvata i da je to loše, to je već četvrti. Ta nepravda ne donosi dobre odnose unutar BiH. Za dobro funkcioniranje je najvažnije povjerenje međusobno među strankama", rekao je Plenković.

Čestitao Malenici

Čestitao je Borjani Krišto, za koju je rekao da je dobila ogromnu potporu hrvatskih birača u BiH.

"Bili smo i u Zadarskoj županiji, bitan projekt vezan za vodno gospodarstvo, vodoopskrba svim dijelovima Zadarske županije, posebno otocima. Otvorili smo i novi studentski dom i restoran, zaista sjajan projekt na Sveučilištu u Zadru", rekao je Plenković, dodavši da čestita i zadarskoj zračnoj luci na milijuntom putniku.

Napomenuo je kako Hrvatska neće prihvatiti rusku aneksiju četiri ukrajinske regije kao što nisu prihvatili ni aneksiju Krima.

Na kraju se okrenuo ministru Ivanu Malenici i čestitao njemu i njegovoj obitelji na sinu Mihaelu.