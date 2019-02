PLENKOVIĆ NAZVAO TAJANIJA! ‘Tražio da nam pojasni na što je mislio svojom izjavom. Nisam ovo od njega očekivao…’

“Koliko ga poznam, a znamo se vrlo dobro zadnjih šest godina, nikad dosad nije bilo ni najmanje indicije ovakvog stava, niti se to dalo naslutiti”

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je otkrio kako je nazvao predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija zbog njegove kontroverzne izjave o “talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji” i poručio mu da je Hrvatska izrazito nezadovoljna tim govorom i da traži pojašnjenje.

Tajani je govorio na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve fojbi u Basovizzi kod Trsta, a na kraju govora je rekao: “živio Trst, živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija”, prenijela je Slovenska tiskovna agencija STA.

‘Očekujem odgovor do kraja dana’

Plenković je najoštrije osudio tu izjavu, naglasivši kako ona “ima natruhe teritorijalnih pretenzija i revizionizma”, te kako joj se najoštrije protive i Vlada i HDZ koji je dio političke grupacije Europskih pučana, kao i Forza Italia, stranka bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija u kojoj je Tajani jedan od ključnih figura.

“Danas sam razgovarao s Tajanijem. Kazao sam mu da smo bili izrazito nezadovoljni takvom izjavom koja je neprimjerena, te smo zatražili pojašnjenje”, rekao je hrvatski premijer i dodao kako očekuje da će predsjednik EP-a tijekom dana dati priopćenje o ovoj temi.

“Hrvatska vlada i HDZ će se uvijek snažno protiviti bilo kakvim izjavama koje bi mogle imati bilo teritorijalne, bilo revizionističke pretenzije”.

Ne želi ga opravdavati, ali…

Plenković je istaknuo kako nije očekivao takvu izjavu od Tajanija s “kojim je dosad imao vrlo kvalitetan odnos, u svim mogućim situacijama suradnje”.

“Koliko ga poznam, a znamo se vrlo dobro zadnjih šest godina, nikad dosad nije bilo ni najmanje indicije ovakvog stava, niti se to dalo naslutiti”.

“Ne želim ga uopće opravdavati, vrlo je važno da me tu razumijete, međutim s njegove strane, kontekstualizirajući događaj na kojem se to odvilo, u Basovizzi gdje su bili nasljednici ljudi koji su otišli s hrvatskog teritorija, ali isto tako potomci onih koji su nažalost svoje živote skončali u fojbama, on se obraćao toj publici, no to ga ni na koji način ne ekskulpira od formulacija koje su u Hrvatskoj, ja vjerujem svim političkim akterima, a osobito Vladi, meni osobno i HDZ-u, apsolutno neprihvatljivi, i to smo mu jasno dali do znanja”.

Kazao je i kako Tajanijeva izjava o “talijanskoj Istri” i “talijanskoj Dalmaciji” ne ostavlja prostor za drukčije interpretacije od one revizionističke, te naglasio kako pretpostavlja da će čelnik EP-a u svom objašnjenju reći da je mislio na prisutnu publiku, a ne na teritorij, što mu je i rekao u razgovoru.