PLENKOVIĆ NAPAO MILANOVIĆA: ‘On dijeli Hrvatsku na ‘mi’ i ‘oni’, a Kolinda je predsjednica svih građana’

Andrej Plenković: ‘Ključna razlika između Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića je to što je ona uključiva, što je predsjednica svih hrvatskih građana, a što je Milanović – kako on to zove karakterom, upravo obrnuto’

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je danas navečer da je Zoran Milanović, za razliku od aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, isključiv i Hrvatsku dijeli na mi ili oni.

“Ključna razlika između Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića je to što je ona uključiva, što je predsjednica svih hrvatskih građana, a što je Milanović – kako on to zove karakterom, upravo obrnuto. Od jučer navečer pretendira biti uključiv i pun zajedništva, a u biti je isključiv i onaj koji polarizira te Hrvatsku dijeli na mi ili oni”, rekao je Plenković nakon četverosatne sjednice užeg vodstva stranke na pitanje novinara gdje vidi prostor za nove glasove.

Vjeruje u ‘razboritost’ birača

Smatra i da Milanović s takvim postignućima ne ulijeva povjerenje da može biti predsjednik svih hrvatskih građana. Plenković je rekao i da je Grabar-Kitarović otvorena za podršku svih birača te poručio i kako vjeruje u razboritost i mudrost hrvatskih birača.

Grabar-Kitarović, istaknuo je, ima postignuća i pripravna je u idućih pet godina raditi u hrvatskome nacionalnom interesu i dobrobiti na unutarnjem i međunarodnom planu. Naglasio je kako je izuzetno važno da tijekom kampanje u drugom krugu birači dobro vide što je aktualna predsjednica napravila u proteklih pet godina.

“To je predsjednica koja je pridonijela međunarodnom ugledu Republike Hrvatske, u svakom trenutku je radila na ravnomjernom regionalnom razvoju, na decentralizaciji i inicijativama za demografsku revitalizaciju. Pridonijela je jačanju sigurnosnog sustava u svakom pogledu, jačanju Hrvatske vojske i vodila računa o nacionalnim interesima i domovinskoj sigurnosti”, istaknuo je.

Razlike između postignuća

Plenković smatra i da je dobro da birači ne zaborave što je Milanović imao prigodu napraviti dok je bio premijer, a nije napravio a zbog čega dva puta nije dobio povjerenje kada ga je pokušao obnoviti. “Te razlike između njezinih postignuća i njegovih propusta je nešto što u iduća dva tjedna hrvatski građani trebaju vidjeti i podsjetiti se”, poručio je.

Plenković očekuje i da će brojni birači koji su u prvom krugu poklonili povjerenje nekom drugom dobro razmisliti i vidjeti da je Grabar-Kitarović puno bolji i kvalitetniji kandidat za Republiku Hrvatsku od Milanovića koji je svojim ranijim izjavama govorio kako se predsjednik Republike ne bi trebao birati izravno. Predsjednik HDZ-a poručio je i da je aktualna predsjednica spremna na sučeljavanja.

