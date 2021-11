Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš posjetili su u subotu KB Dubrava. Sastali su se s ravnateljem Ivicom Lukšićem, ali i drugima iz užeg vodstva bolnice, te su razgovarali o daljnjoj borbi protiv koronavirusa, povećavanju kapaciteta COVID odjela te organizaciji sustava.

"Ključna poruka je upozorenje zbog velikog broja novozaraženih i velikog broja necijepljenih. Ohrabruju podaci da se ovih dana dio građana odlučio cijepiti. Potičemo i da oni koji su prije nekoliko mjeseci primili drugu dozu prime i treću.

Važno je da prepoznamo odgovornost koja je osobna, učinili smo sve da cjepiva bude. To će sigurno smanjiti dinamiku zaraze, a onda i broj umrlih. Necijepljeni koje završavaju u bolnicama oduzimaju krevet nekome tko treba neku drugu skrb.

Još jednom poruka - molim vas cijepite se, to je najbolji način da smanjimo dinamiku zaraze. Neka oni koji su prije nekog vremena primili drugu dozu prime i treću i tako se zaštite", rekao je Plenković i nastavio:

"Kao država i vlada smo osigurali toliko cjepiva da imamo, ne samo za sve naše građane, nego i za svakoga tko dođe kod nas. Imamo ga toliko da doniramo. Što se tiče covid-potvrda, rekli smo da idemo sukcesivno. Što je vladi najvažnije? Prvo, zdravlje građana. Imamo cjepiva u izobilju, svatko se može cijepiti bilo kad, bilo gdje u Hrvatskoj.

Odgovornost građana je da daju doprinos sebi i društvu. To je napor svih. Imamo situaciju da dio ljudi to ne akceptira što treba napraviti. Drugo što nam je važno je gospodarstvo, funkcioniranje sustava. Mi moramo brinuti u cjelini. Ljudi moraju biti danas svjesni da je proizvodnja potrebna, promet, škole...

Ograničavanje više nije nužno. Ako krivulja ide gore, izbjegnimo neke stvari koje su luksuz, koje nisu posao, škola. Pričekamo s tim da prođe ovaj val. Ovo širenje covid-potvrda ide zatim da napravimo dodatan filter. Ako se bude pogoršavalo, širit ćemo dalje, razumijete? Mislim da je sve kako je trebalo biti", kazao je Plenković i osvrnuo se na izjavu Zlatka Hasanbegovića.

Podsjetimo, on je kazao da se neće cijepiti i da se neće testirati te da ima pravo nositi virus.

"To je apsolutno imbecilna izjava. Neka dođe malo ovdje da vidi ljude koji isto imaju pravo imati virus kao on, pa neka vidi kako su. Ne slušajte neodgovorne, mislim da je to neodgovorno i loše. On misli da može lupati baš što god hoće", rekao je.

Ministar Beroš također je komentirao Hasanbegovićevu izjavu:

'Njegovo pravo nije ugroziti život nekome drugom. Znamo kako se virus prenosi'', osvrnuo se Beroš i odgovorio na nekoliko novinarskih upita:

''U razgovoru koji je prethodio, zahvalili smo zaposlenicima i ukazali da svatko ima odgovornost u ovoj krizi. Cijena necijepljena je dosta velika'', kazao je Beroš i nastavio:

''Svaki krevet koji je dodijeljen COVID necijepljenom pacijentu, oduzima mjesto drugome tko boluje od bolesti i to moramo spriječiti. Da smo htjeli uvesti obvezno cijepljenje, to bismo i napravili", kazao je.

Novinarima se obratio i član Kriznog stožera KB Dubrava Bruno Baršić .

"Da cijepljenje nije rješenje govore ljudi koji nisu vidjeli pacijente. Stalno nas uvjeravaju da ne vidimo ono što mi vidimo. Jako je važno da se ljudi cijepe trećom dozom i da se cijepe oni koji nisu još cijepljeni", naglasio je.