PLENKOVIĆ: ‘Milanović je prevarant koji vrijeđa cijelu političku scenu’; O Možemo: ‘Nikoga se nije tako tetošilo kao njih’

‘Naš je stav da pozovemo sve građane da temeljem svoje procjene, svoje savjesti odluče kome će dati povjerenje u drugom krug’, poručio je premijer Plenković nakon sjednice užeg kabineta Vlade

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice užeg kabineta Vlade.

“Govorili smo i o cijepljenju, ostvariti ćemo cilj o cijepljenosti do 30.lipnja od 50 do 55 posto odrasle populacije”, rekao je Plenković u uvodu. Također, rekao je da se Vlada sprema na rebalans proračuna u lipnju.

Osvrnuo se i na odluku Europske unije da potpuno cijepljenim ljudima dopusti kretanje bez ograničenja. “Za Hrvatsku je to posebno važno zbog dolaska turista, zbog rezultata ekonomije i vjerujem da će nam to pomoći da nam gospodarski rezultati budu bolji nego što smo to i očekivali”, rekao je.

O zahtjevu predsjednika Milanovića o odluci o nabavi borbenih aviona

Plenković je komentirao zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića da se sazove sjednica Vijeća za obranu i konačno donese odluka o nabavi borbenih zrakoplova.

“Vlada cijelo ovo vrijeme radi na analizi ponuda, jučer smo imali predstavljanje ponuda užem krugu ministara i s obzirom na dopis predsjednika, ja sam mu odgovorio danas. Poslali smo mu ponudu za dva termina, sutra ili prekosutra ujutro da se sastane to tijelo koje je savjetodavno, koje nema nikakvu ulogu u donošenju odluke i nadam se da će se to riješiti”, rekao je.

Upitan hoće li se 28. lipnja donijeti politička odluka, premijer je rekao da se radi o “izrazito složenom procesu. “Vrlo je kompleksan, stručno zahtjevan i predsjednik se želi ukrcati u taj vlak suodlučivanja”, rekao je te dodao da tema sjednice neće biti osobni sukob s predsjednikom Milanovićem. “Nećemo se razgovarati preko vas, ali imate prevaranta koji vrijeđa cijelu političku scenu, to je ponašanje bez presedana”.

Lokalni izbori

Osvrnuo se i na izborni rezultat Davora Filipovića dodajući da je šteta što nije dobio veću potporu. “On je sjajan političar. Nitko nije doživio takvu agresiju kvazikomentatora koji glume, krajnje nekorektno, neprofesionalno, čovjek je po mom dubokom uvjerenju pokazao najveće znanje o Gradu Zagrebu. Ne znam od kuda ta tema da bi mogao biti ministar. On spada u novu generaciju političara”, rekao je.

“Birači u Zagrebu su dali svoj stav. Ovaj trenutak koji se dogodio u nedjelju je dao većinsko povjerenje platformi Možemo!. Prvo, ovi glasovi Zagrepčana su obračun s nasljeđem bivšeg gradonačelnika, tu nema nikakve sumnje. Što se tiče lijevog političkog spektra totalna propast SDP-a, a treći je enormna podrška javnosti i medija. Ne sjećam se da je ikada ijedna opcija u Hrvatskoj imala tetošenje kao što su imali članice i članovi platforme Možemo!, na svim mogućim medijima”, rekao je Plenković.

“To je OK. Ja nemam ništa s time, samo netko i to mora reći, da je i to pridonijelo ovim rezultatima u nedjelju”, rekao je.

‘HDZ je pobjednik izbora’

Na pitanje je li zabrinut zbog stanja u pojedinim županijama, primjerice Vukovarsko-srijemskoj, Plenković je ponovio da je “HDZ pobjednik izbora”. “Mi smo na prošlim izborima imali izravno izabrani 12 župana i jednog koji je bio partner. Mi smo ovaj puta za dlaku izabrali ponovno njih šestoro”, rekao je. Dodao je da postoji mogućnost da HDZ na kraju drugog kruga ima čak i bolji rezultat u odnosu na prošle lokalne izbore.

“Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, Škoro je javnosti poručio da u drugom krugu ponište listić”, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje što će poručiti biračima, koga da zaokruže u drugom krugu u Zagrebu.

“Ako on za sebe smatra da pripada desnom političkom spektru, onda je biračima rekao nemojte glasati za Kolindu Grabar Kitarović. Vi križanjem listića onda pomažete Milanoviću. To je činjenica, nije to nešto što ja izmišljam. Isto je napravio i Most, rekli su da se križaju listići. To je za hrvatske građane i javnost važno da vide razliku između ozbiljnih stranaka, koje razumiju dugoročne procese, a to je HDZ, i njih. Mi nikada nećemo nikome savjetovati u demokraciji u vezi izbora, a izbori su jedini način kako građani direktno svojom voljom utječu na procese u državi, da im kažemo da križaju ili poništavaju listić. To nećete čuti niti od mene niti od HDZ-a”, rekao je.

“Naš je stav da pozovemo sve građane da temeljem svoje procjene, svoje savjesti odluče kome će dati povjerenje u drugom krugu”, poručio je Plenković.

O cijepljenju

Plenković se osvrnuo na dinamiku cijepljenja i digitalne certifikate. “Taj proces ne ide tako lako, ali namjera je da u ponedjeljak i utorak o tome razgovaramo u Bruxelllesu i intencija bude što prije”.

Hrvatska još uvijek nije u prosjeku cijepljenih u EU. “Za Zagreb ne znam, to morate pitati Šostara. Apeliram na sve da se cijepe, ambicija je doći na 50, do 55 posto odrasle populacije. Ne znam što bi se to trebalo dogoditi da za 40 dana ne dođemo do toga, to se može izvesti bez problema, cjepiva ima dovoljno”, rekao je.