Premijer Andrej Plenković u utorak se sastao sa Sindikatima, a glavna tema bila je povećanje osnovice plaća u javnim i državnim službama i naknadi za prijevoz. Plenković je nakon sastanka dao izjavu za medije.

Premijer je rekao da je postignut dogovor sa sindikatima nakon zadnjeg sastanka. "Učvrstili smo međusobno povjerenje", istaknuo je premijer i rekao da je napravljen velik iskorak.

'Postigli smo dogovor'

"Postigli smo dogovor oko tri točke. Prvo - povećan je iznos sredstava za sistematske preglede na 1200 kuna, povećanje troška za prijevoz je 1,35 kuna i korektivni mehanizam za povećanje cijene goriva", naveo je Plenković i istaknuo da je kroz kompromis od 1. svibnja dizanje osnovice za četiri posto.

"Okvir rasta plaća je između 25 i 40 posto i time smo izrazito zadovoljni", kazao je premijer, dodajući da je za vrijeme njegove vlade rasla plaća u državnim i javnim službenicima. Plenković je kazao da Vlada ide u rebalans proračuna, a "ovaj dogovor sa sindikatima je jedan od razloga".

'Prijelomni sastanak'

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem rekla je da su inzistirali da premijer Plenković bude na sastanku. "Svi su uvidjeli da sindikati ne mogu odstupiti od svojih zahtjeva, kompromis je postignut da raste osnovica prvog svibnja, ne prvog travnja", rekla je Šprem, dodajući da će nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama i sindikat učitelja provesti referendum.

"Današnji sastanak je bio prijelomni, nakon onih 14. krugova", rekla je, dodajući da su sindikati zadovoljni. "Ponuda je bila 2+2, nismo mogli biti zadovoljni, ali premijer voli win-win poziciju pa je nakon razgovora došlo do pomaka u vidu zadovoljavanja sindikalnih uvjeta. Drago nam je da smo bili mudri i pametni i čekali dolazak premijera", kazala je Šprem.

Rekla je da su zadovoljni pitanjem kolektivnog ugovora. "To je sigurnost svih zaposlenih u javnom sektoru", istaknula je Šprem. Očekuje se potpisivanje u petak. Pitanje materijalnih prava očekuju ujesen.

Šprem je kazala da nisu razmišljali o štrajku. "Danas nismo uopće razgovarali o industrijskim akcijama. Razgovor je bio kvalitetan. Za stolom nismo vadili artiljeriju ili prijetili štrajkom", kazala je.

'Milanović iznosi perfidne laži'

Premijer Plenković je, upitan o komentaru na izjave predsjednika Zorana Milanovića, kazao da mu se čini kao da je "karijes naručio to pitanje". Kazao je da Milanović iznosi "perfidne laži".

"Njegovo perfidno laganje se svodi na tri točke. "Prva je da se pokriva od supstance teme, što više govori, to se više vidi da je uvučen u pismo koje su potpisali heroji Domovinskog rata i generali. Kukavički se pokrio, čemu predstava sa generalima? Međutim, tu se vidi cijeli plan.

Drugo, izmišlja lažne teze i treća teza, najgora i najgnjusnija, koju samo netko pun gnoja u karakteru, znate kako gnoj nastaje i čemu služi, ne trebam to objašnjavati. On nastoji baciti tezu o udbašima, na mene, mog pokojnog oca koji je preminuo prije nekoliko tjedana", kazao je Plenković.

"Imamo jednoga trovača koji je anomalija političkog sustava i nema nikakvu drugu zadaću; njegov jedini cilj je unositi razdor među Hrvate, branitelje i unositi duboke podjele u hrvatskom društvu. On govori nekom da je prištav. To znači da se on gleda u ogledalo i onda to prišiva nekom drugom. Cijela priča je izmišljena. Neprihvatljivo mi je da se ovaj proces pokušava svesti na sukob", rekao je Plenković.

