PLENKOVIĆ NAKON PREDSTAVLJANJA DALIĆKINE KNJIGE: ‘Čuli smo da je proces uspio’

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je nazočio predstavljanju knjige “Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma” kojoj je autorica Martina Dalić, a u izjavi novinarima ustvrdio je kako je dobro čuti verziju događaja vezanih uz restrukturiranje Agrokora bivše potpredsjednice u njegovoj Vladi jer je “imala vjerojatno najcjelovitiji uvidi u sva zbivanja o ovoj temi” te ocijenio da je taj proces uspio i da je Vlada pokazala svoju snagu jer je bilo jako puno onih koji su nastojali da to toga ne dođe.

Bez odgovora je ostalo pitanje novinara postoji li mogućnost da Dalić ponovno postane dio Vladinog tima ako je sve u tom procesu ”bilo čisto”, kao što je rečeno na predstavljanju knjige.

Plenković je novinarima potvrdio da će knjigu pročitati i smatra da je dobro da je napisana. “Naravno da je. Mislim da je potpredsjednica Dalić u mojoj vladi imala vjerojatno najcjelovitiji uvid u sva zbivanja o ovoj temi i zato je dobro da vidimo njezinu verziju događaja koji su iza nas”, rekao je.

S obzirom na to da je predstavljanju knjige nazočilo više ministara u Vladi, kao i saborskih zastupnika HDZ-a, novinari su Plenkovića pitali je li ovo svojevrsna podrška bivšoj potpredsjednici Vlade, odnosno koja je njezina politička budućnost, no premijer je u odgovoru ponovio što je postignuto donošenjem i aktivacijom tzv. “lex Agrokor”.

“Što se tiče ove teme, mislim da je sasvim jasno da je ona dominirala prvih godinu i pol mandata (Vlade). Ono što je važno da je, kao što smo čuli danas od neovisnih stručnjaka, proces uspio, da predstoji nastavak restrukturiranja. Ali, ostvarili smo onaj temeljni cilj, a to je zadržali radna mjesta, isplatili OPG-ove, dali vremena malim i srednjim dobavljačima da stanu na noge, pokazali visok stupanja otpornosti da iznesemo ovaj projekt do kraja. Jer, bilo je jako puno onih koji su nastojali da on ne uspije, a neuspjeh njega onda i destabilizaciju Vlade i parlamentarne većine”, rekao je premijer.

Podsjetio je pritom da je zbog teme Agrokora u Saboru bilo glasanje o o povjerenju Vladi te tada još potpredsjednici, Dalić.

“Dakle, dosta je toga bilo, jedan miks politike, ekonomije, ekonomskog modela prije ili poslije. Međutim, ono što je važno da smo pokazali snagu u tom procesu i pokazali jedini cilj, a to je da nam je najvažniji bio opći interes hrvatske ekonomije, financija, naših poreznika i radnih mjesta i s te strane smo taj cilj postigli”, zaključio je.

Na novinarsko ponovljeno pitanje o političkoj budućnosti Martine Dalić, odnosno tome vidi li je možda ponovno u svom timu, Plenković je odgovorio: “Mislim da je važno da je u ovom trenutku ona dala svoju verziju ove teme”, a upitan zašto je Dalić morala otići, ako je sve bilo čisto, premijer je odgovorio : “To smo riješili prije pet mjeseci”.

Na predstavljanju su, među inima, bili nazočni i potpredsjednici Vlade Damir Krstičević i Marija Pejčinović Burić, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić te HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica.