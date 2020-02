PLENKOVIĆ: ‘Nakon izbora izvući pouku i ujedinjeni krenuti prema parlamentarnim izborima’

‘Ove izbore moramo voditi tako da od njih imamo koristi, a ne štetu’

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u subotu je na proslavi 30. obljetnice osnutka HDZ-a Makarske i Makarskog primorja poručio članovima stranke da nakon što prođu izbori u HDZ-u treba izvući pouku i nakon toga ujedinjeni krenuti ponovno dobiti većinsko povjerenje građana na parlamentarnim izborima.

Istaknuo je brojna postignuća HDZ- a u protekla tri desetljeća na kojima se temelje sva značajna postignuća hrvatske države, Vlada i Sabora u različitim aspektima, a najvažniji među njima sloboda i demokracija. Kazao je kako nema područja u kojem nisu napravili velike iskorake, a ono bitno što ih je vodilo su temelji koji su u potpunom skladu sa političkim programom i platformom HDZ- a.

“Konsolidirali smo hrvatsko gospodarstvo, odgovorno vodili javne financije, omogućili zdravi rast, ostvarujemo proračunski višak, imamo uravnotežen proračun, rastemo na razini od 2,9 posto. U EU je prosjek 1,5 posto, među prvih smo deset država po stopi rasta. Tri turističke sezone jedna bolja od druge, ostvarili smo rekorde u povijesti moderne Hrvatske, u prihodima od turizma ostvarili smo 12 milijardi eura. Ni jedna druga europska turistička destinacija nema četiri milijuna stanovnika i 20 milijuna turista”, kazao je među ostalim premijer Plenković.

Podsjećajući što je sve Vlada postigla u njegovom mandatu, ocijenio je da su ostvarili napredak u svakom sektoru uključujući i suzbijanje korupcije i borbu protiv kriminala. Ostvarili su strateški cilj, sve što im je, istaknuo je, politički važno je na svom mjestu, obećano su ispunili, sve u pogledu društvene solidarnosti su učinili, a istodobno na europskoj i međunarodnoj razini igraju jaču utakmicu.

Izbore u HDZ-u voditi tako da od njih imamo koristi, a ne štetu

Istaknuo je da iako kampanja za unutarstranačke izbore počinje u ponedjeljak da je atmosfera živahna, te pozdravio sve kandidate koji su stigli ili nisu u Makarsku.

“Ove izbore moramo voditi tako da od njih imamo koristi, a ne štetu, da budu za HDZ prigoda da se natječemo s idejama kako stranku učiniti snažnijom i učinkovitijom, te kako pobijediti na parlamentarnim izborima. Demokratski iskorak kojeg radimo da šest čelnih ljudi biramo izravno je bez presedana u Hrvatskoj, a nije tako česta pojava niti u drugim europskim zemljama. Mislim da je to dobar iskorak, to smo obećali 2016., pravno organizirali na odgovarajući način u statutu i sada smo u premijernoj fazi realizacije tog sustava”, poručio je Plenković sa skupa.

Kazao je i da nakon što prođu izbori treba izvući neke pouke i da nakon toga ujedinjeni nakon dobrog zagrijavanja za parlamentarne izbore krenu ponovno dobiti većinsko povjerenje hrvatskih građana na parlamentarnim izborima. Zaključio je da su sada pred njima teme digitalnog društva, gospodarske transformacije i prilagodbe klimatskim promjenama, kao i sa suočavanjem s globalizacijom.

Predstavimo se programima

Politički tajnik HDZ- a Ante Sanader je rekao da što se tiče stranke da predsjednik Andrej Plenković ima iste probleme koje su imali svi HDZ- ovi predsjednici. Članovima stranke koji su s Tuđmanom stvarali Hrvatsku je poručio da dnevno trebaju svjedočiti i jasno reći što je istina jer ih danas drugi prozivaju da nisu “‘tuđmanovci’ i oni su veći HDZ- ovci i ‘tuđmanovci od njih samih”.

“Neki koji su otišli iz HDZ- a danas nas prozivaju kada HDZ ima najdemokratskije izbore. Jedan član jedan glas. Tko to još ima? Za šest čelnih funkcija. I onda danas mi nismo demokratski, nismo HDZ- ovci, ni dovoljni Hrvati, ali ni za Tuđmana. E, to nećemo dopustiti. I to je odgovornost svakog našeg člana. Jer da predsjednik Tuđman 1991. godine nije imao jaki HDZ kada se glasalo o neovisnosti Hrvatske, ne bi ništa napravili. Tako i danas. Ako danas Plenković nema jaku podršku, i HDZ ne može provesti aktivnosti”, istaknuo je Sanader na skupu.

Branko Bačić je u izjavi za medije rekao da je na početku kampanje kazao da je takav izborni proces u HDZ- u na iznimno demokratskoj razini jer je svakom članu stranke omogućeno da obnaša visoke dužnosti u HDZ- u, no da to s druge strane daje i ogromnu odgovornost da vodeći računa o vlastitim političkim ambicijama, koje su legitimne, vode računa o stranci.

“Kroz ovaj proces upravo podmetanjima jedni drugima, krivom retorikom, lažima nanosimo političku štetu samima sebi i HDZ- u. Zato pozivam da se predstavimo programima. Nećemo u dva dana promijeniti stavove članova stranke, ljudi nas dobro poznaju. Pravi nam izbori predstoje za par mjeseci na parlamentarnim izborima i vrlo je važno kako će naši ne samo članovi nego i birači promatrati ovaj proces u HDZ-u”, zaključio je Bačić.

Na svečanom obilježavanju u Makarskoj bili su i kandidati Opcije za promjene Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Ivan Penava, Tomislav Tolušić i Milijan Brkić koji su položili vijence na spomenik dr. Franji Tuđmanu.

Večeras se predsjednik stranke očekuje i na svečanom obilježavanju 30. obljetnice osnutka HDZ-a u Koprivničko-križevačkoj županiji.