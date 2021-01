PLENKOVIĆ NAKON INAUGURACIJE JOEA BIDENA: ‘Hrvatska i SAD su prijatelji i partneri. Radujem se jačanju odnosa’

Hrvatski premijer Andrej Plenković tvitao je u srijedu nakon inauguracije američkog predsjednika Joea Bidena i potpredsjednice Kamale Harris da su Hrvatska i Sjedinjene Države prijatelji i partneri i da se raduje jačanju bilateralnih odnosa sa SAD-om.

“Čestitke novom predsjedniku Joeu Bidenu i potpredsjednici Kamali Harris. Hrvatska i Sjedinjene Države su prijatelji i partneri. Radujem se jačanju bilateralnih odnosa i našeg transatlantskog saveza!”, tvitao je hrvatski premijer.

Joseph R. Biden u srijedu je prisegnuo kao 46. američki predsjednik. Biden je prisegom sa 78 godina postao najstariji američki predsjednik u povijesti, a potpredsjednica Kamala Harris prva crnkinja i žena na toj funkciji.

Congratulations to the new @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris. 🇭🇷 and 🇺🇸 are friends and partners. Looking forward to strengthening bilateral relations and our transatlantic alliance! #InaugurationDay

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 20, 2021