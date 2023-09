Predstavljajući mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece predsjednik vlade Andrej Plenković jutros je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održao sastanak s predstavnicima institucija, udruga i inicijativa koje se bave ovim pitanjem. Na sastanku je bila i Jelena Veljača.

Ukidanje zastare

Premijer Plenković poručio je da se mijenja kazna za silovanje. "I to za temeljni oblik, 3 do 8 godina zatvora, umjesto 1 do 5 godine zatvora. Za kvalificirani oblik 5 do 12 godina zatvora umjesto aktualnih 3 do 10", rekao je Plenković, prenosi HRT. Dodao je da se ukida zastara kaznenog progona izvršenja kazne za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. "Nametljivim ponašanjem i spolnim uznemiravanjem, odsada će se smatrati i kaznena djela koja nisu dužno bila dugotrajna", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alimentacijski fond

"Kod donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, propisujemo da sud mora uzeti u obzir i tvrdnje o postojanju nasilja. Ovim izmjenama usklađujemo se s odredbama Istanbulske konvencije, preporukama izvješća, kao i preporukama iz izvješća posebne izvjestiteljice UN-a protiv nasilja nad ženama i djevojčicama", rekao je premijer. Poručio je da će država napraviti alimentacijski fond iz kojeg će država isplaćivati iznos alimentacije za djecu čiji roditelji ne ispunjavaju svoju obavezu. "A država će se namiriti od obveznika uzdržavanja", dodao je Plenković, prenosi HRT.

Pogledajte video: Ženu koju su silovali policajci na ulici vrijeđaju druge žene. A u Lici vlada zavjet šutnje