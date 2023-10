Andrej Plenković upravo se obraća javnosti.

“Osudili smo terorističke napade Hamasa koji će dovesti do destabilizacije stanja. Ovo su brutalni napadi, bez presedana, doslovno egzekucija civila. Što se tiče hrvatskih državljana, u kontaktu smo s veleposlanstvom. Dio njih je danas sletio u Beč, oko 53 osobe, a sutra dolazi drugi dio hodočasnika koji je čekao vratiti se prema planu.”

Premijer Andrej Plenković ponovno je u ponedjeljak osudio "brutalne" terorističke napad Hamasa na Izrael te izvijestio da se više od 50 hrvatskih državljana upravo nalazi na putu prema Hrvatskoj, a sutra se očekuje i povratak hodočasnika.

Veleposlanstvo RH u Izraelu vodi računa o svojim državljanima koji su u s njime u kontaktu, rekao je Plenković danas u Varaždinu.

"To su hodočasnici i turisti, ali prije svega Hvati koji ondje žive".

"Zasad se prema našim podacima nikome nije dogodilo ništa", naglasio je.

"Jučer se vratilo šest hrvatskih državljana, a 53 upravo leti za Beč", a "sutra se treba vratiti drugi dio hodočasnika", rekao je premijer.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je u nedjelju da je u Izraelu 180 hrvatskih državljana.

Izrazio je zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti na bliskoistočnu regiju

"Smatramo da je to jedan izuzetno loš potez Hamasa koji će sada donijeti destabilizaciju stanja na cijelom prostoru što je vidljivo iz reakcija aktera na Bliskom istoku", rekao je.

Libanonski šijitski pokret Hezbolah gađao je u nedjelju tri izraelska vojna položaja na području farma Shebaa u znak solidarnosti s palestinskim narodom, na što je Izrael uzvratio topničkom vatrom i dronom na južni Libanon.

Pripadnici islamističke skupine Hamas ubili su 700 Izraelaca, a desetke drugih oteli u subotu, u najsmrtonosnijem upadu na izraelski teritorij otkako su ga Egipat i Sirija napali na Jom Kipur 1973. Izrael je na Hamasovu operaciju odgovorio bombardiranjem Gaze ubivši stotine Palestinaca.

Pojeftinjuju benzin i dizel

Potom je opet vrijeme posvetio komentirajući predsjednika Milanovića.

'Zle namjere'

"Jučer sam slučajno nakon dugo vremena slušao Milanovića. On stvarno ima puno vremena i do detalja prati nastupe mene i saborskih zastupnika. Ima to vremena detaljno pratiti, njegova je lijenost nadopunjena s namjerom da ne potpiše Zakon o izbornim jedinicama u roku ne samo presedan… Dok je bio premijer, 13 puta je Josipović potpisao zakone u roku manjem od 8 dana. U našem mandatu bilo je četiri ili pet situacija, zadnja u lipnju kad je Sabor 28. 6. donio Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 1. 7, to mu nije bio problem", rekao je.

"Sabor je htio da zakon stupi na snagu 1. listopada jer je Ustavni sud ukinuo raniji zakon sa 1. listopadom. Zakonodavac je htio da ne bude pravnog vakuma i da novi zakon stupi na snagu kad stari prestane važiti. Zakon je prošao dva čitanja u Saboru. Ako je mogao potpisivati dva zakona tad, laže da je sad to problem. Ulovio se bilance, optužio našu vladu da smo najgori u EU-u. Nije mogao izabrati ljepšu temu za mene kao premijera. Dobio je izbore zahvaljujući Ivi Sanaderu. Postao je predsjednikom ponajviše zahvaljujući Miroslavu Škori čija je kandidatura bila kula od karata, medijski stvorena, simpatičan pjevač, malo domoljublja, malo opstrukcija unutar dijela HDZ-a…"

"Imao je proruske stavove. Otišao u UN i nije spomenuo Ukrajinu u govoru, kao da teme nema. Koronu je usporedio s karijesom. I sad radi potez koji ima za cilj samo političku opstrukciju. Namjerna svjesna opstrukcija samo radi opstrukcije. Zakon će opet ići u Sabor, biti izglasan, ali to će trajati. Tu je zla namjera. Što se tiče bilance, u njegovom mandatu BDP je narastao za 880 eura, a u našem za više od 6.100 eura. U njegovom mandatu nisu htjeli raditi tune Uška, Pelješki most, za Schengen nisu napravili ništa, eurozonu ni spomenuli nisu… I onda on nama ima obraza govoriti o bilanci?", kazao je Plenković.