PLENKOVIĆ NAJAVIO NOVE VLASNIKE AGROKORA: ‘Već početkom iduće godine kompanija će tržišno poslovati’

Nove vlasnike skuplja i Petrokemija

Premijer Andrej Plenković u srijedu je kazao kako nakon najnovije odluke suda u vezi Agrokora da sada predstoji uspostava nove korporativne i vlasničke strukture u koncernu.

Osvrnuvši se na početku sjednice Vlade na odluku Visokog trgovačkog suda koji je odbacio žalbe vjerovnika Agrokora na nagodbu, čime je ona potvrđena, Plenković je rekao da to predstavlja zaokruživanje i tog pravnog dijela procesa koji se odnosi na restrukturiranje najveće hrvatske kompanije.

‘Spriječili smo financijski udar na državu’

“Pokazalo se time da je čitava aktivnost vezana za Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja polučila uspjeh. Predstoji naravno još puno rada i nova korporativna struktura i nova struktura vlasništva”, kazao je.

Istaknuo je da je za Vladu bilo bitno da se spriječi kriza gospodarstva, financijski udar na državu, da brojni OPG-ovi praktički ostanu bez ikakvih prihoda, da se zadrže radna mjesta, da se osigura svima vrijeme za konsolidaciju i da se bez trošenja sredstava iz državnog proračuna spriječi kolaps.

‘Slijedi nova faza i puno rada za izvanrednu upravu’

“U takvom kratkom roku i krajnje izvanrednim okolnostima reagirali smo odgovorno i u interesu dobrobiti hrvatskog gospodarstva i ponašali se onako kako se vlada i treba ponašati, a to je brinuti o općem interes i poduzeti mjere u takvim okolnostima”, rekao je.

Kako je rekao, slijedi nova faza, još puno rada za izvanrednu upravu. “Vjerujem da će oni nastaviti s angažmanom i da ćemo nakon toga, vjerojatno početkom iduće godine imati nove strukture i da će kompanija tržišno poslovati, kao što i sada to čini”, naveo je Plenković.

Visoki trgovački sud u Zagrebu prošloga je petka objavio rješenje kojim je odbio ili odbacio 87 žalbi Agrokorovih vjerovnika vezanih uz rješenje Trgovačkog suda, a kojim je potvrđena nagodba vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom.

I Petrokemija skuplja nove vlasnike

U vezi kutinske Petrokemije, koja još danas do 16,30 sati provodi upis novih dionica radi dokapitalizacije, Plenković je kazao da se danas očekuje da se izvrše sve uplate.

“Očekujemo danas tijekom dana da se sve uplate izvrše i da se na skupštini potvrde sve odluke i da imamo i novu strukturu vlasništva i novu korporativnu strukturu na način da Petrokemija kao tvornica s 50 godina iskustva u proizvodnji mineralnih gnojiva, važna za hrvatsku poljoprivredu, nastavi djelovati u novim okolnostima, ja se nadam s boljim poslovnim i financijskim rezultatima”, istaknuo je Plenković.

Petrokemija je u ponedjeljak objavila javni poziv na upis najmanje 40 do najviše 45 milijuna novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 400 do najviše 450 milijuna kuna novog kapitala, a upis dionica trajat će do 16,30 sati 31. listopada.

Jutros je, pak, kompanija objavila da je u prvih je devet mjeseci ove godine zabilježila gubitak u poslovanju od 340,9 milijuna kuna, što je porast u odnosu na isto razdoblje lani kada je on iznosio 119,5 milijuna kuna. Ukupni prihodi Petrokemije u tom su razdoblju dosegnuli 1,26 milijardi kuna, što je 12,7 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju.