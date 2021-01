‘ZABILJEŽENO JE UKUPNO 849 POTRESA’; Plenković nabrojio one najjače pa poručio: ‘Ovakva situacija uznemiruje naše sugrađane’

Andrej Plenković je na Vladi izvijestio da je pregledano više od 18.000 zgrada i kuća na potresom pogođenom području: ‘To je u usporedbi sa Zagrebom učinkovito i brzo. Zadovoljni smo što je Stožer restrukturiran, što su potpredsjednici Medved i Milošević gotovo svaki dan na terenu’

Predsjednika Vlade Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade RH u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu govorio o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi te je izvijestio aktualnom stanju vezanom uz potres i epidemiju koronavirusa. Plenković je rekao da je ukupno zabilježeno 849 potresa, od čega je 75 bilo jačine 3 ili više, 11 iznad 4 i tri magnitude veće od 5 prema Richteru. “Ovakva situacija uznemiruje naše sugrađane. Zahvaljujem svima koji pomažu našim sugrađanima”, rekao je premijer.

Dodao je da je do sada prijavljeno 41.500 šteta, pri čemu je pregledano 18.370 zgrada i kuća. “To je u usporedbi sa Zagrebom učinkovito i brzo. Zadovoljni smo što je Stožer restrukturiran, što su potpredsjednici Medved i Milošević gotovo svaki dan na terenu. Ministar Medved će detaljnije o brojevima vezanim uz kontejnere i kućice”, rekao je. Istaknuo je da se osigurava intenzivnije cijepljenje sugrađana protiv koronavirusa s obzirom na posebne okolnosti i teže pridržavanje mjera”. Nastavak školske godine na dijelovima Sisačko-moslavačke županije ovisit će o okolnostima od škole do škole. Inače se na nastavu vraćaju učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole i maturanti. Idemo od škole do škole s obzirom na razmjere štete. Vlada je omogućila i jednokratnu pomoć, ukupno 50 milijuna kuna”, rekao je.

Zakonski okvir obnove

Zahvalio je i svima koji pružaju psihološku pomoć te je spomenuo da je osigurana nova oprema za Seizmološku službu. “Spomenuo bih da je nabavljeno 20 novih seizmografa. Važno je ubrzati aktivnosti za privremeni smještaj zbog zime. Kad je riječ o koracima dalje od upravljanja ovom krizom, Vlada je intenzivno radila na pripremi zakonskog okvira. Odlučili smo se na izmjene i dopune Zakona, širimo polje primjene i na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju. Još nemamo precizne razmjere šteta, bit će poznato kroz neko vrijeme.”

Kaže da još uvijek nemaju precizne razmjere šteta, ali da će to biti poznato kroz neko vrijeme. “Ovim zakonom posebno uređujemo privremeno stambeno zbrinjavanje, dostavu privremenih pokretnih objekata, jedinice u državnom vlasništvu… S obzirom na to da se radi o ruralnom kraju u kojem su stradale obiteljske kuće i dijelu Hrvatske koji spada pod kategoriju potpomognutog područja, sve je prilagođeno tim posebnim okolnostima. Riječ je o oslabljenom dijelu Hrvatskog ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Uz prijedlog zakona oformit ćemo radnu skupinu za društvenu i gospodarsku revitalizaciju koju će voditi ministri Tramišak i Ćorić s predstavnicima resora. Vlada će uz ovu radnu skupinu napraviti i program mjera nastavno na donošenje Zakona u roku od 14 dana. Zakon bi trebao biti na dnevnom redu u Saboru u srijedu”, rekao je Plenković.

O koronavirusu

Osvrnuo se i na situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj. “Što se tiče pandemije, nakon mjera potkraj studenoga i odgovornost uspjeli smo osigurati ohrabrujući trend. Hrvatska ima najveći dvotjedni pad broja novozaraženih u EU-u. Ipak, treba zadržati oprez. Cijepljeno je više od 38.000 ljudi. Povećali smo narudžbe cjepiva. Dana 29. siječnja će biti odobreno oksfordsko cjepivo, a od njih smo naručili 2,5 milijuna doza. Velike količine doza možemo očekivati u veljači i ožujku. Tako se očekuje da će se većina populacije cijepiti do kraja travnja”, rekao je Plenković.

Obnova nakon rata

“Ja sam jučer dao nalog državnom tajniku za obnovu i stambeno zbrinjavanje da se taj popis učini dostupnim javnosti. Ne vidim zapreku da to ne bude dostupno javnosti. To treba još precizno utvrditi i povezati s kućama koje su na različite načine obnovljene nakon rata. Tu je bilo puno modela, važno je ući u detalje prije donošenja zaključaka”, rekao je Plenković.

Tomo Medved je rekao da je uspostava i djelovanje Stožera na otklanjanju posljedica katastrofe bila primjerena aktualnom stanju. “Stožer je kontinuirano angažiran. Redovito obilazi cijelo područje, organizira sastanke s operativnim snagama i lokalnim vlastima”, dodao je.