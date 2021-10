Danas u podne održava se sjednica Vlade te se očekuje uvodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića. Na sjednici Vlade RH bit će rebalans državnog proračuna za ovu godinu i prijedlog proračuna za 2022. te nove makroekonomske projekcije.

Na početku se osvrnuo na epidemiju koronavirusa. Kazao je da je danas prijeđeno preko 56 posto cijepljenih odraslih građana te je građane pozvao na cijepljenje. "Indikativan podatak je da je od ljudi koji su preminuli u dobi između 40. i 59. godine. Dakle od 15 preminulih samo jedna osoba je bila cijepljena. To je ozbiljan podatak, svatko tko je razuman mora vidjeti da je cijepljenje najbolji način da se zaštite", kazao je premijer na početku.

#Od 1000 hospitaliziranih u tjedan dana čak 75 posto, odnosno tri četvrtine nije bilo cijepljeno", rekao je Plenković, dodajući da je među umrlim osobama ogroman postotak necijepljenih. "Svatko tko je razuman, jedini način da se zaštiti je cijepljenje", poručio je.

Potom je kazao da je jučer podneseno godišnje izvješće Vlade u Hrvatskom saboru. "Mislim da je iza nas puno konkretnih aktivnosti", rekao je.

"Danas ćemo donijeti dvije važne odluke - povećanje minimalne plaće od siječnja iduće godine. Minimalna plaća povećat će se s postojeće neto plaće za 500 eura neto. Time prvi put podižemo minimalnu plaću na više od pedeset posto prosječne plaće. Prosječna neto plaća u kolovozu je bila 7.118 kuna, a medijalna je bila 6.014 kuna", rekao je Plenković.

Druga važna točka je odluka o produljenja roka za popis stanovništva do 14. studenog. "Popisivači nailaze na teškoće pri popisivanju. Rok se produljuje do 14. studenog da se do mira dovrši popis po manjim džepovima koji su preostali, da bude napravljen na najbolji mogući način", naglasio je premijer.

Gospodarski rast od 9 posto

Potom je govorio o rebalansu proračuna. "Podsjetit ću da smo prije izbijanja ove krize stvorili temelje za održivi gospodarski rast, stabilizirali javne financije. Sa dobrim postignućima smo pokazali kako se dolazi iz situacije uobičajenog proračunskog deficita ili u uravnotežen proračun , pa čak i proračunski suficit i smanjenje javnog duga", poručio je. "Kamate koja država ima na nova zaduživanja su puno povoljnije nego ranije. To je nešto što je naše postignuće", dodao je.

"Radeći završne pripreme za proračun i rebalans u ovom trenutku prema izračunima procjenjujemo da bi realni rast BDP-a bio nešto viši od onog što se komuniciralo dosad - realni rast bi trebao biti od 9 posto rasta u 2021. godini", otkrio je Plenković, dodajući da se Hrvatska time munjevito vratila s pada BDP-a prošle godine od 8 posto. "To govori o žilavosti i snazi hrvatskog gospodarstva", poručio je.

"Hrvatska će nastaviti sa odgovornim upravljanjem javnih financija jer je to uvjet za gospodarski oporavak", dodao je. "Očekujemo da će kretanje javnoga duga doživjeti daljnja smanjenja. Ključno je povjerenje građana, naših međunarodnih partnera u smjer i način na koji vodimo Hrvatsku i način na koji želimo pomoći gospodarstvu ali i hrvatskim građanima", dodao je.

Što se tiče ukidanje viza za SAD naglasio je da se na tome radilo 30 godina. "Hrvatskim državljanima sigurno će omogućiti i bolje gospodarske odnose i bolju trgovinsku raspravu", naglasio je premijer.

Beroš: 'Priprema se aktiviranje Arene'

Ministar Vili Beroš izvijestio je detaljnije o epidemiološkoj situaciji te kazao da se sastala Ekspertna grupa ministarstva zdravstva. "Potrebno je povećati broj kreveta uključujući onih na jedinicama za intenzivno liječenje", kazao je.

"Uslijed brzog širenja virusa pripremamo aktiviranje tercijarnog centra Arena Zagreb za prihvat covi-bolesnika". otkrio je Beroš.

Ministar Davor Božinović kazao je da se inzistira na pojačanim nadzorom poštivanja trenutnih epidemioloških mjera.

Prema najavama ministra financija Zdravka Marića, glavnina rebalansa od 1,6 milijardi kuna odnosi se na zdravstveni sustav, za pokriće njegovih dugova prema veledrogerijama i troškove borbe protiv pandemije.

Kada je riječ o projekcijama, Vlada će ih, prema najavama, poboljšati i podići očekivani gospodarski rast u ovoj godini na više od osam posto. Očekuje se da će rashodna strana rebalansiranog proračuna rasti više od prihoda, najviše pod utjecajem indeksacije mirovina u drugoj polovici godine, koja je uslijed inflacije bila nešto iznad očekivanja, veće izdatke od prvotno planiranih za mjere za očuvanje radnih mjesta, kao i veće izdatke zbog ranije dogovorenog rasta plaća u državnim i javnim službama.

U ovoj godini Vlada očekuje deficit državnog proračuna oko 3,8 posto, a iduće godine tri posto. Na dnevnom je redu sjednice i uredba o visini minimalne plaće za iduću godinu, a premijer Andrej Plenković potvrdio je da će njezin neto iznos biti povećan za 350 kuna - s 3400 na 3750 kuna, odnosno na 500 eura. Ministri će na sjednici dobiti i informacije o aktualnom stanju vezanom za koronavirus te potres