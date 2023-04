U 8.30 započela je Sjednica Vlade gdje je Andrej Plenković okupio svoje ministre. Na dnevnom su redu konačni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o vodama (EU) te Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (EU).

"Drago nam je da je na temelju podataka državnog zavoda za statistiku da smo ostvarili rast vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Unatoč ovom izazovnoj godini poljoprivredni sektor je pokazao svoju otpornost. Vrijedan je podatak koji je objavio HNB, a to su prihodi od stranih turista koji iznose 13.1 milijardu eura. To je 24 više nego u 2019. koja je dosad bila rekordna, ako se tome doda prihod od domaćih turista to znači da smo mi na 15 milijardi prihoda. Ove godine očekujemo po svim najavama još bolje rezultate", rekao je uvodno Plenković.

Prošli petak Plenković i ministar Tomo Medved bili su u Ukrajini, na obilježavanju godišnjice oslobađanja Buče. Razgovarali su sa stranim dužnosnicima koji su u Ukrajini bili zbog iste prigode, ali i s državnim vrhom Ukrajine, s kojima su razgovarali o potpori toj zemlji i o organizaciji velike konferencije o razminiranju u Ukrajini koja bi se najesen trebala održati u Hrvatskoj. U planu je i konferencija o procesuiranju ratnih zločina u lipnju.

Ministar Davor Filipović s premijerom je posjetio Sjevernu Makedoniju, a Plenković kaže kako u toj zemlji imamo velike prijatelje te da postoji veliki interes za daljnjim intenziviranjem gospodarske suradnje.

Govorio je i o članstvu Finske u NATO-u. "Vlada je, za razliku od nekih drugih, snažno podržava ulazak Finske i Švedske u NATO. Očekujemo da se riješe prepreke pa da i Švedska postane članica", kaže.

Podsjetio je i da je prije nekoliko dana RH obilježila 14 godina članstva u NATO-u koje zemlji daje sigurnost i zaštitu kolektivnog kišobrana. Govorio je i o tome da su izdvajanja za obranu veća 72 posto nego 2017. te da to najbolje govori koliko Vlada ulaže u hrvatskog vojnika. Rekao je i kako će dogodine u Hrvatskoj postojati sasvim nova dimenzija HRZ-a jer stižu ratni zrakoplovi Rafalei.

Vlada je dans dani suglasnost CERP-u u vezi s prodajom većinskog udjela u Petrokemiji, da proda svoj udio turskom Yildrimu ."Očekujemo da novi investitor nastavi s ulaganjima i aktivnostima u Kutini", kaže premijer dodajući da su Vladi bitni i proizvodnja i zaposlenici Petrokemije.

Govoreći o obnovi, premijer je rekao kako će 1,3 milijardu eura iz Fonda solidarnosti, Hrvatska imati još gotovo 1,2 milijardu eura iz drugih europskih sredstava koja će biti uložena za obnovu od potresa.