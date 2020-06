PLENKOVIĆ NA SJEDNICI VLADE PORUČIO: ‘Naša Vlada je u cijelosti privržena borbi protiv korupcije’

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aferu vjetroelektrane, u koju su upleteni i ljudi koje je imenovala Vlada

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom jamstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-1.

Vlada će donijeti i odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola slabijeg imovinskog statusa za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz proračuna, kao i odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola.

Donijet će i rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe udruzi Klub roditelja nedonoščadi “Palčići”, u visini plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavu uređaja u sklopu akcije “Palčići za Hrvatsku” u svrhu opremanja 30 rodilišta širom Hrvatske opremom koja se koristi u liječenju i skrbi o prijevremeno rođenoj djeci i novorođenčad.

Afera vjetroelektrane

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aferu vjetroelektrane, u koju su upleteni i ljudi koje je imenovala Vlada.

“Naša Vlada je u cijelosti privržena borbi protiv korupcije. Nema nikakve dileme da borbu protiv korupcije želimo podržati i da državna tijela svoj posao trebaju raditi bez ičijeg upliva, i DORH i USKOK rade bez ičijeg upliva. Zato smo i odmaknuli ovu priču od kolektivne odgovornosti, ne želimo ni na koji način biti involvirani u pojedinačne akte koji narušavaju ugled Vlade. Takvo ponašanje je neprikladno, zato smo dužnosnice razrješili dužnosti”, kazao je premijer.

Kada je u pitanju curenje informacija o istrazi, Plenković je poručio kako treba utvrditi tko je odgovoran za to.

”Budući da se ovdje dogodilo ponovno pucanje i probijanje mjera među akterima koji su involvirani, a to su policija, DORH ili sud, mislim da je u interesu jačanja povjerenja u pravosudne institucije da nadležna tijela utvrde tko je odgovoran kako je moguće pucanje mjera nadzora.

Ovo govorim vrlo precizno bez ikakve primisli o bilo kakvom pritisku na bilo koje od ovih tijela, ali isto tako je važno da se utvrdi tko je za ovo odgovoran, jer je to bitno radi povjerenja u rad DORH-a, policije i u funkcioniranje suda. To je ono što u pogledu pravne sigurnosti očekujemo od svih aktera”, naglasio je Plenković.

Što se tiče mjere sufinanciranja najma stanova oštećenima u potresu sa crvenim naljepnicama, premijer je kazao kako su do sada primili 223 zahtjeva i niz iskazanih interesa.

”Drago mi je da smo u međuvremenu ostvarili napredak kada je riječ o konkretnim aktivnostima za sanaciju Grada Zagreba od potresa”, rekao je podsjetivši kako su donijeli i interventnu pomoć u iznosu 20.000 kuna za popravak krovišta, dimnjaka, zabatnih zidova, zamjenu kondenzacijskih bojlera.

Kazao je kako su mjere za očuvanje radnih mjesta u koronakrizi polučile dobre rezulatate.

”Aktivnošću Vlade zadržana su radna mjesta. U travnju je mjere potpora primilo 97.000 poslodavaca za preko 550.000 radnika. Do sada je isplaćeno 3,8 milijardi kuna, a kada se uključe doprinosi onda je to 5,5 milijardi kuna. Mislim da je to izvrsna mjera”, rekao je premijer.

Bilježimo četiri uzastopna dana bez novooboljelih

Vili Beroš komentirao je novosti vezane uz koronavirus u Hrvatskoj.

“101 je dan od pojave koronavirusa, bilježimo četiri uzastopna dana bez novooboljelih. Oporavljenih je 2095, a trenutno je 48 aktivnih slučajeva. U svakoj fazi popuštanja mjer brojke su bile stabilne. U skladu s povoljnom epidemiološkom situacijom bolnice povećavaju broj pregleda i zahvata. Bolnice vrše evaluaciju lista čekanja.”

“Sa svega dva novooboljela u proteklih tjedan dana nastavljamo s dobrim rezultatima, brojke ulijevaju sigurnost. Vlada je epidemiju dočekala spremno, te je bez panike provodila nužne mjere kojim je spriječeno širenje zaraze i eksponencijalni rast. Pažljivo pratimo razvoj situacije u svijetu, posebno u susjednim državama čije turiste očekujemo. Ne žurimo s proglašanjem zavreštka epidemije. Virus se ne stavlja lako ad acta. Pozivam građane da ostanemo odgovorni. Zdravlje nije sve, ali sve bez zdravlja nije ništa.”

Ministar Davor Božinović je rekao da Stožer civilne zaštite nije donosio nove odluke. Slika je u cijeloj zemlji izrazito dobra, što je doprinijelo normalizaciji života.

Vlada je na sjednici dala ovlast ministru financija za potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom jamstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19.

Pomoć za radnike

“U okviru paketa hitne potpore EK predložila je privremeni instrument kako bi se radnicima pomoglo da zadrže svoja radna mjesta”, rekao je ministar financija Zdravko Marić, dodavši da se radi o 100 milijuna eura zajma po članici.

EK će se zadužiti na međunarodnim tržištima kapitala, države članice moći će iskoristiti jamstvo, a kamate će biti jeftine. Jamstvo za Hrvatsku je 95,6 milijuna eura.

O jamstvu je progovorio i ministar rada Josip Aladrović, kazavši da je to dobra poruka za srednju i dugoročnu zaštitu radnih mjesta. Kazao je da se u lipnju bilježi pad broja nezaposlenih, no ranije je bio rast.

“Imamo 13 i pol tisuća više osiguranika odnosno novozaposlenih nego na početku svibnja. To pokazuje da su mjere polučile rezultate i da su uvedene pravodobno i u adekvatnoj mjeri”, zaključio je Aladrović.