Uoči dolaska na Odbor za obranu, premijer Andrej Plenković je novinarima uz osmijeh poručio: "Spremni smo."

Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora Franko Vidović, a prisutno je 12 od 13 članova. Premijer je započeo je obrazlaganje zašto je Ivan Anušić predložen za novog ministra obrane:

"Bit će šesti potpredsjednik Vlade i ministar obrane, ako bude prihvaćen. Njegovo iskustvo je veliko i može se podijeliti u tri faze - kao uspješni načelnik općine Antunovac, kao župan Osječko-baranjske županije u prvom mandatu i potom kao župan u drugom mandatu, s još uvjerljivijim povjerenjem birača. Ujedno, on je dragovoljac Domovinskog rata, u koji je krenuo kao maloljetnik 1991. Umirovio se 2001., nositelj je spomenice Domovinskog rata.

Suradnja koju imamo je izvrsna i mislim da smo 2016., osobito tijekom kampanje, najavili pomoći Slavoniji. Realizirali smo brojne projekte važne za Slavoniju. Nema područja na kojima nismo zajednički surađivali. Čestitam njemu i njegovom timu na svemu što su radili. Što se tiče teme, a to je obrana, od 2016. smo povećali sredstva MORH-u na milijardu i 180 milijuna eura.

Sljedeći korak je vraćanje vojske u Baranju i vjerujem da će ministar to realizirati do kraja mandata. Naravno, nastavit ćemo politiku u okviru članstva u NATO-u i Europskoj uniji. Siguran sam da će se budući ministar snaći i u inozemnim aspektima. U svakom slučaju, drago mi je da smo nakon provedenih konzultacija i teške i nezavidne situacije, pronašli rješenje. Ivanu sam to ponudio, a on je to odmah i prihvatio", kazao je Plenković.

Plenković: 'Nikad nisam bio vremenski ograničen'

"Kao ministar vam je potreban Anušić kako bi bio smokvin list za nepravdu i korupciju. Vi ste premijer samo zašto što DORH štiti vašu korupciju. Imam informacije da vas Barbarić ucjenjuje. Mislite da ćete proći nekažnjeno za zlo koje činite Hrvatskoj i građanima", kazala je Karolina Vidović Krišto.

"S indignacijom odbacujem sve navode Vidović Krišto", kazao je Plenković. "S obzirom na vaša postignuća, koja su ravna nuli, ona naše Vlade su nemjerljiva. Vi to ne vidite jer ste opterećeni mržnjom. Bilo bi dobro da ponekad otvorite web stranice Vlade pa ćete znati da je u svim segmentima ostvaren cijeli niz postignuća", dodao je.

Predsjednik Odbora upozorio je premijera da ima minutu za repliku.

"Minutu? Nikad nisam bio vremenski ograničen ovdje. Na ovakve optužbe treba ozbiljno odgovoriti", kazao je Plenković.

Vidović Krišto se pozvala na povredu Poslovnika, ali to je odbijeno.

"Imam pravo na to ako on ima svo vrijeme svijeta pročitati što mu je napisao Vladimir Šeks", rekla je, na što je dobila prvu opomenu, a nakon negodovanja i drugu.

"Bojite se istine?", upitala je.

Plenković o nalazu krvi

Sandra Benčić upitala je premijera o nalazu krvi Marija Banožića.

"Molila bih nam da nam kažete jeste li tražiti podatak o tome je li sad bivši ministar imao alkohola u krvi. Odnosno, jeste li znali za okolnost koja se pojavila u medijima, a nije potvrđena, o alkoholu u krvi?"

"Trebali biste malo pratiti što smo govorili zadnja tri do četiri dana znali biste da ni u jednom trenutku nitko nije komentirao prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama, kao ni nalaze na alkotest. To nije u našoj nadležnosti. Niti smo pitali, niti imamo te podatke, niti bi ih netko trebao dijeliti s nama."

Peović: 'Jedina konstanta u Vladi ste vi'

"Kažete da se nitko ne osvrće na vaše podatke, ali prvo moram reći da ste jedina konstanta u vašoj Vladi, vi", kazala je Katarina Peović te nstavila:

"Ne znam piše li vam Šeks što govorite ili ne, ali ne dovodite BDP u korelaciju po glavi stanovnika i BDP-om usporedivih zemalja, kao ni u korelaciju s pola milijuna onih koji su iselili, kao ni s tim da imamo najnižu minimalnu plaću. Kako opravdavate činjenicu da se dva posto proračuna izdvaja za NATO?"

"BDP po stanovniku je s 11.500 eura u mom mandatu narastao na 17.500. U mandatu kad je gospodin Bauk bio, u četiri godine je narastao za 90 eura. Što se apsolutnog iznosa tiče, BDP je narastao za 20 milijardi eura. Što se tiče vaših ostalih komentara, prva smo vlada koja je donijela stratešku odluku ojačati obranu", odgovorio joj je premijer.

Vidović o komunikaciji s Pantovčakom

"Zanima me vaš stav o situaciji brodogradnje u Splitu i što će se s tim događati? I, zanima me, vidite li vi novog ministra kao mogućnost otvorenog kanala prema Pantovčaku", pitao je Vidović, a odgovorio mu je Plenković:

"Ministar će proučiti cijeli dosje oko Brodosplita i pokušati pronaći rješenje oko ophodnih brodova. Što se kanala komunikacije tiče, za nju je potrebno dvoje. Za ministra Anušića i mene ne brinite, on je taj koji se koristi najvulgarnijim napadima. Kad se on normalizira, bit će komunikacija. Dok se to ne dogodi, sve će ostati dobro."

Anušić se predstavio Odboru

Ivan Anušić predstavio se Odboru. Rekao je da mu je čast privatiti kandidaturu, bez patetike.

"Puno je pitanja bilo zašto sam pristao. Prvi odgovor sam rekao, a drugi odgovor je da se u politici ne može uzimati samo što vam odgovara. To je ozbiljan posao, odgovoran posao. Ono što je bitno za reći jest da je ministar prije mene posao radio kako je mislio da je to najbolje i kako je to trebalo raditi. Jasni su i vidljivi pomaci kad govorimo o Ministarstvu obrane u razdoblju od 2015. pa unazad. Hrvatska vojska je institucija u koju hrvatski narod najviše vjeruje, to je jedan od najvećih ponosa. To svi znamo i želimo da tako ostane.

Radit ću ovaj posao kao i svaki prije - odgovorno, dosljedno i u korist vojske, države i naroda. Želim još naglasiti da sam u ponedjeljak obavio razgovor s premijerom, danas je srijeda i trebat će mi vremena da uđem u tematiku. Želio bih da ovaj Odbor zadrži temu obrane, vojske i mene kao eventualno budućeg ministra, a da se politikanstvo ostavi tamo gdje se ono vodi. Znam da dolaze izbori i svi žele svojih par minuta, ali molio bih da se držimo tematike", kazao je Anušić.

Bauk pitao o Pupovcu i Barbariću

"Što bi tek bilo da ste dolazili na Predsjedništvo kad ste i bez toga postali ministar…", kazao je Arsen Bauk koji je Anušiću postavio pitanje:

"Moram se povući pola koraka unazad i reći da se vi ne uklapate u profil nekoga tko će bespogovorno ispunjavati želje premijera. I kad sam se ja povukao pola koraka unazad, vi biste trebali četiri zbog izjave da je gospodinu Pupovcu istekao rok trajanja. Bez njega ne biste dobili priliku biti imenovani pa me zanima jeste li spremni na takav uzmak? Drugo, možete li prognozirati hoće li u komunikaciji s predsjednikom biti dinamično kao s Banožićem ili će se uspostaviti suradnja? I treće, smatrate li da ostanak Barbarića na čelu HEP-a čini štetu, što ste već izjavili?"

"Nitko bespogovorno ne sluša. Razgovaramo, raspravljamo i donosimo odluke zajednički. Na što bi ličilo da premijer ima apsolutnu mogućnost reći da moramo bespogovorno slušati i spuštati glavu? Nismo vučji čopor nego stranka. Što nisam prije slušao, a sad ću morati slušati? Imam pravo reći mišljenje, ali to neće biti pred kamerama, odborima ili saborskim zastupnicima", kazao je Anušić.

"Pupovac… Rekao sam to tad iz razloga vezanima uz tadašnje okolnosti, a radi se o izjavama koji se tiču stradavanja policajaca u Borovom selu. I dan danas to mislim. Ako smo koalicijski partneri, onda moramo imati koordinirane izjave. Pupovac i SDSS su mi nakon dvije minute razgovora dali podršku. Kad govorimo o Milanoviću, poštovat ću Ustav. Što se Barbarića tiče, netko tko je na takvoj funkciji, ne bi si smio dopustiti probleme s gradnjom. To sam izjavio prije nego sam znao sve informacije, koje sam dobio nakon razgovora s premijerom."

Sačić: 'Razina vašeg obrazovanja je nelegitimna'

"Izražavam osobno neslaganje s vašim prihvaćanjem ove dužnosti. Dapače, začuđen sam. Smatram da je vaša opća slika i razina vašeg općeg obrazovanja nelegitimna. Uvažavajući činjenicu da se u ova dva dana niste mogli informirati, što uopće mislite o uvođenju obaveznog vojnog roka, vojsci na granici, uvježbavanju pričuvnog sastava… To su teme koje nas zanimaju. Pješaštvo nam je u lošem stanju", kazao je Željko Sačić.

"Moje obrazovanje je išlo ovakvo. Napustio sam srednju školu sa 17 godina i otišao u rat. Kad sam se prvi put vratio s terena 1993., završio sam srednju školu pa da me takvi kao vi ne prozivaju. Nakon toga sam 1997. podigao na čekove kredit od 18.000 kuna, platio semestre na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i prije godinu dana dobio status "bakalara". To je moje obrazovanje, a o vašem bih možda želio više čuti. Nije obrazovanje ono što čovjeka čini dobrim. To su njegove ljudske kvalitete. Ne sjećam se drugog pitanja."

"O vašim intelektualnim kapacitetima govori dovoljno što se ne sjećate drugog pitanja. Ako on mene vrijeđa, mogu i ja njega", kazao je Sačić.

Anušić: 'Da postoji škola za ministre, upisao bih je'

"Stalna je briga o statusu vojske, a posljednjih sedam godina smo u konstantnim poboljšanjima. Kakva su vaša razmišljanja o tom statusu?", upitao je Đakić.

Anušić je kazao da želi povećavati broj pješaštva, materijalnim pravima i općenito kvaliteti: "Ako želimo imati kvalitetniju, brojniju i jaču vojsku, moramo to raditi. Izdvajanja za vojsku kontinuirano rastu."

"Kad smo bili u Domovinskom ratu, mi "nekompetentni" smo se uključili i učili. Ministar ne radi sam", kazao je general Lucić.

"Da postoji škola za ministre, upisao bih je. Funkcija ministra je politička funkcija. Struka se ovdje ne uzima u obzir jer ne postoji", nadovezao se Anušić.

Anušić: 'Hrvatska vojska nema što tražiti na granici'

Pavliček je upitao Anušića kakvo je njegovo mišljenje o Pupovcu i smatra li da u trenutku velike navale migranata na granice hrvatska vojska mora biti na kritičnim točkama i štititi mještane u pograničnim područjima?

"Ja sam jasno puno puta rekao, mi smo podržali slaganje Vlade s SDSS-om. Moj razgovor i komentar o Miloradu Pupovac bio je u trenutku kada je Pupovac to rekao i reagirat ću ponovno ako se dira u ono što je naša svetinja. Ja sam osobno kao bivši dragovoljac i minsitar danas sutra za koaliciju s nacionalnim manjinama.

Hrvatska vojska nema što tražiti na granici ako govorimo o migrantima, hrvatska policija dobro radi svoj posao", kazao je Anušić.

Uskoro više...