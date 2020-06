PLENKOVIĆ PRIZNAJE DA NE MOŽE OSVOJITI APSOLUTNU VEĆINU, UPITAN JE S KIM ĆE KOALIRATI: ‘Ne znam što gospodin Škoro ima protiv mene…’

Ipak je priznao da u radu Vlade nisu obavili sve što su htjeli te da je bilo nekih pogrešaka

Premijer Andrej Plenković gostovao je u emisiji A sada Vada Hrvatskog radija gdje je prvo komentirao situaciju u SAD-u i aktualnu situaciju s koronavirusom.

“Stanje ne izgleda dobro ako stavimo u kontekst pandemije koronavirusa koji je u SAD-u uzeo više od 108 000 života. Onda ovakav strašan događaj koji se dogodio gdje je gospodin Floyd preminuo nakon onakvog brutalnog nasrtaja policajca na njega, izazvao je naravno nerede i nemire koji imaju niz svojih nezadovoljstava u sebi. Očito je da će ova kriza u SAD-u potrajati. To nije dobro ni za SAD ni za svijet, a pritom su oni u izbornoj godini”, kazao je premijer.

Govorio je i o mandatu Vlade na čijem je čelu, a kojoj ističu zadnji tjedni na vlasti. Naravno, ne dobije li iduće parlamentarne izbore 5. srpnja.

‘Danas je Hrvatska bolja nego 2016.’

“Rekao bih da smo u ovom prvom poluvremenu našeg angažmana, 2016. godine kada smo pobijedili na izborima obećali hrvatskim građanima i javnosti četiri temeljne točke. Političku stabilnost, pravnu sigurnost, gospodarski rast i društvenu solidarnost. Sva ta 4 elementa mi smo radili kontinuirano. Danas je Hrvatska sigurno bolja zemlja nego što je bila prije 2016. godine. Ako samo pogledamo što je sve raslo. Rasle su plaće, koje su danas veće u prosjeku za 1150 kuna, prosječne. Rasla je minimalna plaća ta 754 kune. To ni jedna Vlada dosad nije imala. Rasle su mirovine u Hrvatskoj, imali smo zdravi gospodarski rast”, kazao je Plenković.

Pohvalio se ‘ogromnim koracima naprijed’

Navodi kako je Vlada imala proračunski višak tri godine te su smanjili javni dug i izvukli zemlju iz procedure prekovremenog proračunskog manjka i makro enomomskih neravnoteža. “Ostvarili kreditni i investicijski rejting, potaknuli reforme u svim mogućim sektorima. Dignuli apsorpciju europskih fondova s malih 9 posto SDP-ovih, ugovorenih 1 posto i iskorištenih na 94 posto. Ugovoreno je i 36 posto isplaćenih. To su ogromni koraci naprijed. Osnažili naš međunarodni politički položaj”, tvrdi premijer.

“Hrvatskom narodu omogućili smo u sljedećih 7 godina sigurnosnu mrežu, 10 milijardi eura iz fonda za gospodarski oporavak. I još 11 i pol-12 milijardi eura koje će doći iz redovitog sedmogodišnjeg proračuna”, dodao je.

Afera ‘Vjetroelektrane’

Komentirao je i aferu vjetroelektrane. “Mi smo tu bili više nego jasni. Ako se dokaže tko je kriv, mora odgovoriti. Mi smo donijeli i političku odluku – razrješenje. Mi tu radimo 24 sata, a mi nemamo pojma da netko tako nešto radi sa strane… Nije mi jasno kako si to netko dopušta, a imenovan je za nešto drugo. Ako mjere puknu, a onda netko javi onda to nije dobro. Očekujem od DORH-a… ja ne znam kako su oni to tako lako utvrdili… Vi ste imali SMS-ove u kojem su fabricirane poruke… pa gdje su ti ljudi. Te službe moraju utvrditi kako je to curenje moguće”, naglasio je Plenković i dodao kako očekuje da svi imaju isti tretman.

Na pitanje kako iskorijeniti klijentelizam, odgovorio je “Pa upravo ovako. Meni je prvom to u interesu. Neka policija i DORH utvrde ono što je bilo”, rekao je.

O Škori i Domovinskom pokretu

Plenković kaže kako očekuje da će HDZ na izborima osvojiti 61 saborsko mjesto, kao i 2016. “Izašli smo s 10 izrazito jakih kandidata na listama. 8. lipnja predstavljamo program i strategiju za izbore.

Ovi izbori su specifični jer od centra na desno imate HDZ. Potom pokret gospodina Škore i Most. Oni svi napadaju te pozicije i imaju pretenzije na HDZ-ovo biračko tijelo. Ljudi koji su glasali za Škoru pridonijeli su izboru ljevice na predsjedničkim izborima. To je jasno kao dan”, rekao je.

“Ministri Mosta su pobjegli glavom bez obzira. Na ljevici nema balona i prevara poput Kolakušića. Tu se okrupnjuju glasovi u Restart koaliciji”, dodao je.

S kim će koalirati?

Upitan da komentira s kim će koalirati da bi skupio potrebnih 76 ruku, Plenković je kazao: “Ne znam što Škoro ima protiv mene. Morat ćemo pregovarati, izborni sustav je takav. Gotovo je nemoguće da netko dobije apsolutnu većinu. Mi smo pokazali da znamo što je politička stabilnost. Da nije bilo toga, tih 76 ruku u Vladi, onda ne bi bilo milijardi za plaće u privatnom sektoru, investicijskog rejtinga, smanjivanja duga i apsorpcije europskih fondova. Idemo po povjerenje za drugo poluvrijeme, to je moja poruka”, rekao je Plenković.

Kaže kako je spreman na sučeljavanje. “Ne znam koji se to predsjednik HDZ-a išao sučeljavati osim mene i davno Sanader protiv Račana. Ja sam na to uvijek spreman, imam argumente i mislim da znam govoriti”.

‘Ključno je novo povjerenje’

Naglašava kako u radu Vlade nisu obavili sve što su htjeli te da je bilo nekih pogrešaka. “Svaki dan smo radili neumorno i borili se za interese hrvatskog naroda, svim svojim znanjem, vremenom i srcem kojim smo posvetili. Da li je nešto moglo biti bolje? Vjerujem da je. Ali zbog toga što se sada nalazimo u izazovnim vremenima i želimo poslati poruku da je ključno sada novo obnovljeno povjerenje na demokratskim izborima i nakon toga smo spremni i dalje raditi za Hrvatsku”, zaključio je premijer.