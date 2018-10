PLENKOVIĆ MISLI DA BI VELIKA BRITANIJA TREBALA BITI ZADOVOLJNO ONIM ŠTO JOJ NUDI EU: ‘Ponuda je dobra i velikodušna’

Andrej Plenković smatra da je ponuda Europske unije Velikoj Britaniji dobra i velikodušna

Ponuda Europske unije Velikoj Britaniji u pregovorima o njezinu izlasku je dobra i velikodušna i sada je pitanje što Britanci mogu prihvatiti s obzirom na tamošnju političku situaciju, izjavio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Mislim da je ponuda EU-a koja je na stolu jako dobra za Ujedinjenu Kraljevinu. U ovom trenutku više se radi što oni mogu prihvatiti s obzirom na političku situaciju tamo. Što se tiče ponude EU-a, ona je velikodušna”, izjavio je Plenković prije početka drugog dana summita.

Theresa May nije iznijela nikakav novi prijedlog

U srijedu navečer tijekom radne večere čelnici 27 zemalja članica razgovarali su o stanju pregovora o izlasku Velike Britanije iz EU-a. Prije radne večere obratila im se britanska premijerka Theresa May, ali nije iznijela nikakav novi prijedlog koji bi omogućio otklanjanje zastoja u pregovorima, koji su zapeli na pitanju granice na irskom otoku.

Čelnici 27 zemalja izrazili su puno povjerenje u svog pregovarača Michela Barniera te još jednom potvrdili da su jedinstveni.

Prema suradnicima predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska, “čelnici EU-a pozvali su glavnog europskog pregovarača Michela Barniera da nastavi sa svojim naporima kako bi se došlo do sporazuma” i spremni su se ponovno sastati kada Barnier ocijeni da je postignut “odlučujući napredak”.

Barnier traži puno više vremena

Barnier je prije radne večere rekao da mu je potrebno “puno više vremena i da će sljedećih tjedana nastaviti raditi, mirno i strpljivo”.

EU inzistira na tome da u slučaju izostanka rješenja za granicu sa Sjevernom Irskom taj dio irskog otoka koji pripada Ujedinjenoj Kraljevini ostane u carinskoj uniji, što je Londonu neprihvatljivo.

“Htjeli smo čuti poruke premijerke May, njezina glavna poruka da pitanje režima carinske unije na području Sjeverne Irske UK-u nije prihvatljivo, dakle ako bi se išlo po tom modelu, ona bi htjela da to bude za cijelu UK, a onda bi to bio problem za sve ostale članice EU-a jer se na taj način praktički dezavuira koncept unutarnjeg tržišta, što nije prihvatljivo”, rekao je Plenković.

Plenković je potvrdio da su čelnici dali punu potporu svome glavnom pregovaraču Barnieru da nastavi s pregovorima te da ne žele fiksirati novi izvanredni summit u studenome ako ne bude odlučujećeg napretka. Ranije se spominjalo da će se izvanredni summit o brexitu održati 17. i 18. studenoga.

Spremni na dodatne napore za pregovarački proces

“Spremni smo uložiti dodatne napore u pregovarački proces, ali ne želimo a priori fiksirati novi izvanredni sastanak na vrhu koji će se održati jedino ako se postigne dogovor na razini pregovarača, a ako toga ne bude onda će se se o tome razgovarati tek na redovitom summitu u prosincu”, rekao je Plenković.

Premijerka Theresa May je danas rekla da bi bila spremna razmotriti produljenje prijelaznog razdoblja “za nekoliko mjeseci”. To s druge strane nije prihvatljivo njezinim kritičarima u vladi i u stranci.

Plenković je govorio i o stanju u BiH nakon općih izbora

Premijer Plenković, koji je u srijedu prije radne večere, sudjelovao i na sastanku čelnika Europske pučke stranke (EPP) potvrdio je da je i na tom sastanku govorio o stanju u BiH nakon općih izbora u toj zemlji te da će o tome govoriti i danas u sklopu rasprave o vanjskim odnosima.

“Na sastanku EPP-a sam vrlo temeljito i detaljno objasnio situaciju nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Danas ću u dogovoru s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom to napraviti i ovdje. Mislim da je važno senzibilizirati šefove država ili vlada za tu temu jer za mnoge od njih ta tema nije u fokusu, što svi znamo jako dobro i zato je dobro da se na to osvrnemo. Ako vidite koliko vremena posvećujemo pitanju Irske, odnosno Sjeverne Irske, onda je u redu da čelnici EU-a vode računa o tome što se zbiva u hrvatskom susjedstvu”, rekao je Plenković

Plenković je kazao kako očekuje “razumijevanje i veću osjetljivost za pronalaženje rješenja koje se treba naći o pravičnom izbornom zakonu kako bi se spriječio scenarij kakav danas imamo”.

