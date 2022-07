Predsjednik Vlade Andrej Plenković nazočio je u petak otvorenju vanjskog veza luke Sućuraj na otoku Hvaru. Projekt je vrijedan više od 35 milijuna kuna, a dijelom je financiran iz fondova EU. Premijer kaže kako vjeruje da je ovaj projekt dio renesanse razvoja obale te da Vlada želi otočanima omogućiti bolji i kvalitetniji život, kao i da želi da turizam da doprinos rastu BPD-a.

'Pelješki most je poruka Milanoviću: Evo gdje su pare'

Govoreći o otvaranju Pelješkog mosta u utorak, premijer je rekao kako je ovaj projekt 'dobar za one poput Milanovića koji se pitaju gdje su pare'.

"Evo, tu su pare, da nije bilo EU-a, nikad to ne bismo izgradili", rekao je premijer dodajući da će most trajno povezati Hrvatsku.

"Generacije Hrvata i onih koji budu posjećivali jug Hrvatske će to znati cijeniti", rekao je premijer i dodao kako je sve spremno za proslavu.

'Živio SDP'

"To je događaj koji zaslužuje da ga dostojanstveno obilježimo", rekao je premijer. Na pitanje kako komentira izjavu predsjednika Milanovića da je SDP 90 posto zaslužan za Pelješki most, Plenković je rekao: 'Oni su zaslužni 100 posto. Prvo su petljali da ga ne bude. On možda misli da je SDP zaslužan za euro, EU, sve, i za ovaj gat ovdje. Živio SDP", kaže premijer dodajući da su na otvaranje Pelješkog mosta pozvani svi dužnosnici jer se radi o povijesnom događaju koji se neće ponoviti.

Dotakao se potom i izbornog zakona u BiH. Rekao je kako su se pregovori oko tog zakona vodili dvije godine i nisu doveli do konačnog rezultata.

O stavljanju na listu neprijateljskih zemalja: 'U dobrom smo društvu'

"Cilj Schmidta je barem donekle popraviti što se može i da Hrvati nakon izbora budu u mogućnosti sudjelovati u vlasti na način da to budu legitimni predstavnici u vlasti. Ovo je prvi korak prema cjelovitoj ustavnoj reformi u BiH. Imamo situaciju da je jedan narod opravdano nezadoovljan jer mu drugi biraju predstavnike. Ako hrvatskog predstavnika 16 godina biraju oni koji nisu Hrvati, onda je to izigravanje Daytona i to nije u redu. Ovo što Schmidt sada nastoji napraviti je da se to barem djelomičlno spriječi", rekao je Plenković.

Što se tiče stavljanja Hrvatske na listu ruskih neprijateljskih zemalja, Plenkivić je samo rekao: 'U dobrom smo društvu'.

'Milanović je štetočina kakvu Hrvatska nije vidjela'

A onda se dotakao predsjednika Milanovića.

"Milanović je štetočina kakvu Hrvatska nije vidjela. To je čovjek koji je napravio toliko štete, nema koje mostove nije porušio. Da vodimo njegovu vanjsku politiku, ne bi bilo ni EU-a, ni Pelješkog mosta… Nema koga nije uvrijedio. Ako je to vanjska politika na koju se treba referirati, onda – on je predsjednik i govori što govori. Ali, svi ti ljudi nakon njega zovu nas i govore: 'Hvala Bogu što postojite'. Zahvaljujući njegovoj politici nitko više nije voljan pomoći da se riješi hrvatsko pitanje u BiH. On valjda misli da je u fazi drskog govorenja svima onoga što ih ide na divljački, prostački način. Ako je to njegov stil, odgovaraj za to. Ako ljudi to cijene, meni je žao. Srećom, postojimo mi", rekao je Plenković.

Na pitanje o plaćama liječnika Plenković je poručio: 'Liječnicima smo toliko puta povećali plaće da ne znam što hoće više. Svi moraju shvatiti u kakvoj se krizi nalazimo”, kaže Plenković Kad je riječ o uštedama, premijer je samo izustio kako on dobro podnosi vrućinu i hladnoću. “Nema drame”, poručuje.