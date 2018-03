PLENKOVIĆ MIJENJA STRANAČKI STATUT: Novi dokument uvodi velike promjene u vladajućoj stranci

Uvođenje referenduma, manji broj članova Predsjedništva, nespojivost stranačkih dužnosti… samo su neke od izmjena koje bi trebao donijeti novo stranački statut HDZ-a.

HDZ bi do 1. travnja trebao dobiti nacrt novog stranačkog statuta, a potom ga donijeti do 26. svibnja. U njemu bi se kao novina mogao naći institut unutarstranačkog referenduma, smanjenje broja članova Predsjedništva stranke, kao i manji broj potpredsjednika, te uvođenje privremene suspenzije članskih prava za one članove kod kojih postoji osnovana sumnja u postojanje razloga za isključenje, posebice u slučaju optužbi za kazneno djelo. Naime, o tim prijedlozima trebaju se očitovati ogranci, koordinacije te zajednice stranke i to do 18. ožujka.

Na predloženom referendumu članovi bi imali mogućnost izjasniti se o pitanjima oko kojih se vode prijepori u stranci. U vezi, pak, s kaznama i suspenzijama, ubrzao bi se postupak u slučajevima poput onog s Alojzom Tomaševićem jer se više ne bi čekale odluke Visokog časnog suda ili podizanje optužnice.

Širenje modela ‘jedan član-jedan glas’

U tezama se navodi kako treba smanjiti posrednost u izboru članova središnjih tijela HDZ-a. To podrazumijeva širenje modela “jedan član-jedan glas” ili na članove svih središnjih tijela ili, kako se navodi, “barem na neposredni izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednike HDZ-a”.



Trebala bi se otvoriti i mogućnost da članovi glasovanjem utječu na izbor dijela kandidata na izborima na nacionalnoj razini, dok bi preostali dio kandidata, kao i poredak svih kandidata na listi, određivala središnja tijela stranke na prijedlog Predsjedništva HDZ-a. Slično bi se organiziralo glasovanje za kandidate HDZ-a i na lokalnoj razini.

U prijedlozima se nadalje navodi kako bi statutima bila uređena nespojivost određenih stranačkih dužnosti, piše Jutarnji.

Kad je o zboru središnjih tijela riječ, glavni, politički i međunarodni tajnik i nadalje bi se birali na prijedlog šefa HDZ-a, dok bi članovi Predsjedništva bili i predsjednici klubova zastupnika u Saboru i EP-u, kao i predsjednik Vlade i Sabora ako su članovi stranke. Pri izboru središnjih tijela trebalo bi se također voditi računa o ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti.

Šest mjeseci članarine za pravo glasa

U tezama se navodi kako bi Predsjedništvo punu operativnost moglo postići i s manje članova te da treba preispitati potrebu istodobnog postojanja Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora, piše Jutarnji list.

Pravo glasa i izjašnjavanja na unutarstranačim izborima imali bi oni koji su članarinu plaćali šest mjeseci, a nužno je, preporučuje se, i precizno odrediti zapreke za primanje u članstvo, kao i razloge za prestanak članstva.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poslao je radnoj skupini prije izrade tih teza pismo u kojem je naveo smjernice za novi Statut, pri čemu je podsjetio da sadašnji Statut datira iz 2000.