PLENKOVIĆ LJUTIT: ‘Oporba je išla na to znajući da se Miroslav Tuđman bori za život. Nikad im to neću zaboraviti’

Premijer Andrej Plenković je nakon puštanja u rad LNG terminala na Krku kritizirao oporbu jer je udarila na HDZ zbog odgode glasanja o izmjenama Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Poručio je da su bolest Miroslava Tuđmana iskoristili za svoje političke ciljeve i da je time šokiran.

“Sad sam se čuo s kolegama, nedostajao nam je jedan zastupnik, a kao što znate, on je u bolnici i bori se s covidom. Nije u pitanju kvorum, nego činjenica da je Miroslav Tuđman u nemogućnosti sudjelovati na sjednici. Ali ovo je važna poruka da je cijela oporba išla na rušenje kvoruma znajući da se jedan zastupnik praktički bori za život”, rekao je Plenković koji boravi na Omišlju na Krku.

“Svjedočimo brojnim populističkim inicijativama, članarina za ona društva koja su slabijeg prometa iznosi 42 kune kune mjesečno. Nitko ne kaže da HGK ne može bolje raditi, no HGK ima svoju tradiciju od više od 160 godina i to nisu tijela koja se demontiraju na brzinu zbog oporbenog hira. Možemo vidjeti što se može popraviti, ali raditi cirkus zbog 42 kune mjesečno može samo cirkus od oporbe”, poručio je.

Rekao je da im ovaj dan neće nikad zaboraviti. “Umjesto da je tema usvajanje nacionalne razvojne strategije, izmjena zakona o obnovi potresom pogođenih područja, zbog neviđene demagogije propustili su izglasati zakon koji će pomoći Siščanima i ostalima… To je destruktivnost koji su napravili zbog bolesti Miroslava Tuđmana, i to im neću zaboraviti nikada. Zbog činjenice da je jedan zastupnik u nemogućnosti glasati, nije se usvojila nacionalna strategija”, zaključio je premijer.

Komentirao i ugostitelje i slučaj Tušek

Komentirao je i (ne)popuštanje mjera te prosvjede ugostitelja, koji i dalje ostaju zatvoreni. “Zimski mjeseci nisu baš najpogodniji za covid-19. Većina mojih kolega premijera, kancelara, predsjednika, idu u daljnja zatvaranja. Dakle, ide se u postrožavanje mjera koje su u startu strože nego kod nas. Nema frizera, nema niza uslužnih djelatnosti. Mi smo napravili nužno popuštanje, a to je nastava u osnovnoj školi i omogućavanje sporta. To je poruka potpore jako dobrom ponašanju hrvatskih građana koji su u proteklih nekoliko tjedana omogućili povoljnu situaciju”, rekao je Plenković.

Kratko je govorio i o slučaju Žarka Tušeka, koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske nakon što je 24 sata objavio snimku na kojoj Tušek nezavisnom zastupniku nudi razne funkcije.

“Što se tiče slučaja Tušek, ja sam s njim razgovarao. Ovo što se dogodilo ima isključivo veze s njegovom funkcijom koju nema od jučer, a to je predsjednik ogranka Krapinsko-zagorske županije. Nije čovjek koji je njega snimao nikakav zviždač. To je neovisni političar koji je sklon nekakvim očito hepeninzima. On je nasamario Stožer civilne zaštite gdje je na čelu SDP-ov župan Kolar sa zahtjevima za propusnice. Ovo je napravljeno s predumišljajem. Tušek je teško politički pogriješio i za to snosi odgovornost”, kazao je Plenković.