PLENKOVIĆ KREĆE U RASPETLJAVANJE GORDIJSKOG ČVORA? Više je mogućih scenarija, a jedan nikako ne ide na ruku premijeru

Plenković ne podnosi ultimatume kakav mu je postavio HNS u vezi Kuščevića pa je time odluka o ‘izbacivanju’ HNS-a iz Vlade još izvjesnija, a oči su pritom uprte prema Klubu stranke Milana Bandića. No, ima i onih koji smatraju da se Plenković ipak neće odreći HNS-a jer time riskira prijevremene izbore

Uoči sutrašnjeg sastanka HDZ-a i koalicijskih partnera sve su glasnija nagađanja da ministar uprave Lovro Kuščević odlazi iz Vlade. No, također se govori da će s Kuščevićem, opterećenim aferama, iz Vlade otići i HNS. Jutarnji list piše da premijer Andrej Plenković ima u HDZ-u podršku za takav scenarij.

“HNS se pokazao kao nekorektan partner. Pretjerali su i doveli nas u tešku poziciju, a da nije bilo njihova zahtjeva, Plenković bi se već sigurno riješio Kuščevića. Ne bi bilo u redu da sad Kuščević ode, a oni ostanu. Mislim da bi Plenković napravio pravi, hrabar potez kad bi se riješio i Lovre i HNS-a”, kazao je za Jutarnji list jedan neimenovani sugovornik iz HDZ-a.

‘Plenković ima dovoljno onih koji ga podupiru’

Jedan, pak, također neimenovani sugovornik i koalicijski partner smatra kako HDZ može i bez HNS-a održati većinu u Saboru.

“Plenković ima dovoljno onih koji ga podupiru bilo otvoreno, bilo prikriveno. Većina njih Sabora vjerojatno više neće vidjeti i zato vjerujem da bi se ta većina, iako tanka, mogla održati”, kaže on.

Plenković, kažu, ne podnosi ultimatume kakav mu je, primjerice, postavio HNS u vezi Kuščevića pa je time odluka o “izbacivanju” HNS-a iz Vlade i vladajuće koalicije još izvjesnija. Oči su pritom uprte prema Klubu stranke Milana Bandića. No, ima i onih u HDZ-u koji smatraju da se Plenković ipak neće odreći HNS-a jer time riskira prijevremene izbore.

“Plenković nema puno manevarskog prostora, već smo imali problema na glasovanjima. Bandić ne kontrolira dobar dio svog kluba. Što se tiče HNS-a, mislim da oni neće popustiti jer bi to za njih bila katastrofa, moraju sačuvati Matiju Posavca“, rekao je Jutarnjem listu sugovornik iz HDZ-a.

Scenarij koji HDZ-u najmanje odgovara

Politički kuloari bruje o tri moguća scenarija raspleta ove krize. Jedna je da Kuščević do sutra sam podnese ostavku, što bi odgovaralo HNS-u, ali i oporbi koja je podnijela zahtjev za njegovom smjenom. No, taj scenarij ne ide na ruku Plenkoviću, jer bi ispalo da je popustio pritisku manjeg koalicijskog partnera. Drugi je scenarij, piše Jutarnji list, da se održi sjednica Vlade s temom glasovanja o Kuščeviću, a na kojoj bi Plenković stavio HNS pred zid da se očituju jesu li za smjenu ili ne. Ako bi bili suzdržani ili se čak ne pojavili na sjednici, diskreditirali bi sami sebe. Ako bi, pak, ostali dosljedni u zahtjevu da Kuščević mora otići, mogli bi se naći u situaciji kao svojedobno Most: da im Plenkovićeva tajnica pripremi razrješenja.

Treći scenarij je da cijeli slučaj stigne na glasovanje u Sabor. U HDZ-u se, navodno, razmišlja o tome da se rasprava i glasovanje o opozivu prebace na idući ponedjeljak s planom da se oporba oslabi. Sabor bi s ljetnom sjednicom, prema planu, trebao završiti 13. srpnja, pa u HDZ-u kalkuliraju da bi se u ponedjeljak u Saboru moglo pojaviti manje zastupnika, a oporbi treba 76 ruku za opoziv. Inače, 15. srpnja je i zadnji dan kad se Sabor, prije Ustavom propisane ljetne stanke, mora očitovati o aferi Kuščević jer bi se već 16. srpnja računao kao izvanredna sjednica.

S jedne ‘nezdrave’ na drugu ‘nezdraviju’ granu

Prema pisanju Jutarnjeg lista, u HDZ-u prevladava mišljenje kako je taj treći scenarij najlošiji za njih – zbog nepotrebnog odugovlačenja i stoga što bi oporba neugodno “rešetala” i nabrajala sve korupcijske i ostale afere koje su potresle Vladu i HDZ. HDZ će, najvjerojatnije, pokušati izbjeći taj scenarij.

Neki u HDZ-u problematičnim smatraju i opciju da im zamjenska opcija za HNS bude Bandić i njegova stranka odnosno Klub zastupnika. .

“Ne znam što će Plenković napraviti, ali smatram da prebacivanje s jedne grane koja nije baš najzdravija na drugu koja je još nezdravija može izazvati samo dodatne probleme”, kazao je Jutarnjem listu jedan sugovornik iz HDZ-a.

Inače, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u srijedu u Gradskoj skupštini očekuje potporu HDZ-a za Generalni urbanistički plan.

